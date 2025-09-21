Head Topics

अनुज चौधरी का फिरोजाबाद तबादला: संभल में विदाई समारोह में भावुक हुए लोग
संभल के एएसपी अनुज चौधरी का फिरोजाबाद तबादला हो गया, जिसके बाद उनकी विदाई पर संभल में लोगों ने भावुक विदाई दी। उनके कार्यकाल के दौरान संभल में कानून व्यवस्था और जनसेवा के कार्यों की सराहना की गई।

सुनील मिश्रा, संभल : संभल के लोकप्रिय पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी को प्रमोशन के बाद एएसपी बनाया गया। इसके बाद, 44 पीपीएस अधिकारियों की सूची में शामिल अनुज चौधरी का तबादला फिरोजाबाद के लिए कर दिया गया, जो चूड़ियों के शहर के रूप में प्रसिद्ध है। सीओ अनुज चौधरी ने लगभग 21 महीने तक संभल और चंदौसी दोनों सर्किलों की जिम्मेदारी संभाली, जिसके दौरान उनके कार्यकाल की चर्चा उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हुई। उनकी विदाई समारोह में एक बुजुर्ग ने मंच से चौधरी की प्रशंसा करते हुए कविता पाठ किया।

अपनी कविता में उन्होंने चौधरी की चाल को 'टाइगर' और सीने को 'फौलादी' बताया। अनुज चौधरी पिछले साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद में दूसरी बार हुए सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद चर्चा में आए थे। हिंसा के दौरान भीड़ ने उन पर और कानून व्यवस्था में तैनात पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि सीओ अनुज चौधरी सहित 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद, संभल पुलिस प्रशासन ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, उन्हें चिन्हित किया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, कई एफआईआर दर्ज कीं और गिरफ्तारियां की गईं। अनुज चौधरी की विदाई समारोह का एक वायरल वीडियो भी खूब चर्चा में रहा, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मंच पर माइक लेकर रामायण की चौपाइयों की तर्ज पर कुछ पंक्तियाँ सुनाईं, जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बुजुर्ग ने कहा, “हमारे धर्म रक्षक अनुज चौधरी यहां से विशेष सम्मान के साथ विदा हो रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत आभारी हूँ,” इसके बाद, अनुज चौधरी उन्हें अपने पास बुलाते हैं और कुछ कहते हैं। फिर बुजुर्ग कागज पर लिखी पंक्तियाँ सुनाते हैं - “टाइगर जैसी चाल है इनकी और फ़ौलादी सीना है। अपराधी नाम सुने सर का तो छोड़े खाना पीना है।। हिंसा भड़की संभल में जब पत्थर इनपर बरसाए थे, गोली भी चला दी सर पर फिर भी ये न घबराए थे। जान हथेली पर रखतें हैं, खौफ न दहशतगर्दी का कितना भी संकट आ जाए, सम्मान रहे इस धरती का।। सिलेंडर फटा चंदौसी में वहां अनुज चौधरी आए थे। अपने प्राणों की फिक्र न की बीसों के प्राण बचाए थे। मौसम भीषण गर्मी का हो, चाहे हो बेहद सर्दी का ये धर्म देश की रक्षा में कर्तव्य निभाते वर्दी का। ये संभल अनुज चौधरी को जीवन में भुला न पाएगा, जब बात धर्म की आएगी ये नाम जुबां पर आएगा।। अनुज चौधरी के शासन में सब भ्रष्टाचार दफन होगा। और जो देशद्रोही क्रिमिनल है, उन पर पड़ा कफन होगा।। जय हिंद जय भारत”। अनुज चौधरी खेल कोटे से पहली बार प्रोमोशन पाकर यूपी में सीओ से एएसपी बने। इसके बाद, वह तब चर्चा में आए जब उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान श्री हनुमान जी की गदा हाथ में ले ली। कभी विवादित बयान दिया कि ईद की सेवइयां खिलानी हैं तो होली की गुजिया भी खानी होगी। इसी दौरान उनका एक और बयान चर्चा में रहा कि साल में जुमा 52 बार और होली एक बार आती है। इसके अतिरिक्त, उनकी कानून व्यवस्था को लेकर सख्त कार्रवाई और आम जनता के प्रति नरम रवैया लोगों के दिलों को छू गया। हालाँकि, उनके बयानों पर कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन जांच के दौरान उन्हें क्लीन चिट मिल गई। उन्होंने बिना किसी की परवाह किए अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत और जिम्मेदारी से निभाई और सोशल मीडिया पर भी लोकप्रिय रहे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से उनका समर्थन करते हुए कहा कि हमारा पुलिस अधिकारी पहलवान है और जब पहलवान है तो पहलवान जैसी ही बात करेगा। तमाम अटकलों के बीच, चर्चित सीओ से एएसपी बने अनुज चौधरी का तबादला प्रमोशन के बाद एएसपी (ग्रामीण) के पद पर फिरोजाबाद के लिए कर दिया गया। उनकी विदाई समारोह का आयोजन एसपी संभल कृष्ण कुमार विश्नोई ने बहजोई स्थित पुलिस लाइन में किया, जहां 41 पुलिसकर्मियों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दूसरी ओर, उनकी विदाई के मौके पर सैकड़ों लोग, जिनमें पुलिसकर्मी और आम नागरिक दोनों शामिल थे, भावुक नजर आए। अनुज चौधरी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके चाहने वाले और पुलिसकर्मी उनकी विदाई को यादगार बनाना चाहते थे। लोगों ने एक सजी-धजी घोड़ा-बग्गी का इंतजाम किया था ताकि उन्हें राजशाही अंदाज में विदा किया जा सके, लेकिन उन्होंने लोगों के इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया और वे पैदल ही अपनी कार से चले गए

