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अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका: ट्राई नेशन सीरीज फाइनल के लिए कितने अंतर से जीतनी होगी जरूरत

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अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका: ट्राई नेशन सीरीज फाइनल के लिए कितने अंतर से जीतनी होगी जरूरत
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📆18-06-2026 07:41:00
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ट्राई नेशन ए सीरीज में अफगानिस्तान फाइनल के लिए क्वालifi करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ कितने अंतर से जीतना होगा यह जानें। नेट रन रेट और जरूरी शर्तों का विवरण।

अफगानिस्तान ने ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल के लिए क्वालifi करने के लिए श्रीलंका के मुख्यालय दांबुला में आज दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान मैच को बड़े अंतर से जीतना होगा। वर्तमान में पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पायदान पर स्थित अफगानिस्तान की टीम का नेट रन रेट -1.

602 है, जबकि श्रीलंका का नेट रन रेट 0.494 है। अफगानिस्तान को श्रीलंका को हराने के साथ-साथ अपने नेट रन रेट को श्रीलंका से ऊपर लाने के लिए पर्याप्त रनों का अंतर बनाना होगा। ESPN क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, अगर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे लगभग 121 रन या उससे ज्यादा रनों के अंतर से जीतने की आवश्यकता है। वहीं, अगर पहले गेंदबाजी करता है तो रन चेज होने पर 29 ओवर में 250 रन का लक्ष्य हासिल करना होगा। यदि इन शर्तों पूरी न हुईं तो अफगानिस्तान फाइनल का टिकट नहीं बना पाएगा और श्रीलंका आगे बढ़ेगी

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