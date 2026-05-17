अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने विशेष विद्युत शिविरों को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदलवाने और अन्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा डा. आशीष कुमार गोयल ने विद्युत उपकेंद्रों पर एक ही छत के नीचे विद्युत उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए 15 मई से 30 जून तक आयोजित विशेष शिविरों को सफल बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। विशेष शिविरों में उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को कनेक्शन को पोस्टपेड मोड में परिवर्तन कराने की सुविधा दी जाएगी। स्मार्ट मीटर बिलों से संबंधित शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाएगा। विशेष शिविरों में उपभोक्ताओं से बिल जमा करने, बिल संशोधन कराने, नए कनेक्शन प्राप्त करने, विद्युत भार बढ़वाने, मीटर बदलवाने तथा अन्य वाणिज्यिक समस्या का समाधान मौके पर ही अधिशासी अभियंता सहित उपस्थित अन्य अधिकारी करेंगे। विशेष शिविरों का आयोजन प्रतिदिन सुबह 10 से शाम पांच बजे तक आयोजित किए जा रहे हैं।
