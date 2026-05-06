अफगानिस्तान के परवान प्रांत में बिना फटे बम से भीषण विस्फोट: एक युवक की मौत और तीन अन्य घायल

अफगानिस्तान के बगराम जिले में एक बिना फटे बम के साथ छेड़छाड़ करने से हुए धमाके में एक युवक की मृत्यु हो गई और तीन बच्चे घायल हो गए, जो देश में फैले लैंडमाइंस के गंभीर खतरे को दर्शाता है।

अफगानिस्तान के परवान प्रांत के बगराम जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहाँ एक बिना फटे बम को खोलने की कोशिश के दौरान हुए भीषण विस्फोट में एक 20 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना उस समय घटी जब युवक ने अपनी जिज्ञासावश या अनजाने में एक पुराने सैन्य अवशेष यानी बिना फटे बम के साथ छेड़छाड़ शुरू की। धमाका इतना जोरदार था कि युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसकी जान चली गई। इस हादसे में केवल वह युवक ही नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद तीन अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें दो लड़कियाँ और एक लड़का शामिल हैं। घायल हुए इन बच्चों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि युद्ध के बाद छोड़े गए हथियार और बम आज भी निर्दोष लोगों के लिए काल बने हुए हैं और समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान का इतिहास दशकों से संघर्ष और युद्धों से भरा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों की संख्या में लैंडमाइंस और बिना फटे हथियार जमीन के नीचे दबे हुए हैं। ये हथियार अब एक अदृश्य खतरे में बदल चुके हैं, जो किसी भी समय किसी भी राहगीर या ग्रामीण की जान ले सकते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और उन क्षेत्रों में जहाँ पहले भीषण युद्ध हुए थे, वहाँ यह समस्या और भी अधिक गंभीर है। इन इलाकों में खेती करने वाले किसान और खेलने वाले बच्चे अक्सर इन घातक विस्फोटकों का शिकार बनते हैं। बच्चों की जिज्ञासा उन्हें इन अजीब दिखने वाली धातु की वस्तुओं की ओर खींचती है, और जब वे इन्हें छूते हैं या खोलने की कोशिश करते हैं, तो परिणाम अक्सर जानलेवा होते हैं। यह एक ऐसी मानवीय त्रासदी है जो युद्ध खत्म होने के कई वर्षों बाद भी जारी है और समाज के सबसे कमजोर तबके को प्रभावित कर रही है, जिससे कई परिवार पूरी तरह तबाह हो गए हैं। तालिबान के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े इस समस्या की भयावहता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक वर्ष के भीतर इस तरह के धमाकों में कम से कम 96 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 328 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यदि हम अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो कुल 225 मामले सामने आए, जिनमें कुल 474 लोग प्रभावित हुए। इन प्रभावित लोगों में 321 बच्चे और 153 वयस्क शामिल हैं, जो यह दर्शाता है कि बच्चे इन हादसों का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। अफगानिस्तान के कई प्रांत जैसे हेरात, कुनार, फराह, नंगरहार और कंधार में ऐसे मामलों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। यह क्षेत्र अब एक ऐसा माइनफील्ड बन चुके हैं जहाँ हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है और आम नागरिक अपनी जान जोखिम में डालकर जीवन यापन कर रहे हैं। हाल के महीनों में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें फरवरी में फराह प्रांत के पुश्त-ए-कोह जिले की घटना प्रमुख है। वहाँ एक घर के भीतर मौजूद एक बिना फटे गोले से टक्कर लगने के कारण विस्फोट हुआ था, जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी। ऐसी घटनाएं यह चेतावनी देती हैं कि खतरा केवल खुले मैदानों में ही नहीं, बल्कि अब लोगों के घरों और बस्तियों तक पहुँच चुका है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने आम जनता से पुरजोर अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या धातु के टुकड़ों को न छुएं और न ही उन्हें हटाने की कोशिश करें। यदि किसी को ऐसी कोई वस्तु दिखाई देती है, तो उसे तुरंत सुरक्षा बलों और संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। देश में व्यापक स्तर पर डीमाइनिंग यानी माइन्स हटाने के अभियान की सख्त जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस खौफनाक विरासत से मुक्त हो सकें और सुरक्षित जीवन जी सकें। इन विस्फोटों का प्रभाव केवल शारीरिक चोटों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों के लिए एक गहरा मानसिक आघात भी होता है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। कई लोग इन हादसों के बाद स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं, जिससे उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है और वे समाज पर बोझ बन जाते हैं। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र पर भी इसका बुरा असर पड़ा है, क्योंकि किसान अपनी जमीन के कुछ हिस्सों का उपयोग करने से डरते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवीय संगठनों की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि आधुनिक तकनीक के माध्यम से इन इलाकों को सुरक्षित किया जा सके। जब तक हर एक कोने से इन घातक हथियारों को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाता, तब तक अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में शांति और सुरक्षा की कल्पना करना कठिन है.

