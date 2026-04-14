अपना दल (S) की रैली पर हमला: हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर का सनसनीखेज कबूलनामा

कानपुर में अपना दल (S) की रैली पर हमला करने वाले हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर ने वीडियो में खुलासे किए हैं, जिसमें उसने हमले के पीछे की वजह, इनाम की लालसा और गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर गाड़ियों के काफिले के बारे में बताया है। साथ ही, किडनी कांड के मास्टरमाइंड के खुलासे और मौसम से जुड़ी जानकारी भी शामिल है।

कानपुर में अपना दल (S) की रैली पर हमला करने वाले हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने रैली पर हुए पथराव को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अजय ठाकुर ने कहा कि उसने फिल्म 'रईस' के एक डायलॉग से प्रेरित होकर यह हमला किया, जिसमें शाहरुख खान कहते हैं 'इधर से नहीं आने का'। अजय का दावा है कि रैली उसके विरोधी ने जानबूझकर उसके घर के सामने से निकाली, जिससे उसके मान-सम्मान को ठेस पहुंची। अजय ठाकुर ने कहा कि अगर उसे पहले से पता होता तो वह और बड़ी तैयारी करता, जिससे कई लोग घायल होते और इनाम की राशि 10 लाख रुपये तक पहुंच जाती। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन वह फिलहाल जमानत पर बाहर है। अजय ने अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर गाड़ियों के काफिले के बारे में भी बात की, और कहा कि यह सब सिर्फ उसके जन्मदिन का जश्न था, वरना प्रशासन गाड़ियों की गिनती भी नहीं कर पाता।

अजय ठाकुर, जो बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली के फेस-2 का रहने वाला है, पर कानपुर के विभिन्न थानों में करीब 32 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 22 जनवरी को बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रही थी, जो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आयोजित की गई थी। इस रैली में शामिल होने जा रहे अपना दल (एस) के नगर महासचिव आलोक कुमार और उनके साथियों पर अजय ठाकुर और उसके साथियों ने पथराव किया और लाठी-डंडों से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने अजय ठाकुर पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, और लगभग 10 दिन बाद उसने सरेंडर कर दिया था। हालांकि, अब भी इस मामले में पुलिस की जांच पूरी नहीं हो पाई है और चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, जिसके कारण सवाल उठ रहे हैं। डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है और वह अधिकारियों से इस पर जवाब मांगेंगे।

इसके अलावा, किडनी कांड के मास्टरमाइंड रोहित तिवारी ने पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रोहित ने बताया कि वह 25 से 30 लाख रुपए में किडनी ट्रांसप्लांट का ठेका लेता था, जिसमें डोनर और रिसिपिएंट की व्यवस्था एजेंटों द्वारा की जाती थी। बातचीत में कोडवर्ड के रूप में 'कमांडो सर्जरी' का इस्तेमाल किया जाता था ताकि किसी को शक न हो। रोहित ने दिल्ली, मुंबई, कानपुर, प्रयागराज और मेरठ समेत कई शहरों में अपने एजेंट फैला रखे थे, जो उसके लिए अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के केस लाते थे।

अन्य खबरों में, दक्षिण-मध्य बिहार में 18 तारीख के बाद तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी बढ़ेगी, और पारा 5 डिग्री तक चढ़ सकता है। उत्तराखंड में दो दिन धूप खिली रहेगी, जबकि राजस्थान में इस साल मानसून के कमजोर रहने की संभावना है





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