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अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भारत का मल्टी-फॉर्मेट दौरा 6 जून से शुरू करेगी

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अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भारत का मल्टी-फॉर्मेट दौरा 6 जून से शुरू करेगी
अफगानिस्तान क्रिकेटभारत बनाम अफगानिस्तानमल्टी-फॉर्मेट दौरा
📆27-05-2026 13:58:00
📰rpbreakingnews
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अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भारत का दौरा 6 जून से शुरू करेगी। एकमात्र टेस्ट मैच और तीन वनडे मैचों की श्रृंखला मुल्लांपुर में खेली जाएगी। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि राशिद खान सीमित खेल सकेंगे।

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भारत के लिए रवाना हो चुकी है और यह दौरा 6 जून से शुरू होगा। अफगान टीम का यह मल्टी-फॉर्मेट दौरा एकमात्र टेस्ट मैच और तीन वनडे इंटरनेशनल सेटअप से मिलकर बना है। टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) चक्र का हिस्सा नहीं होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने सोशल मीडिया पर इस यात्रा की औfficial पुष्टि की है। टीम में कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का नाम आता है जो एकमात्र टेस्ट भी खेलेंगे। मुकाबला मुल्लांपुर के मैदान में होगा जो पंजाब किंग्स का होम वेन्यू है और इकराम अलीखिल और अज़मतुल्लाह उमरजैन जैसे Khiladiyon के लिए जाना-पहचाना ग्राउंड है। विशेष चिंता यह है कि अफगानिस्ली राशिद खान , जो गुजरात टाइटन्स के स्थानीय शख्सियत हैं, फिटनेस की वजह से केवल वनडे सीरीज खेल पाएंगे। वह आईपीएल क्वालीफायर 2 के लिए भी अनुसूचीबद्ध हैं। दूसरी और ओर, अजमतुल्लाह उमरजैन, जो पंजाब किंग्स के ओल-राउंडर हैं, दोनों फॉर्मैट में टीम से जुड़े हुए हैं और मुल्लांपुर के कंडीशन से अच्छी तरह परिचित हैं। पूरी टीम की सूची में हशमतुल्लाह शाहिदी , रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़दरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलीखिल, मोहम्मद नबी, अज़मतुल्लाह उमरजैन, नांग्याल खारोताई, AM ग़ज़नफ़र, ज़िया उल रहमान शरीफ़ी, फ़रीद मलिक, बिलाल सामी और क़ैस अहमद जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। बिलकुल आखिर में, जबकि सोर्स टेक्स्ट में दो अलग-अलग टीम सूचियाँ दी गई हैं, प्रभावी समूह मिलकर यह निर्धारित करता है कि अफगानिस्तान इस मल्टी-फॉर्मेट यात्रा के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को भेज रहा है। टेस्ट मैच विशेष रूप से अफगान क्रिकेट के लिए मायने रखता है क्योंकि यह व्यस्त इंडियन कैलेंडर में अपना सीमेंटेड क्रिकेट का मौका प्राप्त करने का प्रयास है। वनडे सीरीज भी रोचक दिखती है क्योंकि अफगान टीम में शामिल स्थानीय IPL खिलाड़ी जैसे राशिद खान और अजमतुल्लाह उमरजैन अपनी तेज़ गति और बल्लेबाज़ी से जाने जाते हैं। भारतीय शर्तों में मुल्लांपुर के पिच पर व्यस्त गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी की टेस्ट होगी। यह दौरा दोनों टीमों के लिए तैयारी का मौका होगा, विशेष रूप से अफगानिस्तान के लिए जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बढ़ते स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए उसके रन-फेच में ओपनर और ओल-राउंडर के मयने से प्रशिक्षण चाहते हैं। हालांकि, राशिद खान की उपस्थिति सीमित रहेगी, जिससे अफगानिस्तान की वनडे में आघात क्षमता थोड़ी कम हो सकती है.

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भारत के लिए रवाना हो चुकी है और यह दौरा 6 जून से शुरू होगा। अफगान टीम का यह मल्टी-फॉर्मेट दौरा एकमात्र टेस्ट मैच और तीन वनडे इंटरनेशनल सेटअप से मिलकर बना है। टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) चक्र का हिस्सा नहीं होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने सोशल मीडिया पर इस यात्रा की औfficial पुष्टि की है। टीम में कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का नाम आता है जो एकमात्र टेस्ट भी खेलेंगे। मुकाबला मुल्लांपुर के मैदान में होगा जो पंजाब किंग्स का होम वेन्यू है और इकराम अलीखिल और अज़मतुल्लाह उमरजैन जैसे Khiladiyon के लिए जाना-पहचाना ग्राउंड है। विशेष चिंता यह है कि अफगानिस्ली राशिद खान, जो गुजरात टाइटन्स के स्थानीय शख्सियत हैं, फिटनेस की वजह से केवल वनडे सीरीज खेल पाएंगे। वह आईपीएल क्वालीफायर 2 के लिए भी अनुसूचीबद्ध हैं। दूसरी और ओर, अजमतुल्लाह उमरजैन, जो पंजाब किंग्स के ओल-राउंडर हैं, दोनों फॉर्मैट में टीम से जुड़े हुए हैं और मुल्लांपुर के कंडीशन से अच्छी तरह परिचित हैं। पूरी टीम की सूची में हशमतुल्लाह शाहिदी, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़दरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलीखिल, मोहम्मद नबी, अज़मतुल्लाह उमरजैन, नांग्याल खारोताई, AM ग़ज़नफ़र, ज़िया उल रहमान शरीफ़ी, फ़रीद मलिक, बिलाल सामी और क़ैस अहमद जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। बिलकुल आखिर में, जबकि सोर्स टेक्स्ट में दो अलग-अलग टीम सूचियाँ दी गई हैं, प्रभावी समूह मिलकर यह निर्धारित करता है कि अफगानिस्तान इस मल्टी-फॉर्मेट यात्रा के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को भेज रहा है। टेस्ट मैच विशेष रूप से अफगान क्रिकेट के लिए मायने रखता है क्योंकि यह व्यस्त इंडियन कैलेंडर में अपना सीमेंटेड क्रिकेट का मौका प्राप्त करने का प्रयास है। वनडे सीरीज भी रोचक दिखती है क्योंकि अफगान टीम में शामिल स्थानीय IPL खिलाड़ी जैसे राशिद खान और अजमतुल्लाह उमरजैन अपनी तेज़ गति और बल्लेबाज़ी से जाने जाते हैं। भारतीय शर्तों में मुल्लांपुर के पिच पर व्यस्त गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी की टेस्ट होगी। यह दौरा दोनों टीमों के लिए तैयारी का मौका होगा, विशेष रूप से अफगानिस्तान के लिए जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बढ़ते स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए उसके रन-फेच में ओपनर और ओल-राउंडर के मयने से प्रशिक्षण चाहते हैं। हालांकि, राशिद खान की उपस्थिति सीमित रहेगी, जिससे अफगानिस्तान की वनडे में आघात क्षमता थोड़ी कम हो सकती है

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