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अनु अग्रवाल ने पेद्दी विवाद पर कहा- महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने पर एक्टर्स की भी जिम्मेदारी है

Entertainment News

अनु अग्रवाल ने पेद्दी विवाद पर कहा- महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने पर एक्टर्स की भी जिम्मेदारी है
Peddi ControversyJanhvi KapoorAnu Aggarwal
📆07-06-2026 13:13:00
📰Dainik Jagran
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बॉलीवुड एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने जाह्नवी कपूर के सीन्स पर उठते विवाद पर अपना रिएक्शन जताते हुए कहा कि महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने की जिम्मेदारी सिर्फ दर्शकों या फिल्म बनाने वालों की नहीं, बल्कि एक्टर्स की भी है। उन्होंने युवा एक्टर्स को सलाह दी कि वे कहानी सुनें और गलत चीजों के खिलाफ बोलें।

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने राम चरण की 'पेद्दी' फिल्म में जाह्नवी कपूर के सीन्स पर उठने वाले विवाद और महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने पर अपनी राय जताई है। अनु ने कहा कि यह जिम्मेदारी सिर्फ दर्शकों या फिल्म बनाने वालों की नहीं, बल्कि एक्टर्स की भी है। उन्होंने 30 साल पहले 'आशिकी' फिल्म के बाद एक फैसला किया था कि वे किसी भी फिल्म को साइन करने से पहले उसकी कहानी सुनेंगी, क्योंकि उस समय महिलाओं को सिर्फ 'ऑब्जेक्ट' की तरह दिखाने का चलन था। अनु ने युवा एक्टर्स और एक्ट्रेस को सलाह दी कि वे पहले कहानी सुनें, सवाल पूछें और अगर कोई चीज इंसानी गरिमा के खिलाफ हो तो 'ना' कहने की हिम्मत रखें। कहानियां तब बदलेंगी जब दर्शक बेहतर चीजों की मांग करेंगे और एक्टर्स ऐसी प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने से मना कर देंगे जिन पर उनका भरोसा न हो। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाई किया है, लेकिन फिल्म में जाह्नवी कपूर के कुछ सीन्स पर विवाद बड़ा गरमा गया है, जिस पर कई सेलिब्रिटीज और नजारे लगा चुकी हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने राम चरण की 'पेद्दी' फिल्म में जाह्नवी कपूर के सीन्स पर उठने वाले विवाद और महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने पर अपनी राय जताई है। अनु ने कहा कि यह जिम्मेदारी सिर्फ दर्शकों या फिल्म बनाने वालों की नहीं, बल्कि एक्टर्स की भी है। उन्होंने 30 साल पहले 'आशिकी' फिल्म के बाद एक फैसला किया था कि वे किसी भी फिल्म को साइन करने से पहले उसकी कहानी सुनेंगी, क्योंकि उस समय महिलाओं को सिर्फ 'ऑब्जेक्ट' की तरह दिखाने का चलन था। अनु ने युवा एक्टर्स और एक्ट्रेस को सलाह दी कि वे पहले कहानी सुनें, सवाल पूछें और अगर कोई चीज इंसानी गरिमा के खिलाफ हो तो 'ना' कहने की हिम्मत रखें। कहानियां तब बदलेंगी जब दर्शक बेहतर चीजों की मांग करेंगे और एक्टर्स ऐसी प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने से मना कर देंगे जिन पर उनका भरोसा न हो। पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाई किया है, लेकिन फिल्म में जाह्नवी कपूर के कुछ सीन्स पर विवाद बड़ा गरमा गया है, जिस पर कई सेलिब्रिटीज और नजारे लगा चुकी हैं

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

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