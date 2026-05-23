Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

अब सोना भी रंग बदल सकता है! नैनोग्लाड टेक्नोलॉजी के आधार पर वातावरण के अनुसार कलर बदलने का दावा किया गया है।

Science News

अब सोना भी रंग बदल सकता है! नैनोग्लाड टेक्नोलॉजी के आधार पर वातावरण के अनुसार कलर बदलने का दावा किया गया है।
Nano GoldSmart Nano GoldColor Changing
📆23-05-2026 04:52:00
📰rpbreakingnews
81 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 71% · Publisher: 53%

जापानी वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा किया है जिससे अब तक धातुओं को स्थिर और एक जैसे व्यवहार वाला पदार्थ माना जाता है, लेकिन नैनोग्लाड टेक्नोलॉजी में धातुओं के रंग-रूप बदलने का दावा किया गया है। आप सोना भी वातावरण के अनुसार रंग बदल सकता है। इसके अलावा इतना ही खुलासा किया गया है कि आतंकी ने निशाना बनाते हुए ईवांका ट्रंप की हत्या साजिश का हिस्सा था।

नैनोग्लाड टेक्नोलॉजी में पहल! अब सोना भी रंग बदल सकता है, वैज्ञानिक वातावरण के अनुसार कलर बदलने के दावा करते हैं। डॉ.

रीना सातो (Dr. Reina Sato) और प्रोफेसर कियोशी कानी के नेतृत्व में जापानी वैज्ञानिकों ने नैनोकणों को स्विच किया है, जो बताने पर भरोसा नहीं होता कि सोना और अन्य धातुएं एक जैसी होती हैं और उनके रंग-रूप में कोई बदलाव नहीं आता है। इस वैज्ञानिक समूह ने सोने के नैनोकणों पर दो विशेष कार्बनिक अणुओं की परत चढ़ाई, जिससे वे जीवित कोशिकाओं की तरह प्रतिक्रिया करने लगे। इन नैनोकणों की विशेषता यह रही कि वे पानी की सतह पर छोटे द्वीपों की तरह रहें, लेकिन धीरे-धीरे किसी असल जीवन-प्रतिरोधियों वाले वातावरण में जैसे ही प्रोटीन, एसिड आदि मौजूद होगा, तब वे आपस में जुड़कर जाल तकरीर बना लेते हैं। यह हाल तब होता है जब वे यहां तक पहुंच जाते हैं जैसे ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है। जब दबाव अधिक बनाते हैं तब वे टूटकर अलग-अलग कणों में बदल जाते हैं। इन नैनोकणों ने अपने प्रकाश और इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं को बदल दिया क्योंकि वे जाल बनाते हैं। इससे ये टेक्नोलॉजी भविष्य में कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में बड़ी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि वे शरीर के भीतर केवल प्रभावित हिस्से के पास जल्द ही सक्रिय होंगे। इससे दवा सीधे रोगग्रस्त कोशिकाओं तक पहुंचेगी और साइड इफेक्ट कम हो सकते हैं। और फिर भी, ये नैनोकण यह समझ नहीं सकते कि ये वहां तक नहीं पहुंचना है या धरना-प्रदर्शन या इзаहार के दौरान वहां तक पहुंचना है। हालांकि वे साजिश का हिस्सा थे ईवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का बाद आतंकी ने डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को निशाना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। दवा तक सीधे रोगग्रस्त कोशिकाओं तक पहुंच जाएगी और साइड इफेक्ट कम हो सकते हैं। यह एक दावा नहीं, इसलिए इसे सावधान रहें। यदि ऐसी साधना (प्रोटेन, एसिड, आदि) होती है, तो वे जाल तकरीर बना लेते हैं। इसके अलावा, आतंकी ने निशाना बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को निशाना बनाया था

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

rpbreakingnews /  🏆 11. in İN

Nano Gold Smart Nano Gold Color Changing Condition Changing Cancer Treatment Flexible Sensor Color Changing Smart Sensor Nanoclay Nanoparticles

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-23 07:51:52