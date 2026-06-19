अनुपम खेर का वीडियो: भारतीयों की 'सिविक सेंस' और विदेशों में फैली गलतफहमियों पर तीखा ब्यान

अनुपम खेर ने एक वीडियो में यह स्पष्ट किया कि कैसे भारतीय अपनी पहचान को गलत तरीके से देखा जाता है और वे कैसे सांस्कृतिक गहराई, योगदान और परंपराओं के बारे में बात करते हैं। वीडियो में कई ऐसे पहलू उजागर किए गए हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं।

अनुपम खेर ने शुक्रवार को एक दमदार और भावुक वीडियो शेयर किया जिसका नाम था 'आई एम एन इंडियन' (मैं एक भारतीय हूं)। इस वीडियो में उन्होंने भारत और विदेशों में भारतीय ों के बारे में फैली गलतफहमियों और रूढ़िवादी सोच पर बात की, साथ ही देश की सांस्कृति क गहराई, उपलब्धियों और दुनिया में दिए गए योगदान को भी उजागर किया। वीडियो में एक्टर ने कहा कि लोग बार-बार भारतीय ों पर सिविक सेंस की कमी, नौकरी के लिए कॉम्पिटिशन और सांस्कृति क रूढ़ियों का आरोप करते हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से इन आरोपों का जवाब दिया। उदाहरण के लिए, वे कहते हैं कि उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा में एयरपोर्ट पर डांस किया तो लोगों ने उसे खराब सिविक सेंस वाला कह दिया। वह पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं, वीजा प्राप्त करते हैं, दिन में 18 घंटे काम करते हैं, कभी-कभी कई नौकरियां करते हैं और फिर भी उन्हें यह आरोप दिया जाता है कि वे नौकरियां छीन रहे हैं और सिस्टम के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर गुस्सा व्यक्त किया कि कैसे लोग भारतीय ों को बस 'सॉफ्टवेयर बनाने', 'बीमारियों का इलाज करने', 'बच्चों को पढ़ाने', 'टैक्सी चलाने' और 'दुकानें खोलने' के लिए याद रखते हैं और फिर भी उनके होने की ही समस्या बन देते हैं। वे शादियों, त्योहारों या जीत के जश्न मनाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि उनकी खुशी का शोर बहुत ज्यादा है। उन्होंने इन सभी बिंदुओं को इंगित करते हुए कहा कि दुनिया में नफरत, बंटवारे और नस्ल व धर्म पर कभी न खत्म होने वाली बहस का बारूद जैसा माहौल है, जबकि भारतीय अपनी पहचान को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने दादी की रसोई से आए मसालों की खुशबू के जरिए अपनी सांस्कृति क गहराई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सभ्यता ने तब तारों की गिनती की थी, जब दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा अभी नक्शे बनाना सीख रहा था। वे सैकड़ों परंपराएं निभाते हैं, फिर भी उनसे कहा जाता है कि उनमें कोई संस्कृति नहीं है। वीडियो में अनुपम खेर ने कहा कि भारतीय अपनी आस्था, संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाने के लिए जुलूसों में साथ चलते हैं, जहां सबका स्वागत है, गाते हैं, नाचते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर भी उनकी भीड़ ही समस्या बन जाती है। वे अपने अतीत की बात करते हुए कहते हैं कि उनके अतीत ने उन्हें योग, गणित, दर्शन, ध्यान और दुनिया एक परिवार है का विचार दिया। भविष्य उनके अतीत से ही सीखता रहता है, जबकि उनसे कहता है कि वे उस पर शर्मिंदा होएं। उन्होंने दोनों की तुलना करते हुए कहा कि दुनिया नफरत और बंटवारे के माहौल में है, पर भारतीय अपनी पहचान और संस्कृति को नहीं छोड़ सकते। इस वीडियो को शेयर करते समय अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैं एक भारतीय हूं और हमें अपनी असली पहचान को पहचानना चाहिए। यह वीडियो सामने आने पर सोशल मीडिया पर ज़्यादा ट्रेंड हो गया और लोगों ने इस पर कई बार सहमति व्यक्त की। अनुपम खेर के इस बयान के बाद कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी तथा कहा कि यह वीडियो भारतीय ों के लिए प्रेरणादायक है। कई ने कहा कि यह वीडियो दिखाता है कि कैसे भारतीय ों को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है और वे कैसे दुनिया भर में अपना योगदान दे रहे हैं। इस वीडियो में अनुपम खेर ने भारतीय ों की मूलभूत पहचान और उनके योगदान को साफ़-साफ़ रखा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने देश और संस्कृति के प्रति गर्व करना चाहिए और हमें बाहरी नजरिए से प्रभावित होकर अपनी पहचान को नहीं बदलना चाहिए। यह वीडियो एक ऐसे संदेश दे रहा है कि हमें अपनी असली पहचान को स्वीकार करना चाहिए और दुनिया की नफरत और भेदभाव के बावजूद भारतीय होकर हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखना चाहिए.

