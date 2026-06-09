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अपर मुख्य सचिव ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनाओं और प्रोजेक्ट अलंकार की समीक्षा की

शिक्षा News

अपर मुख्य सचिव ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनाओं और प्रोजेक्ट अलंकार की समीक्षा की
माध्यमिक शिक्षाप्रोजेक्ट अलंकारशिक्षकों का तबादला
📆09-06-2026 19:15:00
📰Dainik Jagran
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उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनाओं, प्रोजेक्ट अलंकार और शिक्षकों के तबादलों की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने अधिकारियों को सभी कार्य तय समय में पूरा करने और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनाओं, प्रोजेक्ट अलंकार और शिक्षकों के तबादलों की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने अधिकारियों को सभी कार्य तय समय में पूरा करने और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों से हुई बैठक में शर्मा ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध होनी चाहिए। किसी भी पात्र शिक्षक का मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। अधिकारियों को स्मार्ट क्लास, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, पेयजल, शौचालय, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे कराए जाने का निर्देश दिया गया। सभी प्रोजेक्ट अलंकार के कार्य तय समय में पूरे होंगे और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य समय सीमा में निपटाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, विद्यालयों के नियमित निरीक्षण और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण का भी आदेश दिया गया। साथ ही, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और चेतावनी दी गई। इस बैठक में शिक्षा विभाग की योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। अपर मुख्य सचிவ ने उद्देश्यों की प्रगति निगरानी के लिए नजरबंदी के लिए आदेश दिए। शिक्षकों के तबादले एक पारदर्शी और न्यायसंगत प्रणाली के तहत संभव होने चाहिए ताकि किसी भी शिक्षक का मामला अनदेखे न किया जाए। साथ ही आधारभूत सुविधाओं पर कार्यों का समयबद्ध पूरा होना विद्यार्थियों के लिए सुविधा और गुणवत्ता बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष ध्यान दिया गया। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए उच्च स्तरीय निर्देशों का प्रतिनिधित्व करता है.

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनाओं, प्रोजेक्ट अलंकार और शिक्षकों के तबादलों की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने अधिकारियों को सभी कार्य तय समय में पूरा करने और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों से हुई बैठक में शर्मा ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध होनी चाहिए। किसी भी पात्र शिक्षक का मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। अधिकारियों को स्मार्ट क्लास, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, पेयजल, शौचालय, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे कराए जाने का निर्देश दिया गया। सभी प्रोजेक्ट अलंकार के कार्य तय समय में पूरे होंगे और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य समय सीमा में निपटाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, विद्यालयों के नियमित निरीक्षण और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण का भी आदेश दिया गया। साथ ही, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और चेतावनी दी गई। इस बैठक में शिक्षा विभाग की योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। अपर मुख्य सचிவ ने उद्देश्यों की प्रगति निगरानी के लिए नजरबंदी के लिए आदेश दिए। शिक्षकों के तबादले एक पारदर्शी और न्यायसंगत प्रणाली के तहत संभव होने चाहिए ताकि किसी भी शिक्षक का मामला अनदेखे न किया जाए। साथ ही आधारभूत सुविधाओं पर कार्यों का समयबद्ध पूरा होना विद्यार्थियों के लिए सुविधा और गुणवत्ता बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष ध्यान दिया गया। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए उच्च स्तरीय निर्देशों का प्रतिनिधित्व करता है

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माध्यमिक शिक्षा प्रोजेक्ट अलंकार शिक्षकों का तबादला पार्थ सारथी सेन शर्मा यूपी शिक्षा विभाग

 

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