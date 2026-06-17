अनुष्का शर्मा और विराट कोहली लंदन में बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं; विराट अकाय को कंधे पर उठाए दिखे

अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने बच्चों वामिका और अकाय के साथ लंदन में आरामदायक समय बिताने की तस्वीरें साझा की हैं। विराट अपने बेटे को कंधे पर उठाए दिख रहे हैं जबकि अनुष्का दोस्तों के साथ पिकनिक करते हुए दिख रही हैं। यह कपल बच्चों की प्राइवेसी का सम्मान करते हुए उनके चेहरे को छUpा रखते हैं। अनुषकी फिल्म प्रोजेक्ट और करियर की जानकारी साथ ही विवाह, बच्चों के जन्म और विराट के IPL फाइनल के बाद फैन के साथ मुलाकात का भी जिक्र है। मौसम से जुड़ी खबरों में उत्तर और पश्चिम भारत में बारिश की पूर्व सूचना तथा मध्य भारत में तेज धूप का तापमान शामिल है।
अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली अपने बच्चों के साथ लंदन में क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुई हैं जिनमें विराट अपने बेटे अकाय को कंधे पर उठाए दिख रहे हैं। अनुष्का भी दोस्तों के साथ पिकनिक मनाते हुए रिलेक्स्ड अंदाज में दिख रही हैं। पार्क में धूप का आनंद लेते हुए एक फोटो में पूरा परिवार एक साथ मज़े कर रहा है। यह कपल अपने बच्चों की प्राइवेसी को बनाए रखने का विशेष ध्यान रखता है तtherefore अकाय का चेहरा तस्वीरों में स्पष्ट नहीं है। अनुष्का शर्मा बॉलीवुड से लंबे समय से दूर हैं, उनकी आखिरी फिल्म 2018 की 'जीरो' रही है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के तहत 'कला' की गाना 'घोड़े पे सवार' में कैमियो किया और 2022 में शूटिंग पूरी कर ली फिल्म 'चकदा एक्सप्रेस' अभी रिलीज का इंतजार कर रही है। विराट और अनुष्का ने 2013 में कमर्शियल शूटिंग में मुलाकात की, 2017 में शादी की, 2021 में बेटी वामिका और 2024 में बेटे अकाय के जन्म के बाद से वे लंदन में निवास कर रहे हैं। अहमदाबाद में आईपीएल फाइनल के बाद उन्होंने एक फैन को हाथ से लिखा स्पेशल नोट भी गिफ्ट किया जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। बारिश की पूर्व सूचना के अनुसार कुछ हिमाचली और उत्तर भारतीय हिस्सों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी है जबकि दूर दक्षिण में तेज धूप में तापमान 40 डिग्री पार हुआ है.
अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली अपने बच्चों के साथ लंदन में क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुई हैं जिनमें विराट अपने बेटे अकाय को कंधे पर उठाए दिख रहे हैं। अनुष्का भी दोस्तों के साथ पिकनिक मनाते हुए रिलेक्स्ड अंदाज में दिख रही हैं। पार्क में धूप का आनंद लेते हुए एक फोटो में पूरा परिवार एक साथ मज़े कर रहा है। यह कपल अपने बच्चों की प्राइवेसी को बनाए रखने का विशेष ध्यान रखता है तtherefore अकाय का चेहरा तस्वीरों में स्पष्ट नहीं है। अनुष्का शर्मा बॉलीवुड से लंबे समय से दूर हैं, उनकी आखिरी फिल्म 2018 की 'जीरो' रही है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के तहत 'कला' की गाना 'घोड़े पे सवार' में कैमियो किया और 2022 में शूटिंग पूरी कर ली फिल्म 'चकदा एक्सप्रेस' अभी रिलीज का इंतजार कर रही है। विराट और अनुष्का ने 2013 में कमर्शियल शूटिंग में मुलाकात की, 2017 में शादी की, 2021 में बेटी वामिका और 2024 में बेटे अकाय के जन्म के बाद से वे लंदन में निवास कर रहे हैं। अहमदाबाद में आईपीएल फाइनल के बाद उन्होंने एक फैन को हाथ से लिखा स्पेशल नोट भी गिफ्ट किया जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। बारिश की पूर्व सूचना के अनुसार कुछ हिमाचली और उत्तर भारतीय हिस्सों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी है जबकि दूर दक्षिण में तेज धूप में तापमान 40 डिग्री पार हुआ है
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