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अनुष्का शर्मा की होम्योपैथी समर्थन पोस्ट पर सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रियाएं

मनोरंजन News

अनुष्का शर्मा की होम्योपैथी समर्थन पोस्ट पर सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रियाएं
अनुष्का शर्माहोम्योपैथीडॉ. राजन शंकरन
📆03-06-2026 17:45:00
📰AajTak
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अनुष्का शर्मा ने होम्योपैथी डॉक्टर डॉ. राजन शंकरन का वीडियो शेयर करके उनकी सेहत पर जोर दिया. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आलोचना और चर्चा का विषय बन गई, कई उपयोगकर्ताओं ने सेलिब्रिटीज द्वारा ऐसे दवा योजनाओं का प्रमोशन गैर-जिम्मेदाराना बताया.

बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री अनुष्का शर्मा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के समर्थन के लिए सोशल मीडिया पर विवादों का केंद्र बन गई हैं. अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर होम्योपैथिक डॉक्टर डॉ.

राजन शंकरन बारे का एक वीडियो क्लिप शेयर किया और कहा कि होम्योपैथी ने उनकी सेहत को आकार दिया है. वह लिखी, 'होम्योपैथी ने मेरी जिंदगी में एक बेहद अहम रोल निभाया है और डॉ. राजन शंकरन उस पूरे सफर का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं. मैं हेल्थ और माइंडफुल लिविंग को लेकर उनकी गहरी समझ को बहुत ज्यादा महत्व देती हूं.

' यह पोस्ट वायरल होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर विभाजित प्रतिक्रियाओं का विषय बन गई. कई उपयोगकर्ताओं ने आलोचना की कि सेलिब्रिटीज को ऐसे दवा योजनाओं का समर्थन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए जिनके वैज्ञानिक आधार पर सवाल खड़े हैं. कुछ ने अनुष्का का बचाव किया और कहा कि यह व्यक्तिगत विकल्प का मामला है. अनुष्का ने अब तक इस आलोचना पर सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया है.

पूर्व Rajasthan Royals और Royal Challengers Bangalore के खिलाफ जीत के बाद वह अपने पति क्रिकेटर विराट कोहली के साथ पूजा गांव के प्रेमानंद महाराज के आश्रम गई थीं. यह घटना होम्योपैथी वाले समूह के बीच विवाद को और तीखा करती हुई दिख रही है

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