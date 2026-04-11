अनीत पड्डा ने मोहित सूरी को जन्मदिन की बधाई दी: 'आप कुछ हद तक एक कीमियागर हैं'

अनीत पड्डा ने निर्देशक मोहित सूरी को जन्मदिन की बधाई दी, 'सैयारा' में उनके सहयोग के बारे में बात की, और उनकी तुलना एक कीमियागर से की।
जन्मदिन मुबारक हो मेरे मोमो! अनीत पड्डा ने मोहित सूरी के लिए एक दिल छू लेने वाला संदेश लिखा है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मोहित सूरी आज 11 अप्रैल को अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इस अवसर पर अभिनेत्री अनीत पड्डा ने उन्हें एक विशेष पोस्ट के माध्यम से बधाई दी है। पिछले साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म ' सैयारा ' में अनीत पड्डा ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसका निर्देशन मोहित सूरी ने किया था। अनीत ने मोहित सूरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनकी तुलना एक ऐसे 'कीमियागर' से की है जो अक्सर अनदेखी चीजों को
पहचानते हैं, जैसे कि मौन दर्द और आंखों में छिपा प्यार, और उन्हें ऐसी कला में बदल देते हैं जिसे हर कोई महसूस कर सकता है। अनीत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें वे और मोहित सूरी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के साथ, अनीत ने लिखा, 'आप कुछ हद तक एक कीमियागर हैं, जो उन चीजों को पकड़ लेते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। शांत दर्द, आँखों में छिपा प्यार, और इसे ऐसी चीज़ में बदल देते हैं जिसे हम सभी महसूस कर सकते हैं। और, किसी तरह, यह आपका नहीं रहता, यह हमारा हो जाता है। मुझे आपका बहुत धन्यवाद करना है। आपने मुझे दिल से महसूस करने और उसके साथ आगे बढ़ने का साहस दिया है। आपने मुझे जीने का एक खूबसूरत तरीका दिखाया है। मैं जिन लोगों को जानती हूं, उनमें आपके अंदर सबसे अधिक मानवता है। आप मोहित सूरी हैं। जन्मदिन मुबारक हो मेरे मोमो, जब भी आप कुछ बनाते हैं, तो आपका लक्ष्य आपको ढूंढ लेता है। आप जो करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप जैसे हैं, वैसे रहने के लिए धन्यवाद। लव यू, हमेशा और हमेशा के लिए।' 'सैयारा' में अनीत पड्डा के साथ अहान पांडे भी थे, जिन्होंने इस फिल्म से डेब्यू किया था। यह फिल्म 300 करोड़ क्लब में शामिल हुई। 'सैयारा' एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म है। सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने भारत में 329.73 करोड़ रुपये की कमाई की है।\अनीत पड्डा और मोहित सूरी के बीच का रिश्ता हमेशा से ही गहरा रहा है, खासकर 'सैयारा' की शूटिंग के दौरान। अनीत ने मोहित को न केवल एक बेहतरीन निर्देशक बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में भी सराहा है। उन्होंने मोहित की रचनात्मक दृष्टि और उनके काम के प्रति समर्पण की प्रशंसा की है। अनीत ने मोहित की क्षमता पर भी प्रकाश डाला है कि वे कहानियों को बताने के लिए भावनाओं का उपयोग कैसे करते हैं, जो दर्शकों को गहराई से जोड़ती हैं। यह पोस्ट मोहित सूरी के प्रति अनीत के सम्मान और प्रशंसा को दर्शाती है, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। अनीत ने मोहित सूरी की प्रतिभा और उनके प्रभाव को स्वीकार किया है, जिसके कारण उन्होंने न केवल एक शानदार फिल्म बनाई बल्कि कलाकारों और तकनीशियनों के लिए भी एक अविस्मरणीय अनुभव दिया।\'सैयारा' की सफलता ने अनीत पड्डा और मोहित सूरी दोनों के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया बल्कि समीक्षकों की प्रशंसा भी हासिल की। मोहित सूरी ने अपनी निर्देशन क्षमता को साबित किया और अनीत पड्डा ने एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस फिल्म ने दोनों के बीच एक मजबूत पेशेवर संबंध स्थापित किया है, जो आने वाले वर्षों में और भी मजबूत होने की संभावना है। यह पोस्ट दोनों के बीच के बंधन का एक प्रमाण है, जो साझा रचनात्मकता, सम्मान और प्रशंसा पर आधारित है। अनीत का यह संदेश मोहित के प्रति उनके प्यार और समर्थन को दर्शाता है, जो फिल्म उद्योग में एक सफल करियर के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। मोहित सूरी ने हमेशा नए विचारों और कहानियों के साथ दर्शकों को मोहित किया है और अनीत पड्डा ने उनकी प्रशंसा में एक बेहतरीन श्रद्धांजलि दी है। 'सैयारा' की सफलता इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभाशाली लोगों का सहयोग एक अविस्मरणीय अनुभव दे सकता है।\हम डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कि कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता नीति के बारे में और जानने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
मोहित सूरी अनीत पड्डा सैयारा जन्मदिन बॉलीवुड