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अनिता बिश्नोई केस: अबू धाबी केबिन क्रू की ममता चौधरी ने दी धमकियों पर खुली चुनौती

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अनिता बिश्नोई केस: अबू धाबी केबिन क्रू की ममता चौधरी ने दी धमकियों पर खुली चुनौती
अनिता बिश्नोईममता चौधरीसोशल मीडिया
📆08-06-2026 11:51:00
📰rpbreakingnews
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जोधपुर अस्पताल में भर्ती अनिता बिश्नोई की हालत में सुधार, सोशल मीडिया पर बहस जारी। अबू धाबी केबिन क्रू की ममता चौधरी का वीडियो वायरल, उन्होंने अनिता के विचारों पर वीडियो बनाने के बाद धमकियां मिलने का दावा किया और ट्रोलर्स को खुली चुनौती दी।

राजस्थान: अनिता बिश्नोई प्रकरण में सोशल मीडिया पर गहरी बहस चल रही है। अस्पताल में भर्ती अनिता बिश्नोई की हालत में लगातार सुधार हो रहा है, वह अभी अधिक बातचीत नहीं कर पा रही हैं लेकिन इशारों के माध्यम से संवाद कर रही हैं। चिकित्सकों का कहना है कि वह आसपास की गतिविधियों को समझ रही हैं और प्रतिक्रिया भी दे रही हैं। डॉक्टरों को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में उनकी स्थिति और बेहतर हो सकती है। अनिता बिश्नोई के स्वस्थ होने के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी, यह धमकी देने वालों का दावा है। इसी बीच अबू धाबी में केबिन क्रू के रूप में कार्यरत राजस्थान की युवती ममता चौधरी का एक वीडियो वायरल होने के बाद मामला नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। ममता ने अनिता बिश्नोई के सोशल मीडिया पोस्ट पर वीडियो बनाने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं का दावा किया। उन्होंने वीडियो जारी कर धमकी देने वालों को खुली चुनौती दी और कहा कि वह जल्द राजस्थान आ रही हैं और किसी से डरने वाली नहीं हैं। ममता चौधरी ने अपने वीडियो में अनिता बिश्नोई के विचारों पर सवाल उठाया, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था, 'जो अनपढ़ औरत होती है वह घर बसाती है, पढ़ी लिखी औरत तो अक्सर कोर्ट के चक्कर कटवाती है।' उन्होंने 'कपड़े हो गए छोटे…' बयान पर भी एक वीडियो बनाया था। ममता चौधरी ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली हैं जहां महिलाओं की भूमिका अधिकतर घर और रसोई तक सीमित मानी जाती थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। वह विदेश में नौकरी करने वाली हैं और अपने गांव की पहली महिला बताई जाती हैं। शुरुआती दौर में पासपोर्ट संबंधी समस्या के कारण उन्हें नौकरी गंवानी पड़ी और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद वह वापस दिल्ली पहुंचीं और मॉडलिंग के क्षेत्र में काम किया। इसके बाद वर्ष 2022 में उन्हें अबू धाबी में केबिन क्रू मेम्बर के रूप में नौकरी मिल गई। अनिता बिश्नोई के प्रकरण का तवरा सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना रहा है, जहां कई लोग उनके पक्ष और विपक्ष में बात कर रहे हैं। ममता चौधरी के वीडियो ने इस बहस को और तीखा बना दिया है.

राजस्थान: अनिता बिश्नोई प्रकरण में सोशल मीडिया पर गहरी बहस चल रही है। अस्पताल में भर्ती अनिता बिश्नोई की हालत में लगातार सुधार हो रहा है, वह अभी अधिक बातचीत नहीं कर पा रही हैं लेकिन इशारों के माध्यम से संवाद कर रही हैं। चिकित्सकों का कहना है कि वह आसपास की गतिविधियों को समझ रही हैं और प्रतिक्रिया भी दे रही हैं। डॉक्टरों को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में उनकी स्थिति और बेहतर हो सकती है। अनिता बिश्नोई के स्वस्थ होने के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी, यह धमकी देने वालों का दावा है। इसी बीच अबू धाबी में केबिन क्रू के रूप में कार्यरत राजस्थान की युवती ममता चौधरी का एक वीडियो वायरल होने के बाद मामला नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। ममता ने अनिता बिश्नोई के सोशल मीडिया पोस्ट पर वीडियो बनाने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं का दावा किया। उन्होंने वीडियो जारी कर धमकी देने वालों को खुली चुनौती दी और कहा कि वह जल्द राजस्थान आ रही हैं और किसी से डरने वाली नहीं हैं। ममता चौधरी ने अपने वीडियो में अनिता बिश्नोई के विचारों पर सवाल उठाया, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था, 'जो अनपढ़ औरत होती है वह घर बसाती है, पढ़ी लिखी औरत तो अक्सर कोर्ट के चक्कर कटवाती है।' उन्होंने 'कपड़े हो गए छोटे…' बयान पर भी एक वीडियो बनाया था। ममता चौधरी ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली हैं जहां महिलाओं की भूमिका अधिकतर घर और रसोई तक सीमित मानी जाती थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। वह विदेश में नौकरी करने वाली हैं और अपने गांव की पहली महिला बताई जाती हैं। शुरुआती दौर में पासपोर्ट संबंधी समस्या के कारण उन्हें नौकरी गंवानी पड़ी और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद वह वापस दिल्ली पहुंचीं और मॉडलिंग के क्षेत्र में काम किया। इसके बाद वर्ष 2022 में उन्हें अबू धाबी में केबिन क्रू मेम्बर के रूप में नौकरी मिल गई। अनिता बिश्नोई के प्रकरण का तवरा सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना रहा है, जहां कई लोग उनके पक्ष और विपक्ष में बात कर रहे हैं। ममता चौधरी के वीडियो ने इस बहस को और तीखा बना दिया है

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