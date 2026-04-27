अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर फिर तनाव, मोर्टार हमलों में 4 की मौत, 70 घायल

तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान पर मोर्टार और रॉकेट हमले करने का आरोप लगाया है, जिसमें 4 लोगों की मौत और 70 से अधिक घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने आरोपों को खारिज किया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव और संघर्ष एक बार फिर से बढ़ गया है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान पर मोर्टार और रॉकेट हमलों का आरोप लगाया है। तालिबान के अनुसार, इन हमलों में दुखद रूप से चार लोगों की जान चली गई और लगभग 70 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है और इन्हें निराधार बताया है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला ने जानकारी दी कि कुनार प्रांत के असदाबाद क्षेत्र में ये हमले किए गए, जिनमें निर्दोष नागरिकों के घरों और प्रतिष्ठित सैयद जमालुद्दीन अफगानी विश्वविद्यालय को निशाना बनाया गया। घायलों में 30 से अधिक छात्र, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जो इस घटना की गंभीरता को दर्शाते हैं। हमदुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पाकिस्तान ी सैन्य शासन द्वारा किए गए इन हमलों की कड़ी निंदा की, जिसमें निर्दोष नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। अफगानिस्तान ने इन हमलों को एक अक्षम्य युद्ध अपराध करार दिया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। वहीं, पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए विश्वविद्यालय पर किसी भी हमले से इनकार किया है और तालिबान के दावों को पूरी तरह से गलत बताया है। यह घटनाक्रम फरवरी महीने में हुई घटनाओं की याद दिलाता है, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतर हवाई हमले किए थे, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ गया था। उस समय, पाकिस्तान ने दावा किया था कि वह अफगानिस्तान में स्थित आतंकी गढ़ों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर आतंकियों को संरक्षण देने का आरोप लगाता रहा है, जबकि तालिबान ने इन आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान में आतंकवाद एक आंतरिक समस्या है और उसे बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तालिबान के अनुसार, पिछले महीने काबुल में एक नशामुक्ति केंद्र पर पाकिस्तान ी हमले में 400 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जो एक भयावह त्रासदी थी। इस घटना के बाद, दोनों देशों के बीच शांति वार्ता शुरू करने की पहल की गई थी। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने वाले चीन ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि उरुमकी में हुई शांति वार्ता के दौरान, दोनों पक्ष अपने लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का व्यापक समाधान खोजने के लिए सहमत हुए हैं। उरुमकी में हुई वार्ता की घोषणा के बाद से, सीमा पर झड़पों में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी छोटी-मोटी झड़पों की खबरें आ रही हैं, जो दोनों देशों के बीच नाजुक स्थिति को दर्शाती हैं। यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि इससे क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हो सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह ताजा संघर्ष दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और भी खराब कर सकता है। इस संघर्ष का सीधा असर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों पर पड़ रहा है, जो हिंसा और अस्थिरता का शिकार हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने और दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। चीन की मध्यस्थता सराहनीय है, लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वार्ता के दौरान सभी मुद्दों को ईमानदारी से संबोधित किया जाए और एक स्थायी समाधान खोजा जाए। यह भी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप से बचें और आपसी विश्वास बहाल करने के लिए प्रयास करें। क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए, दोनों देशों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस संघर्ष के कारण न केवल मानवीय त्रासदी हो रही है, बल्कि यह क्षेत्रीय व्यापार और विकास को भी बाधित कर रहा है। इसलिए, यह जरूरी है कि दोनों देश जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचें और अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि आगे किसी भी तरह की हिंसा और नुकसान से बचा जा सके.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव और संघर्ष एक बार फिर से बढ़ गया है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान पर मोर्टार और रॉकेट हमलों का आरोप लगाया है। तालिबान के अनुसार, इन हमलों में दुखद रूप से चार लोगों की जान चली गई और लगभग 70 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है और इन्हें निराधार बताया है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला ने जानकारी दी कि कुनार प्रांत के असदाबाद क्षेत्र में ये हमले किए गए, जिनमें निर्दोष नागरिकों के घरों और प्रतिष्ठित सैयद जमालुद्दीन अफगानी विश्वविद्यालय को निशाना बनाया गया। घायलों में 30 से अधिक छात्र, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जो इस घटना की गंभीरता को दर्शाते हैं। हमदुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पाकिस्तानी सैन्य शासन द्वारा किए गए इन हमलों की कड़ी निंदा की, जिसमें निर्दोष नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। अफगानिस्तान ने इन हमलों को एक अक्षम्य युद्ध अपराध करार दिया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। वहीं, पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए विश्वविद्यालय पर किसी भी हमले से इनकार किया है और तालिबान के दावों को पूरी तरह से गलत बताया है। यह घटनाक्रम फरवरी महीने में हुई घटनाओं की याद दिलाता है, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतर हवाई हमले किए थे, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ गया था। उस समय, पाकिस्तान ने दावा किया था कि वह अफगानिस्तान में स्थित आतंकी गढ़ों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर आतंकियों को संरक्षण देने का आरोप लगाता रहा है, जबकि तालिबान ने इन आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान में आतंकवाद एक आंतरिक समस्या है और उसे बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तालिबान के अनुसार, पिछले महीने काबुल में एक नशामुक्ति केंद्र पर पाकिस्तानी हमले में 400 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जो एक भयावह त्रासदी थी। इस घटना के बाद, दोनों देशों के बीच शांति वार्ता शुरू करने की पहल की गई थी। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने वाले चीन ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि उरुमकी में हुई शांति वार्ता के दौरान, दोनों पक्ष अपने लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का व्यापक समाधान खोजने के लिए सहमत हुए हैं। उरुमकी में हुई वार्ता की घोषणा के बाद से, सीमा पर झड़पों में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी छोटी-मोटी झड़पों की खबरें आ रही हैं, जो दोनों देशों के बीच नाजुक स्थिति को दर्शाती हैं। यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि इससे क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हो सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह ताजा संघर्ष दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और भी खराब कर सकता है। इस संघर्ष का सीधा असर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों पर पड़ रहा है, जो हिंसा और अस्थिरता का शिकार हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने और दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। चीन की मध्यस्थता सराहनीय है, लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वार्ता के दौरान सभी मुद्दों को ईमानदारी से संबोधित किया जाए और एक स्थायी समाधान खोजा जाए। यह भी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप से बचें और आपसी विश्वास बहाल करने के लिए प्रयास करें। क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए, दोनों देशों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस संघर्ष के कारण न केवल मानवीय त्रासदी हो रही है, बल्कि यह क्षेत्रीय व्यापार और विकास को भी बाधित कर रहा है। इसलिए, यह जरूरी है कि दोनों देश जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचें और अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि आगे किसी भी तरह की हिंसा और नुकसान से बचा जा सके





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