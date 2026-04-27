अनुच्छेद 370 बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा, लद्दाख में 5 नए जिले गठित

फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 की बहाली को पार्टी का मुख्य एजेंडा बताया, लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी गई, और देश के विभिन्न हिस्सों में गर्मी और बारिश की स्थिति पर अपडेट।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद 370 को बहाल करना उनकी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इस दिशा में किए जा रहे संघर्ष से वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर परिस्थिति में जम्मू और कश्मीर के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई भी प्रयास करने को तैयार है। अब्दुल्ला सोमवार को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट हों और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज बुलंद करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी पार्टी के प्रयासों और लोगों के समर्थन से अनुच्छेद 370 को बहाल करने का सपना निश्चित रूप से साकार होगा। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश के शासन प्रणाली पर भी अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लागू डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी दोहरी सरकार व्यवस्था, जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए हानिकारक नहीं है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करना आवश्यक है। उनका तर्क था कि एक चुनी हुई सरकार, बिना किसी अनावश्यक बाधा के, प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और महत्वपूर्ण निर्णय ले सके, तभी राज्य का वास्तविक विकास संभव है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में गंभीरता से विचार करने और राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने और अपनी सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त, लद्दाख में प्रशासनिक पुनर्गठन की महत्वपूर्ण खबर है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 27 अप्रैल को 5 नए जिलों – नुब्रा, शम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास – के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जिलों की कुल संख्या 7 हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग थी। नए जिलों के गठन से प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा और सरकारी सेवाएं लोगों तक अधिक सुलभ होंगी। गृह मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बाद यह फैसला लागू किया गया है, जो इसकी गंभीरता और महत्व को दर्शाता है। नए जिले बनने से दूरदराज के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर शासन प्राप्त होगा। यह लद्दाख के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं, मध्य प्रदेश के खजुराहो में पिछले 10 वर्षों का तापमान का रिकॉर्ड टूट गया है, जहां पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सागर जिले में भी बारिश हुई है, जिससे मौसम में कुछ राहत मिली है। गर्मी की लहर को देखते हुए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ' हीटवेव सुरक्षा प्लान ' लागू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को गर्मी से होने वाले नुकसान से बचाना है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गर्मी से बचाव के लिए लोगों को छाछ वितरित की जा रही है। ये सभी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाती हैं और इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता को उजागर करती हैं। गर्मी के मौसम में लोगों को विशेष सावधानी बरतने और स्वास्थ्य संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद 370 को बहाल करना उनकी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इस दिशा में किए जा रहे संघर्ष से वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर परिस्थिति में जम्मू और कश्मीर के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई भी प्रयास करने को तैयार है। अब्दुल्ला सोमवार को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट हों और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज बुलंद करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी पार्टी के प्रयासों और लोगों के समर्थन से अनुच्छेद 370 को बहाल करने का सपना निश्चित रूप से साकार होगा। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश के शासन प्रणाली पर भी अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लागू डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी दोहरी सरकार व्यवस्था, जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए हानिकारक नहीं है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करना आवश्यक है। उनका तर्क था कि एक चुनी हुई सरकार, बिना किसी अनावश्यक बाधा के, प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और महत्वपूर्ण निर्णय ले सके, तभी राज्य का वास्तविक विकास संभव है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में गंभीरता से विचार करने और राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने और अपनी सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त, लद्दाख में प्रशासनिक पुनर्गठन की महत्वपूर्ण खबर है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 27 अप्रैल को 5 नए जिलों – नुब्रा, शम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास – के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जिलों की कुल संख्या 7 हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग थी। नए जिलों के गठन से प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा और सरकारी सेवाएं लोगों तक अधिक सुलभ होंगी। गृह मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बाद यह फैसला लागू किया गया है, जो इसकी गंभीरता और महत्व को दर्शाता है। नए जिले बनने से दूरदराज के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर शासन प्राप्त होगा। यह लद्दाख के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं, मध्य प्रदेश के खजुराहो में पिछले 10 वर्षों का तापमान का रिकॉर्ड टूट गया है, जहां पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सागर जिले में भी बारिश हुई है, जिससे मौसम में कुछ राहत मिली है। गर्मी की लहर को देखते हुए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 'हीटवेव सुरक्षा प्लान' लागू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को गर्मी से होने वाले नुकसान से बचाना है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गर्मी से बचाव के लिए लोगों को छाछ वितरित की जा रही है। ये सभी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाती हैं और इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता को उजागर करती हैं। गर्मी के मौसम में लोगों को विशेष सावधानी बरतने और स्वास्थ्य संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है





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