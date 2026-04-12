अनूप जलोटा ने आशा भोसले को किया याद, कहा- 92 साल की उम्र में भी काम करना चाहती थीं

प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा ने आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके साथ बिताए पलों को याद किया। उन्होंने कहा कि आशा जी एक महान कलाकार थीं और 92 साल की उम्र में भी काम करने के लिए उत्सुक थीं।

प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन की खबर सुनकर बेहद दुखी हैं। उन्होंने अमर उजाला के साथ आशा भोसले से जुड़ी अपनी यादें और बातें साझा कीं। गायिका आशा भोसले के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। दिग्गज कलाकार, संगीतकार और गायक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अमर उजाला से बातचीत में, गायक अनूप जलोटा ने आशा भोसले से जुड़े कई दिलचस्प किस्से साझा किए। \ अनूप जलोटा ने कहा, 'आशा जी के निधन की खबर बहुत दुखद है। उनका पूरा जीवन और उनकी यात्रा हम सभी के लिए एक मिसाल

है। लता जी और आशा जी दोनों ही एक स्कूल की तरह थीं। ये कभी खत्म नहीं होंगे। उन्होंने अपने पीछे एक पूरी यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। जो भी गाना सीखेगा, वो यही सोचेगा कि लता जी जैसा गाऊं या आशा जी जैसा गाऊं। ये सिर्फ गायकी नहीं है, ये एक पूरा संस्थान है। उनके जाने से बहुत बड़ी कमी हुई है, लेकिन वो इतना कुछ सिखाकर गई हैं कि आने वाले हर सिंगर को उसका फायदा होगा। ये दोनों हमेशा के लिए सबके गुरु रहेंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'आशा जी को खाना बनाने और खिलाने का बहुत शौक था। उन्होंने हमें अपने हाथ से बिरयानी और कबाब बनाकर खिलाए थे। अभी करीब दो महीने पहले ही उनसे मुलाकात हुई थी। 92 साल की उम्र में भी वो बहुत एक्टिव थीं और कहती थीं कि कुछ प्रोग्राम किया जाए। वो हमेशा खुद को एक्टिव रखती थीं। वो और काम करना चाहती थीं। हमने अपने म्यूजिक में उनसे गाने भी गवाए हैं और उनके साथ डुएट भी गाया है।' \जलोटा ने आगे कहा, 'इस उम्र में तबीयत का थोड़ा कमजोर होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से संभालकर रखा। वो चलती फिरती थीं और खुद खाना बनाकर लोगों को खिलाती थीं। करीब एक साल पहले दुबई में उन्होंने सोनू निगम के साथ प्रोग्राम भी किया था। हम उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। उनकी आवाज, उनका प्यार और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी।' अनूप जलोटा ने आशा भोसले के साथ बिताए समय को याद करते हुए उनकी प्रतिभा और जीवटता की सराहना की। उन्होंने कहा कि आशा जी एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने अपनी गायकी से लाखों दिलों को जीता और हमेशा दूसरों को प्रेरित किया। जलोटा ने आशा भोसले के परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि यह एक अपूरणीय क्षति है।Disclaimer: हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमार





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