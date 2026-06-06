अनुष्का शर्मा: विराट कोहली के सफर में पीछे का हाथ

अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के जीवन में न केवल पार्टनर के रूप में बल्कि एक सहारे के रूप में कई बार साबित हुए हैं। इस लेख में अनुष्का के योगदान और उनके रिश्ते के गुप्त पहलू की जानकारी दी गई है।

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का रिश्ता क्रिकेट के मैदान के बाहर भी आकर्षण का केंद्र रहा है। अनुष्का ने कई मौकों पर एक मजबूत पार्टनर और सपोर्ट िव पत्नी की तरह अपनी भूमिका साबित की है। विराट के साथ उनके रिश्ते में समझ, धैर्य और साथ निभाने की झलक कई दफा दुनिया ने साफ देखी। तभी तो करोड़ों फैन्स के दिल में बसने वाले विराट के दिल में सिर्फ अनुष्का ही रहती हैं। क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली हमेशा अपने जोशीले और एग्रेसिव अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उनके स्वभाव में बड़ा बदलाव आया है और वह पहले से ज्यादा शांत और समझदार दिखते हैं। इस बदलाव के पीछे कई वजहें हो सकती हैं लेकिन अनुष्का शर्मा का साथ और उनका सपोर्ट भी इसमें बहुत अहम माना जाता है। चाहे कठिन समय रहा हो या फिर खुशियों से भरा, अनुष्का हमेशा विराट के साथ खड़ी रहीं। सोसायटी ने जो कुछ भी कहा, उन्होंने इसका असर घर तक नहीं आने दिया। इतना ही नहीं अनुष्का ने कोहली को ऐसा पारिवारिक माहौल दिया, जहां वो सुरक्षित और स्थायित्व के साथ ही प्यार महसूस कर सकें। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वह अपनी फीलिंग्स पर काबू पाना सीखता है। अनुष्का ने भी अपने अनुभवों से यह सीखा कि हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। धीरे-धीरे यह सोच विराट की जिंदगी में भी दिखाई देने लगी। आज उनका हर सिचुएशन में रवैया पहले की तुलना में काफी पीस ड्रिवन नजर आता है। विराट और अनुष्का को कई बार साथ में धार्मिक जगहों पर देखा गया है। पहले विराट सिर्फ क्रिकेट और जीत-हार पर ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी सोच में बदलाव आया और अब वह मानसिक शांति और संतुलन की बातें भी करने लगे हैं। इस बदलाव में अनुष्का ने अहम भूमिका निभाई। खास बात ये है कि पहले से स्पिरिचुअल अनुष्का ने कभी भी विराट पर इस राह पर चलने का दबाव नहीं डाला। वो जैसे धीरे-धीरे अपने पति को इस दिशा के सकारात्मक असर दिखाती गईं और इस का असर आज सबके सामने है। जब आप देश के सबसे फेमस कपल्स में से एक हों, तब प्राइवेट लाइफ को अलग रखना आसान नहीं होता। इसके बावजूद अनुष्का ने अपनी रिलेशनशिप्स को कभी तमाशा नहीं बनने दिया। यही अप्रोच मैरिड एंड फैमिली लाइफ में भी उन्होंने अपनाई। इसकी बदौलत कपल को ऐसा माहौल मिला, जिसमें स्थायित्व और सुरक्षा का भाव निहित था। चाहे बुरी परफॉर्मेंस रही हो या फिर RCB को लगातार मिलती हार, विराट को जबरदस्त आलोचना से लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। आलोचनाओं को कठिन समय में भी अनुष्का उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ी रहीं। और शायद यही वजह है कि ये परेशानी वाला समय भी विराट के कॉन्फिडेंस को डिगा नहीं पाया और जिन फेलियर को लेकर उनकी आलोचना होती थी, उन्हीं को उन्होंने सक्सेस में बदल दिया। अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद महिलाएं अपनी पहचान खो सी देती हैं। लेकिन अनुष्का ने स्क्रीन से दूरी सी बनाने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को मरने नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कभी भी विराट की स्टार वाली इमेज से खुद को इनसिक्योर होने दिया। यही वजह है कि तमाम गॉसिप्स के बीच भी उनका एज अ कपल रिश्ता साल दर साल और मजबूत ही हुआ.

