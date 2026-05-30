अफगानिस्तान: पाकिस्तान से लौट रहे शरणार्थियों का ट्रक पलटा, 18 लोगों की मौत

पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान से लौट रहे शरणार्थियों का ट्रक पलटने से 18 लोगों की मौत और 35 घायali हुई। हादसे में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं।

पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान से लौट रहे अफगान शरणार्थियों का ट्रक पलट गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 10 बच्चे और पांच महिलाएं शामिल हैं, वहीं 35 लोग घायल हुए। यह दुर्घटना अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को नंगरहार प्रांत से जोड़ने वाले मुख्य राजमार्ग पर लगमान प्रांत में हुई। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने इस घटना पर दुख जताया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों को चिकित्सा उपचार के लिए नंगरहार के अस्पतालों में ले जाया गया है। अफगानिस्तान में सड़क दुर्घटना एं आम हैं, जहां सड़कों का रखरखाव खराब और चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। यह यात्री उन हजारों अफगानियों में शामिल थे, जो हाल ही में पाकिस्तान से लौटे हैं। पाकिस्तान ने 2023 में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई शुरू की थी और तब से कई लोगों को निर्वासित किया गया या उन्हें देश छोड़ने के लिए दबाव डाला गया है। इसी दौरान ईरान ने अफगान प्रवासियों के निष्कासन को भी तेज कर दिया। तब से, लाखों अफगान दोनों देशों से अपने घर लौट चुके हैं, जिनमें से कई पाकिस्तान में पैदा हुए थे और दशकों तक वहीं रहकर काम कर चुके थे.

पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान से लौट रहे अफगान शरणार्थियों का ट्रक पलट गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 10 बच्चे और पांच महिलाएं शामिल हैं, वहीं 35 लोग घायल हुए। यह दुर्घटना अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को नंगरहार प्रांत से जोड़ने वाले मुख्य राजमार्ग पर लगमान प्रांत में हुई। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने इस घटना पर दुख जताया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों को चिकित्सा उपचार के लिए नंगरहार के अस्पतालों में ले जाया गया है। अफगानिस्तान में सड़क दुर्घटनाएं आम हैं, जहां सड़कों का रखरखाव खराब और चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। यह यात्री उन हजारों अफगानियों में शामिल थे, जो हाल ही में पाकिस्तान से लौटे हैं। पाकिस्तान ने 2023 में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई शुरू की थी और तब से कई लोगों को निर्वासित किया गया या उन्हें देश छोड़ने के लिए दबाव डाला गया है। इसी दौरान ईरान ने अफगान प्रवासियों के निष्कासन को भी तेज कर दिया। तब से, लाखों अफगान दोनों देशों से अपने घर लौट चुके हैं, जिनमें से कई पाकिस्तान में पैदा हुए थे और दशकों तक वहीं रहकर काम कर चुके थे





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