अनिल विज ने बताया भाजपा और अन्य दलों में अंतर: अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर क्या बोले?

हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भाजपा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सराहना करते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताया। उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य दलों की नियुक्तियों पर सवाल उठाए।

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के संगठनात्मक ढांचे में अंतर स्पष्ट करते हुए भाजपा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि भाजपा एक प्रजातांत्रिक पार्टी है जहां बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव होते हैं, जबकि अन्य दलों में नियुक्तियां ऊपर से थोपी जाती हैं। विज ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा में कार्यकर्ता की मेहनत और समर्पण को मान्यता दी जाती है, जबकि दूसरे दलों में एजेंसियां और परिवारवाद हावी रहता है। यह टिप्पणी उन्होंने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान की, जहां उन्होंने डॉ.

अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। अनिल विज ने कहा कि डॉ. अर्चना गुप्ता एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से हरियाणा भाजपा में नई ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताते हुए कहा कि भाजपा महिलाओं को नेतृत्व के लिए आगे लाने वाली एकमात्र पार्टी है। विज ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले डॉ.

कमला वर्मा भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, जो भाजपा में महिलाओं को समान अवसर देने की नीति को दर्शाता है। उन्होंने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि वे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के खिलाफ हैं, जबकि भाजपा उन्हें स्वयं आगे लाकर तैयार कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि वहां पदाधिकारियों की नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे वे बदल नहीं सकते, वैसे ही प्रदेशों और जिलों में मनमानी नियुक्तियां होती हैं। वहीं भाजपा में हर स्तर पर चुनाव होते हैं और कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता के अनुसार अवसर मिलता है। विज ने महंगाई पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान का जवाब देते हुए कहा कि मुद्रास्फीति के लिए अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, न कि भारत सरकार। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही भारत में महंगाई का असर अन्य देशों की तुलना में कम हुआ है। विज ने स्पष्ट किया कि भाजपा ने कभी भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद नहीं किया, लेकिन वैश्विक घटनाओं का प्रभाव सभी पर पड़ता है। भाजपा के इस संगठनात्मक ढांचे की तुलना करते हुए विज ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है, और यही कारण है कि पार्टी देशभर में मजबूत है। उन्होंने डॉ.

अर्चना गुप्ता के चयन को पार्टी की नीति का प्रमाण बताया जहां एक आम कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। विज ने कहा कि अन्य दलों में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वहां परिवार और गुटबाजी हावी रहती है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे महिलाओं को सिर्फ टोकन के तौर पर महत्व देते हैं, जबकि भाजपा वास्तविक नेतृत्व प्रदान करती है





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