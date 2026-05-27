अभिजीत भट्टाचार्य ने वरुण धवन के 'चुनरी चुनरी' रीमेक पर जताई नाराजगी, कहा- सेकेंड हैंड फिल्मों में काम करते हैं वरुण

गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के 'चुनरी चुनरी' रीमेक पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस गाने के रीक्रिएटेड वर्जन में उनकी आवाज न रखना अच्छा हुआ, नहीं तो लोग गालियां देते। साथ ही उन्होंने वरुण धवन और सलमान खान की तुलना करते हुए कहा कि दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है।
अभिजीत भट्टाचार्य ने वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के 'चुनरी चुनरी' रीमेक पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस गाने के रीक्रिएटेड वर्जन को बनाने से पहले उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई और न ही उन्हें इसकी कोई जानकारी दी गई। यह गाना मूल रूप से फिल्म 'बीवी नंबर 1' में था, जिसे सलमान खान और सुष्मिता सेन पर फिल्माया गया था। अभिजीत और अनुराधा श्रीराम ने इसे गाया था। अब इस गाने को वरुण धवन और अन्य कलाकारों के साथ रीक्रिएट किया गया है, जो 26 मई को रिलीज हुआ। अभिजीत ने कहा कि इस रीक्रिएटेड वर्जन में उनकी आवाज न रखना एक अच्छा निर्णय था, क्योंकि अगर उनकी आवाज होती तो लोग इसे गालियां देते। अभिजीत ने वरुण धवन और सलमान खान की तुलना करते हुए कहा कि दोनों में उतना ही अंतर है जितना अमिताभ बच्चन और असरानी में। उन्होंने आरोप लगाया कि वरुण धवन ने हमेशा सेकेंड हैंड फिल्मों में काम किया है, खासकर जब उनके पिता डेविड धवन ने उन फिल्मों का निर्देशन किया। वे उन्हीं पुराने हिट गानों का इस्तेमाल करते हैं जो कभी चर्चित हुए करते थे। अभिजीत के अनुसार, वरुण धवन इस गाने से सलमान खान नहीं बन सकते। सलमान का करियर 'चुनरी चुनरी' और 'टन टना टन' जैसे गानों ने बनाया, जबकि वरुण के पास ऐसा कोई दमदार गाना नहीं है। फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का ट्रेलर रिलीज से पहले काफी चर्चित रहा, लेकिन 'चुनरी चुनरी' का रीक्रिएटेड वर्जन दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाया। फिल्म 5 जून 2026 को रिलीज होने वाली है। यह देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इस फिल्म को कैसे स्वीकार करते हैं। अभिजीत भट्टाचार्य की यह टिप्पणी मनोरंजन जगत में एक बार फिर पुराने और नए कलाकारों की तुलना और रीमेक संस्कृति पर बहस छेड़ सकती है। कई दर्शकों का मानना है कि पुराने गानों की भावना और जादू को नए संस्करणों में दोहराना मुश्किल है। वहीं, मेकर्स का कहना है कि वे नई पीढ़ी के लिए इसे ताजा करना चाहते हैं। इस पूरे विवाद में अभिजीत ने साफ किया कि वे मूल गाने की गरिमा बनाए रखने के पक्षधर हैं और इस तरह के रीमेक को अनुचित मानते हैं.
अभिजीत भट्टाचार्य ने वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के 'चुनरी चुनरी' रीमेक पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस गाने के रीक्रिएटेड वर्जन को बनाने से पहले उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई और न ही उन्हें इसकी कोई जानकारी दी गई। यह गाना मूल रूप से फिल्म 'बीवी नंबर 1' में था, जिसे सलमान खान और सुष्मिता सेन पर फिल्माया गया था। अभिजीत और अनुराधा श्रीराम ने इसे गाया था। अब इस गाने को वरुण धवन और अन्य कलाकारों के साथ रीक्रिएट किया गया है, जो 26 मई को रिलीज हुआ। अभिजीत ने कहा कि इस रीक्रिएटेड वर्जन में उनकी आवाज न रखना एक अच्छा निर्णय था, क्योंकि अगर उनकी आवाज होती तो लोग इसे गालियां देते। अभिजीत ने वरुण धवन और सलमान खान की तुलना करते हुए कहा कि दोनों में उतना ही अंतर है जितना अमिताभ बच्चन और असरानी में। उन्होंने आरोप लगाया कि वरुण धवन ने हमेशा सेकेंड हैंड फिल्मों में काम किया है, खासकर जब उनके पिता डेविड धवन ने उन फिल्मों का निर्देशन किया। वे उन्हीं पुराने हिट गानों का इस्तेमाल करते हैं जो कभी चर्चित हुए करते थे। अभिजीत के अनुसार, वरुण धवन इस गाने से सलमान खान नहीं बन सकते। सलमान का करियर 'चुनरी चुनरी' और 'टन टना टन' जैसे गानों ने बनाया, जबकि वरुण के पास ऐसा कोई दमदार गाना नहीं है। फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का ट्रेलर रिलीज से पहले काफी चर्चित रहा, लेकिन 'चुनरी चुनरी' का रीक्रिएटेड वर्जन दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाया। फिल्म 5 जून 2026 को रिलीज होने वाली है। यह देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इस फिल्म को कैसे स्वीकार करते हैं। अभिजीत भट्टाचार्य की यह टिप्पणी मनोरंजन जगत में एक बार फिर पुराने और नए कलाकारों की तुलना और रीमेक संस्कृति पर बहस छेड़ सकती है। कई दर्शकों का मानना है कि पुराने गानों की भावना और जादू को नए संस्करणों में दोहराना मुश्किल है। वहीं, मेकर्स का कहना है कि वे नई पीढ़ी के लिए इसे ताजा करना चाहते हैं। इस पूरे विवाद में अभिजीत ने साफ किया कि वे मूल गाने की गरिमा बनाए रखने के पक्षधर हैं और इस तरह के रीमेक को अनुचित मानते हैं
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