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अनुपम खेर ने शेयर किया मां का वीडियो, बोले- मेरी मां महारानी हैं

मनोरंजन News

अनुपम खेर ने शेयर किया मां का वीडियो, बोले- मेरी मां महारानी हैं
अनुपम खेरमां का वीडियोशिमला
📆16-06-2026 18:45:00
📰NBT Hindi News
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अनुपम खेर ने अपनी मां दुलारी देवी का एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वह शिमला जाने को लेकर बेहद खुश नजर आ रही हैं। अनुपम ने मां को महारानी जैसी बताते हुए उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त किया।

अनुपम खेर ने अपनी मां दुलारी देवी का एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वह शिमला जाने को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ अनुपम ने अपनी मां के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि दो साल बाद उनकी मां शिमला जा रही हैं और उनके चेहरे पर वही चमक है जैसे किसी महारानी की अपने राज्य में वापसी होती है। अनुपम ने लिखा कि शिमला में उनकी मां ने 59 साल बिताए हैं और वहां की हर गली, हर पेड़ उन्हें पहचानता है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचती हैं, उनकी चाल और अंदाज में एक अलग ही रौब आ जाता है। वह वहां सिर्फ मां नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मालकिन होती हैं। अनुपम ने आगे कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि शिमला में बिताए गए अगले कुछ दिन उनकी मां के लिए यादों, किस्सों और पुरानी मुलाकातों से भरे होंगे। उन्होंने अपने भाई को भी संबोधित करते हुए लिखा कि वहां भाई साहब को मां के आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा। अनुपम ने अपनी मां को महारानी जैसी बताते हुए कहा कि मांएं कमाल ही होती हैं और उनके चेहरे की खुशी देखकर दिल खुश हो जाता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और फैंस अनुपम के इस प्यार भरे अंदाज की सराहना कर रहे हैं। मां-बेटे के इस प्यार को देखकर हर कोई भावुक हो जाता है। अनुपम खेर हमेशा ही अपनी मां के प्रति अपने प्यार को खुलकर व्यक्त करते हैं और उन्हें पैम्पर करने से कभी नहीं चूकते। इस बार भी उन्होंने अपनी मां के शिमला जाने के उत्साह को इस खूबसूरत वीडियो के जरिए साझा किया है। वहीं, अपनी मां के लिए अनुपम का यह प्यार देखते ही बनता है और वह सोशल मीडिया पर लगातार अपनी मां के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। अनुपम की मां दुलारी देवी को भी अपने बेटे पर गर्व है और वह हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं। दोनों के बीच का यह प्यार और समर्पण हर किसी को प्रेरित करता है। यह वीडियो न सिर्फ अनुपम और उनकी मां के रिश्ते को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि मां-बेटे का प्यार कितना गहरा और अनमोल होता है। फिल्म इंडस्ट्री में अनुपम खेर को एक सफल अभिनेता के रूप में जाना जाता है लेकिन अपनी मां के लिए वह हमेशा एक छोटा बच्चा ही रहते हैं। यही वजह है कि उनकी यह पोस्ट लोगों को काफी पसंद आ रही है और लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं। मां के प्रति उनका यह प्यार और सम्मान वाकई में काबिल-ए-तारीफ है। इसीलिए कहा जाता है कि मांएं अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी ताकत होती हैं। अनुपम खेर ने अपनी मां के इस वीडियो को शेयर करके सभी को बता दिया है कि मां का प्यार कितना बड़ा होता है। वह अपनी मां को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। यह वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि अनुपम खेर के लिए उनकी मां ही उनकी दुनिया हैं। वह अपनी मां को बहुत मिस करते हैं और जब भी मौका मिलता है उनके साथ समय बिताते हैं। अब शिमला में मां के साथ उनके भाई गए हैं और अनुपम ने उन्हें विश किया है कि वह शिमला में अपने हर पल का आनंद लें। अनुपम के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। मां के प्रति उनका यह प्यार और समर्पण वाकई में अनुकरणीय है.

अनुपम खेर ने अपनी मां दुलारी देवी का एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वह शिमला जाने को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ अनुपम ने अपनी मां के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि दो साल बाद उनकी मां शिमला जा रही हैं और उनके चेहरे पर वही चमक है जैसे किसी महारानी की अपने राज्य में वापसी होती है। अनुपम ने लिखा कि शिमला में उनकी मां ने 59 साल बिताए हैं और वहां की हर गली, हर पेड़ उन्हें पहचानता है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचती हैं, उनकी चाल और अंदाज में एक अलग ही रौब आ जाता है। वह वहां सिर्फ मां नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मालकिन होती हैं। अनुपम ने आगे कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि शिमला में बिताए गए अगले कुछ दिन उनकी मां के लिए यादों, किस्सों और पुरानी मुलाकातों से भरे होंगे। उन्होंने अपने भाई को भी संबोधित करते हुए लिखा कि वहां भाई साहब को मां के आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा। अनुपम ने अपनी मां को महारानी जैसी बताते हुए कहा कि मांएं कमाल ही होती हैं और उनके चेहरे की खुशी देखकर दिल खुश हो जाता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और फैंस अनुपम के इस प्यार भरे अंदाज की सराहना कर रहे हैं। मां-बेटे के इस प्यार को देखकर हर कोई भावुक हो जाता है। अनुपम खेर हमेशा ही अपनी मां के प्रति अपने प्यार को खुलकर व्यक्त करते हैं और उन्हें पैम्पर करने से कभी नहीं चूकते। इस बार भी उन्होंने अपनी मां के शिमला जाने के उत्साह को इस खूबसूरत वीडियो के जरिए साझा किया है। वहीं, अपनी मां के लिए अनुपम का यह प्यार देखते ही बनता है और वह सोशल मीडिया पर लगातार अपनी मां के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। अनुपम की मां दुलारी देवी को भी अपने बेटे पर गर्व है और वह हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं। दोनों के बीच का यह प्यार और समर्पण हर किसी को प्रेरित करता है। यह वीडियो न सिर्फ अनुपम और उनकी मां के रिश्ते को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि मां-बेटे का प्यार कितना गहरा और अनमोल होता है। फिल्म इंडस्ट्री में अनुपम खेर को एक सफल अभिनेता के रूप में जाना जाता है लेकिन अपनी मां के लिए वह हमेशा एक छोटा बच्चा ही रहते हैं। यही वजह है कि उनकी यह पोस्ट लोगों को काफी पसंद आ रही है और लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं। मां के प्रति उनका यह प्यार और सम्मान वाकई में काबिल-ए-तारीफ है। इसीलिए कहा जाता है कि मांएं अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी ताकत होती हैं। अनुपम खेर ने अपनी मां के इस वीडियो को शेयर करके सभी को बता दिया है कि मां का प्यार कितना बड़ा होता है। वह अपनी मां को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। यह वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि अनुपम खेर के लिए उनकी मां ही उनकी दुनिया हैं। वह अपनी मां को बहुत मिस करते हैं और जब भी मौका मिलता है उनके साथ समय बिताते हैं। अब शिमला में मां के साथ उनके भाई गए हैं और अनुपम ने उन्हें विश किया है कि वह शिमला में अपने हर पल का आनंद लें। अनुपम के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। मां के प्रति उनका यह प्यार और समर्पण वाकई में अनुकरणीय है

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अनुपम खेर मां का वीडियो शिमला महारानी प्यार

 

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