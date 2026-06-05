अनीता बिश्नोई की कहानी: सोशल मीडिया स्टार बनने से लेकर आत्महत्या के प्रयास तक

अनीता बिश्नोई की कहानी एक सोशल मीडिया स्टार बनने से लेकर आत्महत्या के प्रयास तक है। उनकी लोकप्रियता के बावजूद, उन्हें सोशल मीडिया की नफरत और 'साइबर बुलिंग' का सामना करना पड़ा।

सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो के जरिए लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली जोधपुर की जानी-मानी इन्फ्लूएंसर अनीता बिश्नोई के आत्महत्या का प्रयास करने की खबर ने उनके फैंस को झकझोर कर रख दिया है। अनीता बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली एक बेहद लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्ज़र और कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्होंने अपनी अनूठी ग्रामीण जीवनशैली और बेबाक अंदाज़ के दम पर इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीता है। गांव की सादगी से निकलकर सोशल मीडिया स्टार बनने और फिर एक बड़े विवाद का शिकार होने तक, यहाँ है अनीता बिश्नोई की A to Z कहानी: अनीता (उम्र 32 वर्ष) मूल रूप से राजस्थान के जैसलमेर के लाठी गांव की रहने वाली हैं, लेकिन वर्तमान में वे जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र के शिकारगढ़ इलाके में रहती हैं। वे एक अत्यंत साधारण, पारंपरिक और संस्कारी किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वे बिश्नोई समुदाय से आती हैं, जो पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अनीता विवाहित हैं, उनके पति का नाम दीनाराम बिश्नोई है, जो लाठी में खेती और ट्यूबवेल का काम संभालते हैं। अनीता ने साल 2018 के आसपास सोशल मीडिया पर छोटे-मोटे वीडियो डालना शुरू किया था। शुरुआती दिनों में वे राजस्थानी संस्कृति और पारंपरिक गीतों पर वीडियो बनाती थीं। पर गाते हुए उनका एक वीडियो ज़बरदस्त वायरल हुआ, जिसे करीब 30 लाख (3 मिलियन) व्यूज मिले। इसके बाद उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। अनीता की लगन को देखकर उनके किसान पति दीनाराम ने भी उनका पूरा साथ दिया। दीनाराम ने बकायदा यूट्यूब ट्यूटोरियल देखकर वीडियो एडिटिंग सीखी और वे खुद अनीता के वीडियो एडिट करने लगे। शहरी और बनावटी लाइफस्टाइल से दूर, अनीता ने अपनी असल ग्रामीण जिंदगी को ही अपना कंटेंट बनाया: उनके भारी-भरकम ट्रैक्टर चलाते हुए खेत जोतने (हल चलाने), फसलों की बुवाई और सिंचाई करने के हैरतअंगेज वीडियो बहुत वायरल हुए। पारंपरिक पहनावे (घाघरा-चोली और राजस्थानी घूंघट) में लोक गीतों और सामाजिक जागरूकता पर वीडियो बनाना उनकी पहचान बन गया। विवाद की शुरुआत: 'कपड़े छोटे हो गए' वाला वीडियो अनीता की बेबाकी ही उनकी मुसीबत बन गई। कुछ सप्ताह पहले उन्होंने महिलाओं के कपड़ों के चयन पर एक वीडियो (रील) बनाया था। इस बयान के बाद सोशल मीडिया दो गुटों में बंट गया। कुछ लोगों ने उनकी पारंपरिक सोच का समर्थन किया, तो आधुनिक यूजर्स ने इसे महिलाओं की आजादी के खिलाफ बताते हुए उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस विवाद का फायदा उठाकर सोशल मीडिया के ही कुछ अन्य क्रिएटर्स (जैसे मालाराम और अन्य) ने अनीता पर निजी हमले शुरू कर दिए और उनके चरित्र हनन की कोशिश की। लगातार मिल रही धमकियों, भद्दे कमेंट्स और मानसिक प्रताड़ना से टूटकर अनीता ने 3 जून 2026 को अपने घर पर इंस्टाग्राम लाइव के दौरान जहर (कीटनाशक) खा लिया। लाइव के दौरान उन्होंने रोते हुए कहा, 'मैंने केवल छोटे कपड़ों को लेकर वीडियो बनाया था, अब मेरे साथ उठने-बैठने वाले ही मुझे बदनाम कर रहे हैं।' फिलहाल वे जोधपुर के मथुरा दास माथुर (MDM) अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं, जहाँ डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर और खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक साधारण ग्रामीण परिवेश की महिला जो ट्रैक्टर चलाकर महिलाओं के सशक्तिकरण का चेहरा बनी थी, वह सोशल मीडिया की नफरत और ' साइबर बुलिंग ' की एक दुखद कहानी बनकर रह गई। अब कैसी है जोधपुर के MDM अस्पताल में भर्ती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई की हालत, जानिए हेल्थ अपडे.

सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो के जरिए लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली जोधपुर की जानी-मानी इन्फ्लूएंसर अनीता बिश्नोई के आत्महत्या का प्रयास करने की खबर ने उनके फैंस को झकझोर कर रख दिया है। अनीता बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली एक बेहद लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्ज़र और कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्होंने अपनी अनूठी ग्रामीण जीवनशैली और बेबाक अंदाज़ के दम पर इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीता है। गांव की सादगी से निकलकर सोशल मीडिया स्टार बनने और फिर एक बड़े विवाद का शिकार होने तक, यहाँ है अनीता बिश्नोई की A to Z कहानी: अनीता (उम्र 32 वर्ष) मूल रूप से राजस्थान के जैसलमेर के लाठी गांव की रहने वाली हैं, लेकिन वर्तमान में वे जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र के शिकारगढ़ इलाके में रहती हैं। वे एक अत्यंत साधारण, पारंपरिक और संस्कारी किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वे बिश्नोई समुदाय से आती हैं, जो पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अनीता विवाहित हैं, उनके पति का नाम दीनाराम बिश्नोई है, जो लाठी में खेती और ट्यूबवेल का काम संभालते हैं। अनीता ने साल 2018 के आसपास सोशल मीडिया पर छोटे-मोटे वीडियो डालना शुरू किया था। शुरुआती दिनों में वे राजस्थानी संस्कृति और पारंपरिक गीतों पर वीडियो बनाती थीं। पर गाते हुए उनका एक वीडियो ज़बरदस्त वायरल हुआ, जिसे करीब 30 लाख (3 मिलियन) व्यूज मिले। इसके बाद उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। अनीता की लगन को देखकर उनके किसान पति दीनाराम ने भी उनका पूरा साथ दिया। दीनाराम ने बकायदा यूट्यूब ट्यूटोरियल देखकर वीडियो एडिटिंग सीखी और वे खुद अनीता के वीडियो एडिट करने लगे। शहरी और बनावटी लाइफस्टाइल से दूर, अनीता ने अपनी असल ग्रामीण जिंदगी को ही अपना कंटेंट बनाया: उनके भारी-भरकम ट्रैक्टर चलाते हुए खेत जोतने (हल चलाने), फसलों की बुवाई और सिंचाई करने के हैरतअंगेज वीडियो बहुत वायरल हुए। पारंपरिक पहनावे (घाघरा-चोली और राजस्थानी घूंघट) में लोक गीतों और सामाजिक जागरूकता पर वीडियो बनाना उनकी पहचान बन गया। विवाद की शुरुआत: 'कपड़े छोटे हो गए' वाला वीडियो अनीता की बेबाकी ही उनकी मुसीबत बन गई। कुछ सप्ताह पहले उन्होंने महिलाओं के कपड़ों के चयन पर एक वीडियो (रील) बनाया था। इस बयान के बाद सोशल मीडिया दो गुटों में बंट गया। कुछ लोगों ने उनकी पारंपरिक सोच का समर्थन किया, तो आधुनिक यूजर्स ने इसे महिलाओं की आजादी के खिलाफ बताते हुए उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस विवाद का फायदा उठाकर सोशल मीडिया के ही कुछ अन्य क्रिएटर्स (जैसे मालाराम और अन्य) ने अनीता पर निजी हमले शुरू कर दिए और उनके चरित्र हनन की कोशिश की। लगातार मिल रही धमकियों, भद्दे कमेंट्स और मानसिक प्रताड़ना से टूटकर अनीता ने 3 जून 2026 को अपने घर पर इंस्टाग्राम लाइव के दौरान जहर (कीटनाशक) खा लिया। लाइव के दौरान उन्होंने रोते हुए कहा, 'मैंने केवल छोटे कपड़ों को लेकर वीडियो बनाया था, अब मेरे साथ उठने-बैठने वाले ही मुझे बदनाम कर रहे हैं।' फिलहाल वे जोधपुर के मथुरा दास माथुर (MDM) अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं, जहाँ डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर और खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक साधारण ग्रामीण परिवेश की महिला जो ट्रैक्टर चलाकर महिलाओं के सशक्तिकरण का चेहरा बनी थी, वह सोशल मीडिया की नफरत और 'साइबर बुलिंग' की एक दुखद कहानी बनकर रह गई। अब कैसी है जोधपुर के MDM अस्पताल में भर्ती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई की हालत, जानिए हेल्थ अपडे





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