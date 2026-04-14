अनीता हसनंदानी के जन्मदिन पर: जब एजाज खान ने दिया था धोखा, बदलना चाहते थे एक्ट्रेस को

टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर हम उनके और एजाज खान के रिश्ते के बारे में बात करेंगे, जो कभी प्यार में थे, लेकिन बाद में अलग हो गए। अनीता ने बताया था कि एजाज उन्हें बदलना चाहते थे और एजाज ने भी धोखा देने की बात स्वीकार की थी।

बॉलीवुड और टीवी जगत में कई सितारे हैं जो एक दूसरे के साथ काम करते हुए प्रेम में पड़ जाते हैं। कुछ का रिश्ता आगे बढ़ता है और शादी तक पहुँच जाता है, जबकि कुछ का ब्रेकअप हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही पूर्व प्रेमी जोड़े की बात करने जा रहे हैं, जिनकी प्रेम कहानी एक शो के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन यह रिश्ता टिक नहीं पाया। अभिनेत्री ने बताया था कि अभिनेता उन्हें बदलना चाहता था, जबकि अभिनेता ने भी स्वीकार किया था कि उसने प्यार में धोखा दिया था। आइए जानते हैं, ये अभिनेत्री कौन हैं।

हम बात कर रहे हैं जानी-मानी टीवी अभिनेत्री अनीता हसनंदानी की, जो 14 अप्रैल को अपना 45वां जन्मदिन मना रही हैं। अनीता ने अपनी शानदार अभिनय क्षमता से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। वह अपनी पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रही हैं। अनीता की प्रेम कहानी हमेशा चर्चा का विषय रही है। उन्होंने मुस्लिम अभिनेता एजाज खान को डेट किया था। हालांकि, उनका रिश्ता अधिक समय तक नहीं चल पाया। अनीता और एजाज की पहली मुलाकात टीवी शो 'काव्यांजलि' के सेट पर हुई थी। सीरियल की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और जल्द ही यह दोस्ती प्यार में बदल गई। अनीता और एजाज का यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया और दोनों का ब्रेकअप हो गया।

ब्रेकअप के बारे में अनीता ने सिद्धार्थ कनन से बातचीत में कहा था कि एजाज उन्हें बदलना चाहते थे। अनीता ने कहा था, 'ऐसा नहीं था कि एजाज ने मुझे मजबूर किया, लेकिन वह हमेशा कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि तुम फिल्म करो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे दृश्य करो। मैंने अपने करियर में कई अच्छे मौके छोड़ दिए। उस समय मेरे लिए प्यार ज्यादा जरूरी था। अब अफसोस होता है। आप प्यार में सामने वाले को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं।' उनकी प्रेम कहानी में कई उतार-चढ़ाव आए, और अंततः दोनों अलग हो गए।

अनीता ने आगे बताया कि एजाज मुस्लिम थे, इसलिए उनका परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ था। अपनी बात को जारी रखते हुए अनीता ने कहा, 'एजाज से ब्रेकअप के बाद मैं टूट गई थी। मैं इस रिश्ते में गंभीर थी। मैं अपनी माँ के खिलाफ गई, क्योंकि मैं हिंदू थी और वह मुस्लिम थे, इसलिए मेरी माँ इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं थीं। एजाज के साथ ब्रेकअप बहुत मुश्किल था। इस दर्द से उबरने में मुझे एक साल से ज्यादा समय लगा।'

एजाज खान ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने अनीता को रिलेशनशिप में धोखा दिया था। राजीव खंडेलवाल के शो JuzzBaat में उन्होंने अनीता को धोखा देने की बात की थी। एजाज ने बिना नाम लिए कहा था, 'यह एक बार था जब मैंने किसी पर धोखा किया था। यह एक ऐसी गलती थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया।' अनीता भी कह चुकी हैं कि एजाज उनसे फोन छिपाते थे। अभिनेत्री ने कहा था कि उन्होंने एजाज के साथ रिश्ते में तीन बातें सीखीं: किसी के लिए मत बदलो, फोन चेक करो और परिवार को सबसे पहले रखें। बता दें कि अनीता ने साल 2013 में बिजनेसमैन रोहित रेड्डी से शादी की और अब उनका एक बेटा है।





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