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का रिश्ता क्रिकेट के मैदान के बाहर भी आकर्षण का केंद्र रहा है। अनुष्का ने कई मौकों पर एक मजबूत पार्टनर और सपोर्टिव पत्नी की तरह अपनी भूमिका साबित की है। विराट के साथ उनके रिश्ते में समझ, धैर्य और साथ निभाने की झलक कई दफा दुनिया ने साफ देखी। तभी तो करोड़ों फैन्स के दिल में बसने वाले विराट के दिल में सिर्फ अनुष्का ही रहती हैं। क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली हमेशा अपने जोशीले और एग्रेसिव अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उनके स्वभाव में बड़ा बदलाव आया है और वह पहले से ज्यादा शांत और समझदार दिखते हैं। इस बदलाव के पीछे कई वजहें हो सकती हैं लेकिन अनुष्का शर्मा का साथ और उनका सपोर्ट भी इसमें बहुत अहम माना जाता है। चाहे कठिन समय रहा हो या फिर खुशियों से भरा, अनुष्का हमेशा विराट के साथ खड़ी रहीं। सोसायटी ने जो कुछ भी कहा, उन्होंने इसका असर घर तक नहीं आने दिया। इतना ही नहीं अनुष्का ने कोहली को ऐसा पारिवारिक माहौल दिया, जहां वो सुरक्षित और स्थायित्व के साथ ही प्यार महसूस कर सकें। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वह अपनी फीलिंग्स पर काबू पाना सीखता है। अनुष्का ने भी अपने अनुभवों से यह सीखा कि हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। धीरे-धीरे यह सोच विराट की जिंदगी में भी दिखाई देने लगी। आज उनका हर सिचुएशन में रवैया पहले की तुलना में काफी पीस ड्रिवन नजर आता है। विराट और अनुष्का को कई बार साथ में धार्मिक जगहों पर देखा गया है। पहले विराट सिर्फ क्रिकेट और जीत-हार पर ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी सोच में बदलाव आया और अब वह मानसिक शांति और संतुलन की बातें भी करने लगे हैं। इस बदलाव में अनुष्का ने अहम भूमिका निभाई। खास बात ये है कि पहले से स्पिरिचुअल अनुष्का ने कभी भी विराट पर इस राह पर चलने का दबाव नहीं डाला। वो जैसे धीरे-धीरे अपने पति को इस दिशा के सकारात्मक असर दिखाती गईं और इस का असर आज सबके सामने है। जब आप देश के सबसे फेमस कपल्स में से एक हों, तब प्राइवेट लाइफ को अलग रखना आसान नहीं होता। इसके बावजूद अनुष्का ने अपनी रिलेशनशिप्स को कभी तमाशा नहीं बनने दिया। यही अप्रोच मैरिड एंड फैमिली लाइफ में भी उन्होंने अपनाई। इसकी बदौलत कपल को ऐसा माहौल मिला, जिसमें स्थायित्व और सुरक्षा का भाव निहित था। चाहे बुरी परफॉर्मेंस रही हो या फिर RCB को लगातार मिलती हार, विराट को जबरदस्त आलोचना से लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। आलोचनाओं को कठिन समय में भी अनुष्का उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ी रहीं। और शायद यही वजह है कि ये परेशानी वाला समय भी विराट के कॉन्फिडेंस को डिगा नहीं पाया और जिन फेलियर को लेकर उनकी आलोचना होती थी, उन्हीं को उन्होंने सक्सेस में बदल दिया। अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद महिलाएं अपनी पहचान खो सी देती हैं। लेकिन अनुष्का ने स्क्रीन से दूरी सी बनाने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को मरने नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कभी भी विराट की स्टार वाली इमेज से खुद को इनसिक्योर होने दिया। यही वजह है कि तमाम गॉसिप्स के बीच भी उनका एज अ कपल रिश्ता साल दर साल और मजबूत ही हुआ





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