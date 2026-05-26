अब्राहम समझौते पर ट्रंप की नई पहल और पाकिस्तान की विरोधी stance

डोनाल्ड ट्रंप के दबाव से अब्राहम समझौते को फिर से सामने लाने की कोशिश, जहाँ सऊदी अरब, कतर और अन्य देशों को शामिल करने का प्रस्ताव है, पर पाकिस्तान इस पर स्पष्ट रूप से इनकार कर रहा है। समझौते के इतिहास, लक्ष्य और वर्तमान राजनयिक जटिलताओं का विस्तृत विश्लेषण।

अब्राहम समझौता 2020 में अमेरिकी मध्यस्थता से स्थापित एक ऐतिहासिक समझौता था, जिसका मुख्य उद्देश्य इज़राइल और कई अरब देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाना और आर्थिक‑सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था। इस पहल को पैगंबर अब्राहम के नाम पर रखा गया, क्योंकि वह यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में सम्मानित है। समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने सबसे पहले इज़राइल के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए, बाद में मोरक्को और सूडान ने भी इस मॉडेल को अपनाया। इस प्रकार कई मुस्लिम देशों ने पहली बार इज़राइल को औपचारिक रूप से मान्यता दी, जिससे मध्य पूर्व में शांति और सहयोग की नई आशा जगी। हाल के वर्षों में इस समझौते को फिर से चर्चा में लाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ट्रंप का मानना है कि यदि सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी अब्राहम समझौते में शामिल हों, तो इज़राइल के साथ सामान्यीकरण से ईरान के साथ संभावित शांति समझौते की नींव मजबूत होगी। ट्रंप की यह रणनीति केवल शांति तक सीमित नहीं, बल्कि वह क्षेत्र में ईरान के प्रभाव को कम करके इज़राइल को अधिक व्यापक स्वीकार्यता दिलाने का भी लक्ष्य रखती है। इस दिशा में उन्होंने कई मुलाकातें और राजनयिक प्रयासों को तेज किया, लेकिन इससे मुसलमान देशों के बीच विभाजन भी उभरा। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया। पाकिस्तान ी नेताओं के अनुसार, अब्राहम समझौते में भाग लेने का मतलब इज़राइल को मान्यता देना होगा, जो देश की स्थापित 'दो-राज्य समाधान' और स्वतंत्र फ़िलिस्तीन के समर्थन के सिद्धांतों के विरुद्ध है। पाकिस्तान में इस मुद्दे को कूटनीतिक ही नहीं, बल्कि घरेलू राजनीति और धार्मिक भावनाओं से जोड़ कर देखा जाता है; इज़राइल के साथ रिश्ता स्थापित करने पर व्यापक विरोध की संभावना है। इस बीच सऊदी अरबी का रवैया भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि सऊदी अरब इज़राइल को मान्यता देता है तो यह मुसलमान दुनिया में बड़े बदलाव का संकेत देगा, पर अभी तक सऊदी नेतृत्व फिलिस्तीन मुद्दे के स्पष्ट समाधान के बिना आगे बढ़ने से हिचकिचा रहा है। अब्राहम समझौते के समर्थक इसे आर्थिक निवेश, व्यापार और सुरक्षा साझेदारी का नया मॉडल मानते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि यह समझौता फ़िलिस्तीन के क़ैद को दरकिनार कर क्षेत्रीय राजनीति को नया रूप देने की कोशिश करता है। भविष्य में यह तय होगा कि कौन‑से मुसलमान देशों इस समझौते को अपनाते हैं और फ़िलिस्तीन मुद्दा कितना बड़ा बाधक बनता है.

अब्राहम समझौता 2020 में अमेरिकी मध्यस्थता से स्थापित एक ऐतिहासिक समझौता था, जिसका मुख्य उद्देश्य इज़राइल और कई अरब देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाना और आर्थिक‑सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था। इस पहल को पैगंबर अब्राहम के नाम पर रखा गया, क्योंकि वह यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में सम्मानित है। समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने सबसे पहले इज़राइल के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए, बाद में मोरक्को और सूडान ने भी इस मॉडेल को अपनाया। इस प्रकार कई मुस्लिम देशों ने पहली बार इज़राइल को औपचारिक रूप से मान्यता दी, जिससे मध्य पूर्व में शांति और सहयोग की नई आशा जगी। हाल के वर्षों में इस समझौते को फिर से चर्चा में लाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ट्रंप का मानना है कि यदि सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी अब्राहम समझौते में शामिल हों, तो इज़राइल के साथ सामान्यीकरण से ईरान के साथ संभावित शांति समझौते की नींव मजबूत होगी। ट्रंप की यह रणनीति केवल शांति तक सीमित नहीं, बल्कि वह क्षेत्र में ईरान के प्रभाव को कम करके इज़राइल को अधिक व्यापक स्वीकार्यता दिलाने का भी लक्ष्य रखती है। इस दिशा में उन्होंने कई मुलाकातें और राजनयिक प्रयासों को तेज किया, लेकिन इससे मुसलमान देशों के बीच विभाजन भी उभरा। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया। पाकिस्तानी नेताओं के अनुसार, अब्राहम समझौते में भाग लेने का मतलब इज़राइल को मान्यता देना होगा, जो देश की स्थापित 'दो-राज्य समाधान' और स्वतंत्र फ़िलिस्तीन के समर्थन के सिद्धांतों के विरुद्ध है। पाकिस्तान में इस मुद्दे को कूटनीतिक ही नहीं, बल्कि घरेलू राजनीति और धार्मिक भावनाओं से जोड़ कर देखा जाता है; इज़राइल के साथ रिश्ता स्थापित करने पर व्यापक विरोध की संभावना है। इस बीच सऊदी अरबी का रवैया भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि सऊदी अरब इज़राइल को मान्यता देता है तो यह मुसलमान दुनिया में बड़े बदलाव का संकेत देगा, पर अभी तक सऊदी नेतृत्व फिलिस्तीन मुद्दे के स्पष्ट समाधान के बिना आगे बढ़ने से हिचकिचा रहा है। अब्राहम समझौते के समर्थक इसे आर्थिक निवेश, व्यापार और सुरक्षा साझेदारी का नया मॉडल मानते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि यह समझौता फ़िलिस्तीन के क़ैद को दरकिनार कर क्षेत्रीय राजनीति को नया रूप देने की कोशिश करता है। भविष्य में यह तय होगा कि कौन‑से मुसलमान देशों इस समझौते को अपनाते हैं और फ़िलिस्तीन मुद्दा कितना बड़ा बाधक बनता है





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