अनुपम खेर ने शुक्रवार को एक दमदार और भावुक वीडियो शेयर किया जिसका नाम था 'आई एम एन इंडियन' (मैं एक भारतीय हूं)। इस वीडियो में उन्होंने भारत और विदेशों में भारतीयों के बारे में फैली गलतफहमियों और रूढ़िवादी सोच पर बात की, साथ ही देश की सांस्कृतिक गहराई, उपलब्धियों और दुनिया में दिए गए योगदान को भी उजागर किया। वीडियो में एक्टर ने कहा कि लोग बार-बार भारतीयों पर सिविक सेंस की कमी, नौकरी के लिए कॉम्पिटिशन और सांस्कृतिक रूढ़ियों का आरोप करते हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से इन आरोपों का जवाब दिया। उदाहरण के लिए, वे कहते हैं कि उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा में एयरपोर्ट पर डांस किया तो लोगों ने उसे खराब सिविक सेंस वाला कह दिया। वह पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं, वीजा प्राप्त करते हैं, दिन में 18 घंटे काम करते हैं, कभी-कभी कई नौकरियां करते हैं और फिर भी उन्हें यह आरोप दिया जाता है कि वे नौकरियां छीन रहे हैं और सिस्टम के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर गुस्सा व्यक्त किया कि कैसे लोग भारतीयों को बस 'सॉफ्टवेयर बनाने', 'बीमारियों का इलाज करने', 'बच्चों को पढ़ाने', 'टैक्सी चलाने' और 'दुकानें खोलने' के लिए याद रखते हैं और फिर भी उनके होने की ही समस्या बन देते हैं। वे शादियों, त्योहारों या जीत के जश्न मनाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि उनकी खुशी का शोर बहुत ज्यादा है। उन्होंने इन सभी बिंदुओं को इंगित करते हुए कहा कि दुनिया में नफरत, बंटवारे और नस्ल व धर्म पर कभी न खत्म होने वाली बहस का बारूद जैसा माहौल है, जबकि भारतीय अपनी पहचान को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने दादी की रसोई से आए मसालों की खुशबू के जरिए अपनी सांस्कृतिक गहराई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सभ्यता ने तब तारों की गिनती की थी, जब दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा अभी नक्शे बनाना सीख रहा था। वे सैकड़ों परंपराएं निभाते हैं, फिर भी उनसे कहा जाता है कि उनमें कोई संस्कृति नहीं है। वीडियो में अनुपम खेर ने कहा कि भारतीय अपनी आस्था, संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाने के लिए जुलूसों में साथ चलते हैं, जहां सबका स्वागत है, गाते हैं, नाचते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर भी उनकी भीड़ ही समस्या बन जाती है। वे अपने अतीत की बात करते हुए कहते हैं कि उनके अतीत ने उन्हें योग, गणित, दर्शन, ध्यान और दुनिया एक परिवार है का विचार दिया। भविष्य उनके अतीत से ही सीखता रहता है, जबकि उनसे कहता है कि वे उस पर शर्मिंदा होएं। उन्होंने दोनों की तुलना करते हुए कहा कि दुनिया नफरत और बंटवारे के माहौल में है, पर भारतीय अपनी पहचान और संस्कृति को नहीं छोड़ सकते। इस वीडियो को शेयर करते समय अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैं एक भारतीय हूं और हमें अपनी असली पहचान को पहचानना चाहिए। यह वीडियो सामने आने पर सोशल मीडिया पर ज़्यादा ट्रेंड हो गया और लोगों ने इस पर कई बार सहमति व्यक्त की। अनुपम खेर के इस बयान के बाद कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी तथा कहा कि यह वीडियो भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है। कई ने कहा कि यह वीडियो दिखाता है कि कैसे भारतीयों को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है और वे कैसे दुनिया भर में अपना योगदान दे रहे हैं। इस वीडियो में अनुपम खेर ने भारतीयों की मूलभूत पहचान और उनके योगदान को साफ़-साफ़ रखा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने देश और संस्कृति के प्रति गर्व करना चाहिए और हमें बाहरी नजरिए से प्रभावित होकर अपनी पहचान को नहीं बदलना चाहिए। यह वीडियो एक ऐसे संदेश दे रहा है कि हमें अपनी असली पहचान को स्वीकार करना चाहिए और दुनिया की नफरत और भेदभाव के बावजूद भारतीय होकर हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखना चाहिए





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