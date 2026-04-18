अप्रैल में चमका विदेशी मुद्रा भंडार: मार्च की गिरावट को पछाड़कर $700 बिलियन के पार

मार्च के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ने अप्रैल में तेजी पकड़ी है। शुरुआती दो हफ्तों में $12 बिलियन से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कुल भंडार $700 बिलियन को पार कर गया। विदेशी मुद्रा आस्तियों और सोने के भंडार में वृद्धि ने इस मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ने अप्रैल में रफ्तार पकड़ी है। मार्च के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, जहाँ महीनों में $40 बिलियन से अधिक की गिरावट देखी गई थी, अप्रैल के पहले दो हफ्तों में भंडार में $12 बिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 10 अप्रैल, 2026 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $3.

825 बिलियन का इजाफा हुआ है। यह लगातार दूसरा सप्ताह है जब भंडार में वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले सप्ताह, भंडार में $9.063 बिलियन की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी। इन दो हफ्तों के सामूहिक उछाल से अब कुल विदेशी मुद्रा भंडार $700.946 बिलियन तक पहुंच गया है, जो एक बार फिर देश की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इससे पहले 27 फरवरी, 2026 को, भंडार $728.494 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा था, जो भारत की आर्थिक शक्ति का एक प्रमुख संकेतक था। विदेशी मुद्रा आस्तियों (FCA) में वृद्धि विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूती का एक प्रमुख कारण है। 10 अप्रैल, 2026 को समाप्त सप्ताह के दौरान, एफसीए में $3.127 बिलियन का इजाफा हुआ, जबकि एक सप्ताह पहले इसमें $1.784 बिलियन की वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्तमान में, एफसीए भंडार $555.983 बिलियन तक पहुंच गया है। एफसीए, देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें अमेरिकी डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और येन जैसी प्रमुख गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव का प्रभाव भी शामिल होता है। यह वृद्धि दर्शाती है कि न केवल डॉलर में, बल्कि अन्य प्रमुख मुद्राओं में भी भारत की होल्डिंग्स मजबूत हुई हैं। गोल्ड रिजर्व में भी शानदार वृद्धि देखी गई है। आलोच्य सप्ताह के दौरान, आरबीआई के सोने के भंडार के मूल्य में $601 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले, सोने के भंडार में $7.221 बिलियन का भारी उछाल आया था। वर्तमान में, सोने के भंडार का कुल मूल्य $121.343 बिलियन हो गया है। आरबीआई के पास वर्तमान में 880 टन से अधिक सोना है, जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 15% है। सोने का मूल्य विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसकी वृद्धि भंडार की समग्र मजबूती में योगदान करती है। विशेष आहरण अधिकार (SDR) में भी मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। बीते सप्ताह, एसडीआर में $56 मिलियन का इजाफा हुआ, जिससे यह बढ़कर $18.763 बिलियन हो गया है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास रखे देश के रिजर्व मुद्रा भंडार में भी $41 मिलियन की वृद्धि हुई है, जो अब $4.857 बिलियन है। इन मामूली वृद्धियों के बावजूद, यह कुल मिलाकर भंडार में सकारात्मक योगदान देता है। कुल मिलाकर, अप्रैल के पहले दो हफ्तों में विदेशी मुद्रा भंडार में हुई यह महत्वपूर्ण वृद्धि, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में भारत की स्थिति को और मजबूत करती है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय रिजर्व बैंक आर्थिक वृद्धि सोने का भंडार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elon Musk Net Worth: पैसों की ऐसी बारिश... एलन मस्क ने रच दिया इतिहास, $700 अरब नेटवर्थ वाले पहले इंसान बनेElon Musk ने इतिहास रच दिया है और अब संपत्ति के मामले में दूर-दूर तक उनके सामने कोई नजर नहीं आ रहा है. डेलावेयर सु्प्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद Elon Musk Networth 700 अरब डॉलर के पार निकल गई और इतनी नेटवर्थ वाले वे दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं.

Read more »

SpaceX CEO Elon Musk की छप्परफाड़ कमाई! $700 बिलियन की नेटवर्थ के साथ रचा इतिहास, क्या है इस तूफानी कमाई का राज?Forbes Billionaire Index के मुताबिक, Elon Musk की नेटवर्थ बढ़कर करीब 749 अरब डॉलर हो गई है. इसके साथ ही वह इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति 700 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है. यह उछाल तब आया जब Delaware Supreme Court ने Tesla से जुड़ा उनका 2018 का पे पैकेज दोबारा बहाल कर दिया.

Read more »

न बंगला, न महल! 1400 करोड़ के अपने घर बेचने वाले मस्क अब कहां रहते हैंएक तरफ $700 अरब की बेहिसाब अमीरी और दूसरी तरफ 400 स्क्वायर फीट का एक किराए का कमरा! आलीशान महलों का मोह त्याग कर मस्क आखिर किस मिशन के लिए खुद को 'बेघर' कर चुके हैं.

Read more »

Forex watch: एक ही सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $700 billion के पार, सोने का क्या रहा हाल?Foreign Exchange Reserves: इस साल 16 जनवरी को समाप्त सप्ताह में अपना विदेशी मुद्रा भंडार खूब बढ़ा है। एक ही सप्ताह में $14.17 billion की भारी बढ़ोतरी हुई है। इस सप्ताह अपना सोने का भी भंडार खूब बढ़ा है।

Read more »

Forex watch: सोना सस्ता होने का असर, FCA बढ़ने के बावजूद घटा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, $700 billion से भी नीचे आयाForeign Exchange Reserves: यह लगातार तीसरा सप्ताह है जबकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट हुई है। इस सप्ताह सोने के मूल्य में भारी गिरावट होने से इस भंडार में $13.

Read more »

95 के पार पहुंचा रुपया, अब RBI को झोंक देना चाहिए $700 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार? SBI की बड़ी सलाहपश्चिम एशिया संकट के कारण रुपये में उतार-चढ़ाव के बीच, एसबीआई रिसर्च ने भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने की सलाह दी है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पास 700 अरब डॉलर से अधिक का पर्याप्त भंडार है।

Read more »