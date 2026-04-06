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अप्रैल में त्योहारों की धूम: खरमास खत्म होते ही शुरू होंगे शुभ कार्य, जानें व्रत और पर्व की तिथियां

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अप्रैल में त्योहारों की धूम: खरमास खत्म होते ही शुरू होंगे शुभ कार्य, जानें व्रत और पर्व की तिथियां
खरमासमेष संक्रांतिसतुआनी
📆06-04-2026 19:58:00
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14 अप्रैल से शुभ कार्यों की शुरुआत के साथ त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेष संक्रांति, सतुआनी, जुड़शीतल, अक्षय तृतीया, जानकी नवमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों की तिथियां और महत्व जानें। इस दौरान दान, पुण्य और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व होगा।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। खरमास के खत्म होने के साथ ही 14 अप्रैल से सनातन धर्म में शुभता का नया सवेरा शुरू होगा। सूर्य देव के मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करते ही मेष संक्रांति का पुण्य काल शुरू होगा, जिसके साथ सतुआनी का त्योहार श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 15 अप्रैल को मिथिला की लोक-आस्था से जुड़ा जुड़शीतल पर्व मनाया जाएगा। वहीं 16 अप्रैल से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य ों की शुरुआत होगी। ज्योतिषाचार्य पंडित सचिन दूबे के अनुसार, इस वर्ष मेष संक्रांति के दिन शतभिषा

नक्षत्र, शुक्ल योग, सिद्ध योग और त्रिपुष्कर योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह समय दान, जप, तप और धार्मिक कार्यों के लिए बहुत फलदायी माना जाता है। भक्त इस दिन सूर्य देव की कृपा और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए सत्तू, गुड़, चना, पंखा, मिट्टी के घड़े में पानी और मौसमी फल दान करेंगे। सतुआनी में लोक आस्था का उत्सव मेष संक्रांति के साथ ही सतुआनी पर्व का उत्साह खासकर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलेगा। यह त्योहार सादगी, सेवा और दान की परंपरा का प्रतीक है। इस दिन अन्न और शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना पुण्यदायक माना जाता है। 15 अप्रैल को मनाए जाने वाला जुड़शीतल पर्व मिथिला की सांस्कृतिक पहचान है। इस दिन पूर्वभाद्र नक्षत्र और ब्रह्म योग का संयोग रहेगा। परंपरा के अनुसार, रात में पानी को मिट्टी के घड़े या शंख में रखकर सुबह बड़े-बूढ़े घर के सदस्यों पर छिड़काव करते हैं। ऐसा करने से तन-मन को शांति मिलती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पावन त्योहार सर्वार्थ सिद्धि योग और रवियोग के खास संयोग में मनाया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र के साथ यह तिथि दान-पुण्य और शुभ खरीदारी के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस दिन किए गए अच्छे कर्मों का फल कभी खत्म नहीं होता। सोना, चांदी, वाहन और जमीन खरीदने की परंपरा इस दिन विशेष रूप से प्रचलित है। वैशाख महीने में व्रत और त्योहारों की श्रृंखला वैशाख मास में आस्था की अविराम धारा बहेगी। 13 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी, 14 को सतुआनी, 15 को जुड़शीतल, 17 को वैशाख अमावस्या, 19 को परशुराम जयंती और 20 को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। इसके बाद 23 अप्रैल को गंगा सप्तमी, 25 अप्रैल को रवियोग व सिद्ध योग में जानकी नवमी, 27 को मोहिनी एकादशी और 30 अप्रैल को नृसिंह चतुर्दशी का त्योहार पड़ेगा। 25 अप्रैल को माता सीता के प्रकटोत्सव के रूप में जानकी नवमी मनाई जाएगी। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी और मिथिला में विशेष पूजा-अर्चना होगी। यह दिन श्रद्धा और खुशी से भरा रहेगा। वैशाख मास का समापन 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के साथ होगा। यह महीना तप, दान, व्रत और साधना का प्रतीक बनकर भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देगा

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