अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया से जुड़े थे बदमाश

बरेली पुलिस ने अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग और साजिश रचने के मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों को सोशल मीडिया के जरिए गिरोह में भर्ती किया गया था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें कई मुठभेड़ भी हुईं। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया के माध्यम से गिरोह में शामिल होने वाले बदमाशों को लेकर शहर कोतवाली क्षेत्र के चौपुला के पास अभिनेत्री के घर पर हुई गोलीबारी का मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त अभियान में गाजियाबाद में दो बदमाशों रविंद्र और अरुण को बुधवार को मार गिराया था। इसी मामले में 17 वर्षीय दो आरोपी शुक्रवार सुबह दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए। पुलिस के अनुसार, दोनों बागपत के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया के जरिए गिरोह में

शामिल हुए थे। ये दोनों शूटर मुठभेड़ में मारे गए बागपत निवासी अरुण को जानते थे। नाबालिगों को अरुण ने अभिनेत्री के घर पर गोली चलाने के लिए कहा था और उन्हें चार से पांच लाख रुपये देने का वादा किया था। इस बीच, सीसीटीवी फुटेज और बदमाशों की लोकेशन के आधार पर बरेली की एसओजी ने शाही क्षेत्र में मुठभेड़ में दो अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। \एसएसपी अनुराग आर्य ने शाम छह बजे मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बताया कि रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू के दाएं पैर में गोली लगी है। वह राजस्थान के गांव बेडकला, थाना जैतारण, जिला बियावर का निवासी है। उसके पास से एक पिस्तौल और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से बदमाशों की बाइक भी मिली है। रामनिवास 25000 रुपये का इनामी बदमाश है और उसे फतेहगंज पश्चिमी सीएचसी में भर्ती कराया गया है। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने आए बदमाशों का साथी था। उसे रेकी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और घटना के लिए एक चोरी की बाइक का इंतजाम करने को कहा गया था। एसएसपी ने बताया कि रेकी रामनिवास ने ही की थी और वह घटना के दौरान भी आसपास ही मौजूद था। हालांकि, उसने दावा किया कि घटना से पहले वह वहां से चला गया था। \एसएसपी ने यह भी बताया कि छठा आरोपी अनिल भी शाही में गिरफ्तार किया गया। वह हरियाणा के सोनीपत जिले के थाना बड़ी के गांव राजपुर का निवासी है। उसके कब्जे से एक तमंचा और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि अनिल का सोनीपत में बाइक का गैराज है। मुठभेड़ में मारे गए रविंद्र और अरुण उसके दोस्त थे। संदेह है कि अनिल ने ही इन लोगों को घटना के लिए सफेद रंग की अपाचे बाइक उपलब्ध कराई थी। अनिल ने वहीं बैठकर गिरोह की मदद की थी। यह भी पता चला है कि अनिल पहले बिहार में शराब की तस्करी करता था और वह सोनीपत से भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस का कहना है कि 11-12 सितंबर को अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग और साजिश रचने के सभी आरोपी अब पकड़े जा चुके हैं। बरेली पुलिस ने इस मामले में 1300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच करने के साथ-साथ 2500 फुटेज का अध्ययन करके सबूत जुटाए। मुठभेड़ में गिरफ्तार दोनों बदमाश नेपाल भागना चाहते थे, लेकिन पकड़े गए। जांच में सबूत जुटाने के लिए बरेली पुलिस हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जाएगी। गिरफ्तार किए गए चारों बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त की जाएगी। - अनुराग आर्य, एसएसप





