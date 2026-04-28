अफगानिस्तान: शिक्षा और रोजगार प्रतिबंधों से 2030 तक 25,400 महिला पेशेवर खोने का खतरा

यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंधों के कारण देश को 2030 तक 20,000 महिला शिक्षक और 5,400 स्वास्थ्यकर्मी खोने का खतरा है। इससे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर पड़ेगा।

काबुल, 28 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ( यूनिसेफ ) ने आज एक गंभीर चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के रोजगार पर लगातार लगाए जा रहे प्रतिबंध ों के कारण देश को वर्ष 2030 तक लगभग 20,000 महिला शिक्षकों और 5,400 स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यूनिसेफ की नवीनतम रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है ‘द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन ऑन गर्ल्स एजुकेशन एंड वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन अफगानिस्तान ’ ( अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा और महिला श्रम शक्ति भागीदारी पर निष्क्रियता की लागत), स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि 2023 से 2025 की अवधि में सिविल सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी 21 प्रतिशत से गिरकर 17.

7 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह गिरावट चिंताजनक है और देश के विकास के लिए एक बड़ा खतरा है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि स्कूलों और अस्पतालों में प्रशिक्षित महिला पेशेवरों की घटती संख्या का बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और उनके भविष्य के अवसरों पर गंभीर और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यूनिसेफ के अनुसार, लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अफगानिस्तान को हर साल लगभग 8.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हो रहा है। यह नुकसान समय के साथ बढ़ता जाएगा यदि महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित रखा जाता रहा। संस्था ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से महिलाओं को बाहर करना सीधे तौर पर बच्चों को प्रभावित करता है, जिससे स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति कम हो जाएगी और महिलाओं और बच्चों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। रिपोर्ट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को सबसे गंभीर बताया गया है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण, कई महिलाएं पुरुष डॉक्टरों से इलाज कराने में असहज महसूस करती हैं। इसलिए, महिला स्वास्थ्यकर्मियों की कमी से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी। यह स्थिति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर चिंता का विषय है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पहले से ही सीमित है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “अफगानिस्तान अपने भविष्य के शिक्षकों, नर्सों, डॉक्टरों, दाइयों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। यदि लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा गया, तो यही हकीकत होगी।” उन्होंने अफगानिस्तान की वर्तमान सत्ता से लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाने का आग्रह किया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से लड़कियों के शिक्षा के अधिकार के समर्थन में एकजुट रहने का आह्वान किया। यूनिसेफ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अफगानिस्तान वर्तमान में दोहरे संकट से जूझ रहा है। पहला, प्रशिक्षित महिला पेशेवरों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, और दूसरा, नई पीढ़ी की लड़कियां इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं को संभालने के लिए आवश्यक शिक्षा से वंचित हैं। यह स्थिति देश के दीर्घकालिक विकास और स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती है। रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2021 में तालिबान द्वारा लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से अब तक लगभग 10 लाख लड़कियां शिक्षा के अधिकार से वंचित हो चुकी हैं। यदि यह प्रतिबंध 2030 तक जारी रहता है, तो 20 लाख से अधिक लड़कियां प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होंगी। यूनिसेफ ने यह भी बताया कि बुनियादी शिक्षा में महिला शिक्षकों की संख्या 2022 में लगभग 73,000 से घटकर 2024 में लगभग 66,000 रह गई है, जो कि 9 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है। यह गिरावट शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। महिला शिक्षकों की कमी से लड़कियों की शिक्षा में बाधा आएगी, क्योंकि कई परिवार अपनी बेटियों को ऐसे स्कूलों में भेजने में हिचकिचाएंगे जहां महिला शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। यूनिसेफ ने इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। संस्था ने अफगानिस्तान की सरकार और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। इसमें स्कूलों को फिर से खोलने, महिला शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नीतियां बनाना शामिल है। यूनिसेफ का मानना है कि लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण अफगानिस्तान के भविष्य के लिए आवश्यक है। यह न केवल व्यक्तिगत महिलाओं और लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि देश के आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता में भी योगदान देगा। इस संकट को हल करने के लिए तत्काल और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि अफगानिस्तान को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाया जा सके। यदि इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया, तो अफगानिस्तान को गंभीर और अपरिवर्तनीय नुकसान होगा, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इसलिए, सभी हितधारकों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अफगानिस्तान की सभी लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिलें





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