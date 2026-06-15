अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाला युवक बोला- मैं राष्ट्रवादी हूं, माहौल खराब नहीं होने देंगे

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाले युवक राकेश गुर्जर ने खुद को राष्ट्रवादी बताते हुए कहा कि वह देश का माहौल खराब नहीं होने देगा। पुलिस ने पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। दीपके ने 20 जून को दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है।

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान हुए थप्पड़कांड ने नया मोड़ ले लिया है। पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाले युवक राकेश गुर्जर ने सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसने खुद को राष्ट्रवादी बताते हुए कहा कि वह किसी राजनीति क दल से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश के माहौल को खराब होने से रोकना चाहता है। राकेश ने दावा किया कि नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे केवल बहाने हैं, जिनके जरिए कुछ लोग देश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसने अभिजीत दीपके के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें चुनौती दी कि अगर वह दोबारा जयपुर में प्रदर्शन करेंगे तो उसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस घटना से पार्टी समर्थकों में आक्रोश है और सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। घटना सोमवार शाम ढाई बजे शहीद स्मारक पर हुई, जहां सीजेपी नीट पेपर लीक, बेरोजगारी और खराब शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही अभिजीत दीपके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। इसी दौरान कुछ युवकों ने धक्का-मुक्की शुरू कर दी और दीपके को थप्पड़ मार दिए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई और दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला और शांति भंग के आरोप में पांच युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में राकेश गुर्जर का नाम शामिल है, जो बाद में सार्वजनिक रूप से सामने आया। राकेश ने कहा कि वह जयपुर का निवासी है और उसका किसी भी राजनीति क दल से कोई संबंध नहीं है। उसने आरोप लगाया कि दीपके और उनके समर्थक देश की एकता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। वहीं, घटना के बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि इस तरह की घटनाओं से उनका आंदोलन प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने इस घटना को उनके अभियान को कमजोर करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बताया। दीपके ने स्पष्ट किया कि वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पीछे नहीं हटेंगे और 20 जून को दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने इसकी तुलना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हुए हमलों से की है। वहीं, सीजेपी समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कई बार विवाद की स्थिति बनी, लेकिन पुलिस ने किसी तरह की अप्रिय घटना को रोका। अभिजीत दीपके ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और वह जनता के समर्थन से अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस घटना ने राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, और विभिन्न राजनीति क दलों ने इसकी निंदा की है। सीजेपी ने राकेश गुर्जर और अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, राकेश ने अपने बयान में कहा कि वह किसी भी दबाव में नहीं है और उसने जो किया उस पर उसे गर्व है। उसने दोहराया कि वह देश के माहौल को खराब नहीं होने देगा और ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करेगा। फिलहाल, मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और आने वाले दिनों में और घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। भारतीय राजनीति में हिंसा और असहिष्णुता बढ़ने की चिंताएं हैं, और इस घटना ने एक बार फिर से बहस को जन्म दिया है। नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जारी आंदोलन अब एक नए चरण में प्रवेश कर गया है, जहां विरोध और हिंसा के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है.

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान हुए थप्पड़कांड ने नया मोड़ ले लिया है। पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाले युवक राकेश गुर्जर ने सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसने खुद को राष्ट्रवादी बताते हुए कहा कि वह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश के माहौल को खराब होने से रोकना चाहता है। राकेश ने दावा किया कि नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे केवल बहाने हैं, जिनके जरिए कुछ लोग देश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसने अभिजीत दीपके के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें चुनौती दी कि अगर वह दोबारा जयपुर में प्रदर्शन करेंगे तो उसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस घटना से पार्टी समर्थकों में आक्रोश है और सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। घटना सोमवार शाम ढाई बजे शहीद स्मारक पर हुई, जहां सीजेपी नीट पेपर लीक, बेरोजगारी और खराब शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही अभिजीत दीपके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। इसी दौरान कुछ युवकों ने धक्का-मुक्की शुरू कर दी और दीपके को थप्पड़ मार दिए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई और दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला और शांति भंग के आरोप में पांच युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में राकेश गुर्जर का नाम शामिल है, जो बाद में सार्वजनिक रूप से सामने आया। राकेश ने कहा कि वह जयपुर का निवासी है और उसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। उसने आरोप लगाया कि दीपके और उनके समर्थक देश की एकता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। वहीं, घटना के बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि इस तरह की घटनाओं से उनका आंदोलन प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने इस घटना को उनके अभियान को कमजोर करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बताया। दीपके ने स्पष्ट किया कि वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पीछे नहीं हटेंगे और 20 जून को दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने इसकी तुलना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हुए हमलों से की है। वहीं, सीजेपी समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कई बार विवाद की स्थिति बनी, लेकिन पुलिस ने किसी तरह की अप्रिय घटना को रोका। अभिजीत दीपके ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और वह जनता के समर्थन से अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस घटना ने राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, और विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की है। सीजेपी ने राकेश गुर्जर और अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, राकेश ने अपने बयान में कहा कि वह किसी भी दबाव में नहीं है और उसने जो किया उस पर उसे गर्व है। उसने दोहराया कि वह देश के माहौल को खराब नहीं होने देगा और ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करेगा। फिलहाल, मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और आने वाले दिनों में और घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। भारतीय राजनीति में हिंसा और असहिष्णुता बढ़ने की चिंताएं हैं, और इस घटना ने एक बार फिर से बहस को जन्म दिया है। नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जारी आंदोलन अब एक नए चरण में प्रवेश कर गया है, जहां विरोध और हिंसा के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है





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