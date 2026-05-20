अफगानिस्तान सीरीज टीम इंडिया का ऐलान, 4 नए चेहरों को मौका

बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। टीम इंडिया जून में एक टेस्ट मैच और 3 वनडे खेलेगी। टेस्ट और वनडे टीम दोनों में ही बड़े बदलाव किए गए हैं। टेस्ट और वनडे मिलाकर 9 खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप करा गया है। ऋषभ पंत से उपकप्तानी क्यों छीनी गई? अगरकर ने बताई असली वजहकौन हैं वो 4 अनजान खिलाड़ी, जिनको टीम इंडिया में मिला पहली बार मौका?

अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया जून में एक टेस्ट मैच और 3 वनडे खेलेगी.

टीम में 4 नए चेहरों को मौका मिला है, वहीं कुछ बड़े नाम ड्रॉप भी हुए हैं. बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. आईपीएल 2026 खत्म होते ही जून में भारत एक टेस्ट मैच और 3 वनडे खेलेगा. टेस्ट और वनडे टीम दोनों में ही बड़े बदलाव किए गए हैं.

टेस्ट और वनडे मिलाकर 9 खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप करा गया है. ऋषभ पंत से उपकप्तानी क्यों छीनी गई? अगरकर ने बताई असली वजहकौन हैं वो 4 अनजान खिलाड़ी, जिनको टीम इंडिया में मिला पहली बार मौका? भारत ने आखिरी बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी.

उस टीम से रवींद्र जडेजा,अक्षर पटेल, आकाश दीप औरको इस बार नहीं चुना गया है. इनमें आकाश दीप चोट के कारण टीम में जगह नहीं बना सके, जबकि बाकी तीन खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. वनडे टीम की बात करें तो अफगानिस्तान सीरीज के लिए रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा,इनमें हर्षित राणा चोटिल हैं, जबकि टीम मैनेजमेंट नए विकल्प आजमाना चाहता है, इसलिए जडेजा को बाहर रखा गया है.

वहींदूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (बीसीसीआई) ने आ gostaria 2026 की आईपीएल लीग खत्म होने पर जून में एक टेस्ट मैच और 3 वनडे खेलेगी टीम के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। नए खिलाड़ियों के साथ टीम में बदलाव हुए हैं। टीम में 4 नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। मानव सुथार को टेस्ट टीम में शामिल करा गया है. प्रिंस यादव को वनडे टीम में मौका मिला है





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