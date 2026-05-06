अनंतनाग पुलिस ने NDPS आरोपी के पैर में जीपीएस ट्रैकिंग एंकलेट लगाया, जमानत शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए

अनंतनाग पुलिस ने नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधियों पर निगरानी मजबूत करने के लिए एक आरोपी के पैर में जीपीएस ट्रैकिंग एंकलेट लगाया है। अदालत के निर्देशों के तहत यह कदम उठाया गया है ताकि आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और जमानत की शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नशीले पदार्थ ों के अपराधियों पर निगरानी मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अनंतनाग पुलिस ने मंगलवार को NDPS मामले में शामिल एक आरोपी, जिसे हाल ही में अदालत से जमानत मिली थी, के पैर में जीपीएस-सक्षम ट्रैकिंग एंकलेट लगाया। अधिकारियों ने बताया कि अदालत के निर्देशों के अनुपालन में आरोपित की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यह जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया। आरोपी की पहचान ज़ालडूरा डुरू के रहने वाले फैयाज़ अहमद डार, पुत्र गुलाम मोहीउद्दीन डार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपित एफआईआर संख्या 56/2026 में शामिल है, जो पुलिस स्टेशन डुरू में NDPS अधिनियम की धारा 8/18 के तहत दर्ज की गई है। अदालत द्वारा जमानत देते समय जीपीएस एंकलेट लगाना अनिवार्य शर्त के रूप में निर्धारित किया गया था, ताकि अदालत द्वारा तय शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आरोपी की लोकेशन की रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव बनाता है और अधिकारियों को जमानत की शर्तों के पालन की निगरानी करने में मदद करता है, साथ ही भविष्य में नशीले पदार्थ ों से संबंधित गतिविधियों में संभावित संलिप्तता को रोकता है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह पहल अनंतनाग पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की समस्या से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग को दर्शाती है। पुलिस ने कहा कि ऐसे कदमों से जवाबदेही बढ़ेगी और आदतन नशा तस्करों की निगरानी में सुधार होगा, साथ ही कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। इस कदम का उद्देश्य न केवल आरोपी पर निगरानी रखना है बल्कि अन्य संभावित अपराधियों के लिए भी एक सन्देश भेजना है कि पुलिस नशीले पदार्थ ों से जुड़े अपराधों पर सख्ती से निगरानी रख रही है। अदालत ने इस मामले में विशेष ध्यान दिया है और आरोपी को जमानत देते समय सख्त शर्तें लगाई हैं ताकि वह फिर से किसी भी अपराधी गतिविधि में शामिल न हो। जीपीएस ट्रैकिंग एंकलेट के माध्यम से पुलिस आरोपी की हर गतिविधि पर नजर रख सकती है और यदि वह किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो तत्काल कार्रवाई की जा सकती है। अनंतनाग पुलिस ने इस मामले में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की है, जो नशे की समस्या से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण रखने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल न केवल आरोपी को नियंत्रण में रखने में मदद करेगी बल्कि अन्य अपराधियों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी कि वे नशीले पदार्थ ों से जुड़े अपराधों में शामिल न हों। पुलिस ने यह भी कहा कि वे ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करेंगे और नशे की समस्या से जुड़े अपराधियों पर सख्ती से निगरानी रखेंगे। इस तरह के कदमों से नशे की समस्या पर नियंत्रण रखा जा सकता है और समाज में सुरक्षा और शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी.

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नशीले पदार्थों के अपराधियों पर निगरानी मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अनंतनाग पुलिस ने मंगलवार को NDPS मामले में शामिल एक आरोपी, जिसे हाल ही में अदालत से जमानत मिली थी, के पैर में जीपीएस-सक्षम ट्रैकिंग एंकलेट लगाया। अधिकारियों ने बताया कि अदालत के निर्देशों के अनुपालन में आरोपित की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यह जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया। आरोपी की पहचान ज़ालडूरा डुरू के रहने वाले फैयाज़ अहमद डार, पुत्र गुलाम मोहीउद्दीन डार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपित एफआईआर संख्या 56/2026 में शामिल है, जो पुलिस स्टेशन डुरू में NDPS अधिनियम की धारा 8/18 के तहत दर्ज की गई है। अदालत द्वारा जमानत देते समय जीपीएस एंकलेट लगाना अनिवार्य शर्त के रूप में निर्धारित किया गया था, ताकि अदालत द्वारा तय शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आरोपी की लोकेशन की रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव बनाता है और अधिकारियों को जमानत की शर्तों के पालन की निगरानी करने में मदद करता है, साथ ही भविष्य में नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों में संभावित संलिप्तता को रोकता है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह पहल अनंतनाग पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की समस्या से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग को दर्शाती है। पुलिस ने कहा कि ऐसे कदमों से जवाबदेही बढ़ेगी और आदतन नशा तस्करों की निगरानी में सुधार होगा, साथ ही कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। इस कदम का उद्देश्य न केवल आरोपी पर निगरानी रखना है बल्कि अन्य संभावित अपराधियों के लिए भी एक सन्देश भेजना है कि पुलिस नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों पर सख्ती से निगरानी रख रही है। अदालत ने इस मामले में विशेष ध्यान दिया है और आरोपी को जमानत देते समय सख्त शर्तें लगाई हैं ताकि वह फिर से किसी भी अपराधी गतिविधि में शामिल न हो। जीपीएस ट्रैकिंग एंकलेट के माध्यम से पुलिस आरोपी की हर गतिविधि पर नजर रख सकती है और यदि वह किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो तत्काल कार्रवाई की जा सकती है। अनंतनाग पुलिस ने इस मामले में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की है, जो नशे की समस्या से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण रखने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल न केवल आरोपी को नियंत्रण में रखने में मदद करेगी बल्कि अन्य अपराधियों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी कि वे नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में शामिल न हों। पुलिस ने यह भी कहा कि वे ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करेंगे और नशे की समस्या से जुड़े अपराधियों पर सख्ती से निगरानी रखेंगे। इस तरह के कदमों से नशे की समस्या पर नियंत्रण रखा जा सकता है और समाज में सुरक्षा और शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी





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