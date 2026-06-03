अफगानिस्तान सीरीज के लिए हर्ष दुबे का टीम इंडिया में चयन: विराट-रोहित के साथ खेलना सपना

क्रिकेटर हर्ष दुबे ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ अफगानिस्तान सीरीज में भाग लेने का मौका पाने पर अपनी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि विराट और रोहित के रिटायरमेंट से पहले उनके साथ खेलना उनका सपना था। टेस्ट और वनडे सीरीज में शामिल होने के लिए उनकी तैयारियों और फिलॉसफी के बारे में जानिए।

हर्ष दुबे के अनुसार, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही भारतीय क्रिकेट के ऐसे सम्मानित खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के रिटायरमेंट से पहले उनके साथ एक बार खेलना उनके लिए एक सपना था। हर्ष दुबे ने कहा कि वह विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ मैदान और ड्रेसिंग रूम शेयर करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को समझते हुए उन्होंने हमेशा इन दोनों खिलाड़ियों को एक लक्ष्य बनाया रखा है। टीम इंडिया चुनने का उनका सपना सच हुआ है। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज में हर्ष दुबे का चयन किया गया है। यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर्ष दुबे ने कहा कि जब उनका नाम श्रीलंका-अफगानिस्तान वनडे त्रिकोणीय सीरीज के लिए आया तो उन्हें लगा कि वे सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस रात उनके नाम का ऐनाउंसमेंट हुआ वह रात उनके लिए अविस्मरणीय रही। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया कि वे एयरपोर्ट पर थे और उनकी फ्लाइट एक घंटे के लिए लेट थी। उसी समय उन्हें किसी क्रिकेट सोशल मीडिया पेज मैनेजर का फोन आया जिसने पूछा कि वनडे सीरीज में उनके नाम होने पर उन्हें कैसा लग रहा है। फोन की आवाज़ में शोर और नेटवर्क की दिक्कतों के कारण उन्हें लगा कि वह श्रीलंका वनडे सीरीज की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फोन रखने के तुरंत बाद मैसेज आने लगे कि उन्हें टेस्ट और दोनों फॉर्मेट में कॉल-अप मिला है। उन्हें यह समझने में कुछ मिनट लगे कि यह सब सच है। हर्ष दुबे ने कहा कि वह हमेशा इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं और लंबे समय तक खेलना चाहते हैं। लेकिन उनकी फिलॉसफी यह है कि वह एक ब拉克 में एक गेम पर ध्यान दें। आज अगर वह आईपीएल का मैच खेल रहे हैं तो उनका ध्यान यह है कि आज वह क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर वह भारत के लिए खेल रहे हैं तो उनका ध्यान अगले 10 साल के बजाय यह है कि वह अपनी टीम के लिए और क्या कर सकते हैं। हर्ष दुबे विदर्भ के गवाहर पलवल में रहते हैं और अपने कौशल और मेहनत से टीम इंडिया में जगह बनाई है। उन्होंने अपने युवा दिनों में बैडमिंटन और ताइक्वांडो में स्टेट लेवल प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। आज वह गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। टीम इंडिया चुनना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है और वह इस बात के लिए तैयार हैं कि वह अपnacharii प्रदर्शन करेंगे। उनका मानना है कि क्रिकेट में सफलता के लिए लगातार मेहनत और आत्मविश्वास जरूरी है। हर्ष दुबे ने कहा कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और टीम इंडिया के लिए अपना सबसे अच्छा देंगे.

हर्ष दुबे के अनुसार, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही भारतीय क्रिकेट के ऐसे सम्मानित खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के रिटायरमेंट से पहले उनके साथ एक बार खेलना उनके लिए एक सपना था। हर्ष दुबे ने कहा कि वह विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ मैदान और ड्रेसिंग रूम शेयर करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को समझते हुए उन्होंने हमेशा इन दोनों खिलाड़ियों को एक लक्ष्य बनाया रखा है। टीम इंडिया चुनने का उनका सपना सच हुआ है। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज में हर्ष दुबे का चयन किया गया है। यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर्ष दुबे ने कहा कि जब उनका नाम श्रीलंका-अफगानिस्तान वनडे त्रिकोणीय सीरीज के लिए आया तो उन्हें लगा कि वे सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस रात उनके नाम का ऐनाउंसमेंट हुआ वह रात उनके लिए अविस्मरणीय रही। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया कि वे एयरपोर्ट पर थे और उनकी फ्लाइट एक घंटे के लिए लेट थी। उसी समय उन्हें किसी क्रिकेट सोशल मीडिया पेज मैनेजर का फोन आया जिसने पूछा कि वनडे सीरीज में उनके नाम होने पर उन्हें कैसा लग रहा है। फोन की आवाज़ में शोर और नेटवर्क की दिक्कतों के कारण उन्हें लगा कि वह श्रीलंका वनडे सीरीज की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फोन रखने के तुरंत बाद मैसेज आने लगे कि उन्हें टेस्ट और दोनों फॉर्मेट में कॉल-अप मिला है। उन्हें यह समझने में कुछ मिनट लगे कि यह सब सच है। हर्ष दुबे ने कहा कि वह हमेशा इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं और लंबे समय तक खेलना चाहते हैं। लेकिन उनकी फिलॉसफी यह है कि वह एक ब拉克 में एक गेम पर ध्यान दें। आज अगर वह आईपीएल का मैच खेल रहे हैं तो उनका ध्यान यह है कि आज वह क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर वह भारत के लिए खेल रहे हैं तो उनका ध्यान अगले 10 साल के बजाय यह है कि वह अपनी टीम के लिए और क्या कर सकते हैं। हर्ष दुबे विदर्भ के गवाहर पलवल में रहते हैं और अपने कौशल और मेहनत से टीम इंडिया में जगह बनाई है। उन्होंने अपने युवा दिनों में बैडमिंटन और ताइक्वांडो में स्टेट लेवल प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। आज वह गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। टीम इंडिया चुनना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है और वह इस बात के लिए तैयार हैं कि वह अपnacharii प्रदर्शन करेंगे। उनका मानना है कि क्रिकेट में सफलता के लिए लगातार मेहनत और आत्मविश्वास जरूरी है। हर्ष दुबे ने कहा कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और टीम इंडिया के लिए अपना सबसे अच्छा देंगे





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