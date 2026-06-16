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अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री से धरना-प्रदर्शन पर रोक का आदेश वापस लेने की मांग की

राजनीति News

अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री से धरना-प्रदर्शन पर रोक का आदेश वापस लेने की मांग की
इनेलोअभय चौटालाधरना-प्रदर्शन पर रोक
📆16-06-2026 12:41:00
📰Dainik Jagran
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इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है जिसमें सितंबर तक धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने का प्रयास बताया।

इंडियन नेशनल लोकदल ( इनेलो ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक पत्र लिखकर 10 जून को जारी उस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है जिसमें सितंबर माह तक प्रदेश में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन और रैली करने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया है और इसे लेकर विपक्षी दलों में भारी नाराजगी है। अभय चौटाला ने इसे लोकतंत्र के लिए एक खतरा बताते हुए कहा कि इस तरह के कदम से जनता की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता आज कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही है, जिनमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दयनीय स्थिति, कानून व्यवस्था की चुनौतियां और भ्रष्टाचार प्रमुख हैं। इन समस्याओं के समाधान के बजाय सरकार जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभय चौटाला ने अपने पत्र में कहा कि लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना और सरकार से जवाब मांगना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की वर्तमान सरकार जनता से जवाबदेही नहीं चाहती और इसी कारण वह विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाकर अपनी कमजोरी छुपाने का प्रयास कर रही है। इनेलो अध्यक्ष ने सरकार को सुझाव दिया कि यदि प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है तो उसे अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना चाहिए न कि जनता के विरोध को दबाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनेलो ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों की बचत की पक्षधर है लेकिन किसी भी नीति को संविधान, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। इस आदेश के विरोध में इनेलो ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वे इस आदेश को अदालत में चुनौती देने पर भी विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन सरकार के एक प्रवक्ता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है और इसमें किसी भी दल या व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया गया है। हालांकि, विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आदेश जारी कर रही है। इनेलो ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने यह आदेश वापस नहीं लिया तो पार्टी 15 जुलाई से प्रदेश भर में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन शुरू करेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस आदेश के खिलाफ गुस्सा है और वे इसे लोकतंत्र का गला घोंटने वाला कदम बता रहे हैं.

इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक पत्र लिखकर 10 जून को जारी उस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है जिसमें सितंबर माह तक प्रदेश में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन और रैली करने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया है और इसे लेकर विपक्षी दलों में भारी नाराजगी है। अभय चौटाला ने इसे लोकतंत्र के लिए एक खतरा बताते हुए कहा कि इस तरह के कदम से जनता की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता आज कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही है, जिनमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दयनीय स्थिति, कानून व्यवस्था की चुनौतियां और भ्रष्टाचार प्रमुख हैं। इन समस्याओं के समाधान के बजाय सरकार जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभय चौटाला ने अपने पत्र में कहा कि लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना और सरकार से जवाब मांगना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की वर्तमान सरकार जनता से जवाबदेही नहीं चाहती और इसी कारण वह विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाकर अपनी कमजोरी छुपाने का प्रयास कर रही है। इनेलो अध्यक्ष ने सरकार को सुझाव दिया कि यदि प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है तो उसे अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना चाहिए न कि जनता के विरोध को दबाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनेलो ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों की बचत की पक्षधर है लेकिन किसी भी नीति को संविधान, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। इस आदेश के विरोध में इनेलो ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वे इस आदेश को अदालत में चुनौती देने पर भी विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन सरकार के एक प्रवक्ता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है और इसमें किसी भी दल या व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया गया है। हालांकि, विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आदेश जारी कर रही है। इनेलो ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने यह आदेश वापस नहीं लिया तो पार्टी 15 जुलाई से प्रदेश भर में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन शुरू करेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस आदेश के खिलाफ गुस्सा है और वे इसे लोकतंत्र का गला घोंटने वाला कदम बता रहे हैं

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इनेलो अभय चौटाला धरना-प्रदर्शन पर रोक हरियाणा सरकार लोकतांत्रिक अधिकार

 

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