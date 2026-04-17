अनिल अंबानी और आरकॉम को सुप्रीम कोर्ट से झटका: धोखाधड़ी घोषित खातों पर रोक की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के उन खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के बंबई हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बैंकों द्वारा कर्ज के फोरेंसिक ऑडिट के बाद खातों को फ्रॉड घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर प्रक्रिया में खामी है तो नए सिरे से ऑडिट का अधिकार होगा। अंबानी ने निपटान की पेशकश की, जिसे रिकॉर्ड किया गया।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने तीन बैंक ों द्वारा उनके खातों को धोखाधड़ी (फ्रॉड) घोषित करने के फैसले को चुनौती दी थी। बंबई हाई कोर्ट ने पहले इन खातों पर फ्रॉड टैगिंग की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी थी, लेकिन अनिल अंबानी और आरकॉम ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बैंक ों ने अपने कर्ज के फोरेंसिक ऑडिट के बाद इन खातों को धोखाधड़ी की श्रेणी में डाला था। आरोप है कि अनिल

अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह (एडीएजी ग्रुप) पर 30,000 करोड़ रुपये के लोन में हेराफेरी का गंभीर आरोप है। लगभग 45 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, श्याम दीवान और नरेंदर हुडा ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र के अनुसार, खातों का वित्तीय ऑडिट केवल एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) ही कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में BDO India LLP को फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करके इस नियम का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि यह फर्म सीए नहीं है। उनका मुख्य तर्क यह था कि किसी खाते को धोखाधड़ी घोषित करने के गंभीर नागरिक और आपराधिक परिणाम होते हैं, और इसलिए इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इस पर पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला बैंक ऋणों में हजारों करोड़ रुपये की हेराफेरी और गबन से संबंधित है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि बंबई हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तीन बैंकों - बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई - के कंसोर्टियम की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है और उसकी भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छी प्रतिष्ठा है। पीठ ने आगे कहा कि खंडपीठ ने फ्रॉड टैगिंग की कार्यवाही पर रोक लगाने के फैसले पर विस्तार से विचार किया था और पाया कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। श्री सिब्बल ने अपनी दलील में यह भी कहा कि किसी खाते को धोखाधड़ी घोषित करने का मतलब यह होगा कि वह व्यक्ति या कंपनी भविष्य में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर पाएगी। इस चिंता के जवाब में, पीठ ने सुझाव दिया कि यदि खातों को धोखाधड़ी घोषित करने की प्रक्रिया में कोई खामी पाई जाती है, तो याचिकाकर्ताओं को नए सिरे से ऑडिट करवाने का अधिकार होगा। अनिल अंबानी और आरकॉम को राहत दिलाने में नाकाम रहने के बाद, श्री सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि अंबानी बैंकों के साथ बातचीत करने और बकाया राशि का निपटारा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, 'बैंकों ने पहले भी ऐसे मामलों का निपटारा किया है। मैं निपटारे के लिए 5,000-8,000 करोड़ रुपये देने की पेशकश कर सकता हूं। कृपया इसे कोर्ट के आदेश में दर्ज करें।' इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंबानी के इस निपटान संबंधी बयान को रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने का विरोध किया। उनका तर्क था कि इसका इस्तेमाल पूरे मामले को फिर से खोलने और नए मुकदमे शुरू करने के बहाने के तौर पर किया जा सकता है। हालांकि, पीठ ने अंबानी का यह बयान रिकॉर्ड किया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि उसने इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। यह मामला अनिल अंबानी के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी झटका है, और इसके दूरगामी वित्तीय प्रभाव हो सकते हैं





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