अफगानिस्तान के परवान प्रांत के बगराम जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहाँ एक बिना फटे बम को खोलने की कोशिश के दौरान हुए भीषण विस्फोट में एक 20 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना उस समय घटी जब युवक ने अपनी जिज्ञासावश या अनजाने में एक पुराने सैन्य अवशेष यानी बिना फटे बम के साथ छेड़छाड़ शुरू की। धमाका इतना जोरदार था कि युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसकी जान चली गई। इस हादसे में केवल वह युवक ही नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद तीन अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें दो लड़कियाँ और एक लड़का शामिल हैं। घायल हुए इन बच्चों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि युद्ध के बाद छोड़े गए हथियार और बम आज भी निर्दोष लोगों के लिए काल बने हुए हैं और समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान का इतिहास दशकों से संघर्ष और युद्धों से भरा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों की संख्या में लैंडमाइंस और बिना फटे हथियार जमीन के नीचे दबे हुए हैं। ये हथियार अब एक अदृश्य खतरे में बदल चुके हैं, जो किसी भी समय किसी भी राहगीर या ग्रामीण की जान ले सकते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और उन क्षेत्रों में जहाँ पहले भीषण युद्ध हुए थे, वहाँ यह समस्या और भी अधिक गंभीर है। इन इलाकों में खेती करने वाले किसान और खेलने वाले बच्चे अक्सर इन घातक विस्फोटकों का शिकार बनते हैं। बच्चों की जिज्ञासा उन्हें इन अजीब दिखने वाली धातु की वस्तुओं की ओर खींचती है, और जब वे इन्हें छूते हैं या खोलने की कोशिश करते हैं, तो परिणाम अक्सर जानलेवा होते हैं। यह एक ऐसी मानवीय त्रासदी है जो युद्ध खत्म होने के कई वर्षों बाद भी जारी है और समाज के सबसे कमजोर तबके को प्रभावित कर रही है, जिससे कई परिवार पूरी तरह तबाह हो गए हैं। तालिबान के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े इस समस्या की भयावहता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक वर्ष के भीतर इस तरह के धमाकों में कम से कम 96 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 328 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यदि हम अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो कुल 225 मामले सामने आए, जिनमें कुल 474 लोग प्रभावित हुए। इन प्रभावित लोगों में 321 बच्चे और 153 वयस्क शामिल हैं, जो यह दर्शाता है कि बच्चे इन हादसों का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। अफगानिस्तान के कई प्रांत जैसे हेरात, कुनार, फराह, नंगरहार और कंधार में ऐसे मामलों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। यह क्षेत्र अब एक ऐसा माइनफील्ड बन चुके हैं जहाँ हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है और आम नागरिक अपनी जान जोखिम में डालकर जीवन यापन कर रहे हैं। हाल के महीनों में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें फरवरी में फराह प्रांत के पुश्त-ए-कोह जिले की घटना प्रमुख है। वहाँ एक घर के भीतर मौजूद एक बिना फटे गोले से टक्कर लगने के कारण विस्फोट हुआ था, जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी। ऐसी घटनाएं यह चेतावनी देती हैं कि खतरा केवल खुले मैदानों में ही नहीं, बल्कि अब लोगों के घरों और बस्तियों तक पहुँच चुका है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने आम जनता से पुरजोर अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या धातु के टुकड़ों को न छुएं और न ही उन्हें हटाने की कोशिश करें। यदि किसी को ऐसी कोई वस्तु दिखाई देती है, तो उसे तुरंत सुरक्षा बलों और संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। देश में व्यापक स्तर पर डीमाइनिंग यानी माइन्स हटाने के अभियान की सख्त जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस खौफनाक विरासत से मुक्त हो सकें और सुरक्षित जीवन जी सकें। इन विस्फोटों का प्रभाव केवल शारीरिक चोटों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों के लिए एक गहरा मानसिक आघात भी होता है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। कई लोग इन हादसों के बाद स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं, जिससे उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है और वे समाज पर बोझ बन जाते हैं। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र पर भी इसका बुरा असर पड़ा है, क्योंकि किसान अपनी जमीन के कुछ हिस्सों का उपयोग करने से डरते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवीय संगठनों की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि आधुनिक तकनीक के माध्यम से इन इलाकों को सुरक्षित किया जा सके। जब तक हर एक कोने से इन घातक हथियारों को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाता, तब तक अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में शांति और सुरक्षा की कल्पना करना कठिन है





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