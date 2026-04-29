अन्नू कपूर ने खोला इंटीमेट सीन की शूटिंग का काला सच, अभिनेत्री दो दिन कमरे से नहीं निकली

अभिनेता अन्नू कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान आने वाली चुनौतियों और अनुभवों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे कई बार अभिनेता नियंत्रण खो बैठते हैं और अभिनेत्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

अभिनेता अन्नू कपूर ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान आने वाली चुनौतियों और अनुभवों को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि कई बार अभिनेता ऐसे दृश्यों की शूटिंग के दौरान अपना नियंत्रण खो बैठते हैं, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अन्नू कपूर ने इस विषय पर एक पुराना किस्सा साझा किया, जो इस बात की गंभीरता को दर्शाता है। अन्नू कपूर ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक बातचीत में बताया कि उन्होंने कई बार देखा है कि इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान अभिनेता भावनाओं में बह जाते हैं और 'कट' कहने के बावजूद भी रुकते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक विशेष घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक अभिनेता एक इंटीमेट सीन के दौरान इतना बेकाबू हो गया कि डायरेक्टर के 'कट' कहने के बाद भी वह नहीं रुका। अभिनेत्री को उससे बचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा और वह इतनी डरी हुई थी कि दो दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अन्नू कपूर ने हालांकि उस घटना में शामिल लोगों के नाम नहीं बताए, लेकिन उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह अभिनेत्री उनकी बात की पुष्टि कर सकती है। यह घटना फिल्म सेट पर सुरक्षा और सहमति के महत्व को उजागर करती है। अन्नू कपूर ने पुराने समय में इंटीमेट सीन की शूटिंग के तरीकों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उस समय फिल्म सेट पर इंटीमेसी कोच जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, जिसके कारण अभिनेताओं को खुद ही अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता था। उन्होंने कहा कि कई बार रिहर्सल के दौरान भी लोग स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते थे। अन्नू कपूर ने यह भी बताया कि वह हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि सीन की टाइमिंग समझें और यह जानें कि कब रुकना है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। उन्होंने अक्सर अपने को-एक्टर से भी पूछा है कि क्या वे सहज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी जोर दिया कि प्रोफेशनलिज्म और आपसी सहमति इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण हैं। अन्नू कपूर का यह खुलासा फिल्म इंडस्ट्री में इंटीमेट सीन की शूटिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे सकता है और अभिनेताओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए नए कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देता है। यह घटना फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं के लिए एक चेतावनी के रूप में भी काम कर सकती है कि वे इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान अधिक सावधानी बरतें और अभिनेत्रियों की सुरक्षा और सहमति को प्राथमिकता दें। अन्नू कपूर ने अपनी बातों से फिल्म इंडस्ट्री में एक संवेदनशील मुद्दे पर प्रकाश डाला है और इस मुद्दे पर खुलकर बात करने के लिए अन्य अभिनेताओं को भी प्रोत्साहित किया है। आज के समय में फिल्म इंडस्ट्री में इंटीमेट सीन की शूटिंग को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और इंटीमेसी कोच की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। इंटीमेसी कोच अभिनेताओं को सुरक्षित और सहज महसूस कराने में मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सीन की शूटिंग सहमति और सम्मान के साथ हो। अन्नू कपूर ने पुराने समय की चुनौतियों को याद करते हुए यह स्पष्ट किया कि फिल्म इंडस्ट्री को इस दिशा में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेताओं को भी अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और किसी भी तरह के दबाव में आने से बचने की आवश्यकता है। अन्नू कपूर के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में इंटीमेट सीन की शूटिंग एक जटिल मुद्दा है, जिसके लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। अन्नू कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने लंबे करियर में कई तरह के अनुभव प्राप्त किए हैं और उन्होंने हमेशा अपनी ईमानदारी और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। उनका यह खुलासा फिल्म इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे सकता है और अभिनेताओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए नए कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देता है। अन्नू कपूर का यह बयान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक सबक है कि वे अभिनेताओं की सुरक्षा और सहमति को प्राथमिकता दें और फिल्म सेट पर एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाएं.

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