अनुषा दांडेकर और भूषण प्रधान ने की सगाई? वायरल फोटो से मचा बवाल!

एक्ट्रेस अनुषा दांडेकर की अभिनेता भूषण प्रधान से सगाई की अफवाहें जोरों पर हैं, सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में अंगूठी दिखाते हुए तारीख का ऐलान। क्या यह सच है या पीआर स्टंट, जानें पूरी खबर!

अभिनेत्री और वीडियो जॉकी अनुषा दांडेकर को मनोरंजन जगत में दो दशक से अधिक का समय हो गया है और इन वर्षों में उन्होंने कई शो, फिल्में और रियलिटी शो में काम किया है। अपने काम के साथ-साथ अनुषा अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं। उनका और करण कुंद्रा का रिश्ता काफी चर्चा में रहा। वहीं, अब खबर आ रही है कि अनुषा ने गुप्त रूप से सगाई कर ली है। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें उनकी सगाई करने का दावा किया जा रहा है।

अनुषा दांडेकर की सगाई किससे हुई? दरअसल, अनुषा दांडेकर को लेकर काफी समय से अफवाह उड़ रही थी कि वह अभिनेता भूषण प्रधान को डेट कर रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि भूषण और अनुषा काफी समय से साथ हैं, लेकिन आज तक दोनों की तरफ से अपने रिश्ते को आधिकारिक नहीं किया गया है। इस बीच, अब भूषण ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर कर प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। इस फोटो में भूषण अपनी लेडी लव के साथ सगाई की अंगूठी दिखा रहे हैं और उन्होंने एक तारीख का भी ऐलान किया है, जिसे उन्होंने सेव करके रखने के लिए कहा है। हालांकि उसमें अभिनेत्री का चेहरा नहीं दिख रहा है। प्रशंसकों ने अनुषा को बधाई देना शुरू कर दिया है। फोटो के कैप्शन में भूषण प्रधान ने लिखा- '24-7-2026'। वहीं, इस तस्वीर पर भी 24 जुलाई 2026 लिखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस तारीख को अभिनेता अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। वहीं, भूषण प्रधान ने भले ही फोटो में अपनी पार्टनर का चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन प्रशंसकों का मानना है कि यह अनुषा दांडेकर ही हैं। इस तस्वीर पर प्रशंसकों ने इस जोड़े को ढेर सारी बधाई दी। कई लोगों ने तारीख का इंतजार करने की बात कही है। लोग अनुषा को इस फोटो में टैग करके बधाई दे रहे हैं।

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पीआर स्टंट या फिर सच में हो गई सगाई? बता दें, एक तरफ जहां लोग अफवाहित जोड़े अनुषा दांडेकर और भूषण प्रधान को सगाई की बधाई दे रहे हैं, तो वहीं, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शायद यह कोई पीआर स्टंट हो सकता है। एक यूजर ने कहा कि 24 अप्रैल को शुक्रवार है तो कोई नई फिल्म रिलीज हो रही होगी। हालांकि, अभी तक अनुषा की ओर से इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, भूषण ने भी अपने पोस्ट को लेकर चुप्पी साधी हुई है। अब असल सच्चाई क्या है यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा।

अनुषा दांडेकर और भूषण प्रधान की डेटिंग की अफवाह कब से उड़ी? दरअसल, अनुषा दांडेकर और भूषण प्रधान ने साल 2024 में आई महेश मांजरेकर की मराठी फिल्म 'जुनं फर्निचर' में एक साथ काम किया था। इस ड्रामा फिल्म में महेश मांजरेकर के साथ मेघा मांजरेकर और उपेन्द्र लिमये भी नजर आए थे। इस फिल्म के बाद से ही दोनों को एक साथ काफी स्पॉट किया गया और उन्हें अक्सर कार्यक्रमों में साथ देखा जाता था। दोनों ने मालदीव में रोमांटिक छुट्टियां भी बिताईं। इसके बाद से ही इनके अफेयर की खबरें उड़ीं। हालांकि, दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उनके सोशल मीडिया पोस्ट और साथ में स्पॉट किए जाने से डेटिंग की अफवाहें तेज हैं।





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