अभिनेत्री तबस्सुम ने मुंबई के वर्सोवा में खरीदा 10 करोड़ का आलीशान अपार्टमेंट

बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री तबस्सुम फातिमा हाशमी ने मुंबई के वर्सोवा इलाके में गोदरेज प्रॉपर्टीज से 10 करोड़ रुपये का एक विशाल अपार्टमेंट खरीदा है। 2,153 वर्ग फुट का यह अपार्टमेंट गोदरेज स्काईशोर बिल्डिंग में स्थित है और इसमें दो कार पार्किंग स्लॉट भी शामिल हैं।

जाने-माने प्रॉपर्टी दस्तावेज़ों के अनुसार, हिंदी सिनेमा की प्रतिष्ठित अभिनेत्री तबस्सुम फातिमा हाशमी, जिन्हें दुनिया तबस्सुम के नाम से जानती है, ने मुंबई के वर्सोवा में गोदरेज प्रॉपर्टीज से एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है। यह सौदा 10 करोड़ रुपये में तय हुआ और इसमें 2,153 वर्ग फुट का विशाल आवासीय स्थान शामिल है। प्राप्त दस्तावेज़ों से यह जानकारी सामने आई है कि यह बहुप्रतीक्षित अपार्टमेंट वर्सोवा के प्रतिष्ठित गोदरेज स्काईशोर बिल्डिंग में स्थित है। इस बिक्री का पंजीकरण 26 मार्च, 2026 को विधिवत

संपन्न हुआ, जिसके लिए अभिनेत्री ने ₹5.24 लाख के स्टाम्प शुल्क और ₹30,000 के पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया। यह निवेश न केवल एक घर की खरीद है, बल्कि मुंबई जैसे अत्यधिक मूल्यवान रियल एस्टेट बाजार में एक महत्वपूर्ण संपत्ति अधिग्रहण का भी प्रतीक है। खरीदे गए अपार्टमेंट के साथ, तबस्सुम ने दो सुविधाजनक कार पार्किंग स्लॉट भी अपने नाम किए हैं। यह बात अपार्टमेंट के समग्र क्षेत्रफल में निहित है, जो लगभग 21,53 वर्ग फुट है। इसमें लगभग 127 वर्ग फुट की एक मनोरम बालकनी भी शामिल है, जो शहर के नज़ारों का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करती है। गोदरेज स्काईशोर परियोजना, जहाँ तबस्सुम का नया घर स्थित है, एक महत्वाकांक्षी विकास है जो 27,000 वर्ग फुट से अधिक के बड़े भूखंड पर आकार ले रहा है। इस परियोजना में भविष्य में दो गगनचुंबी टावर, टावर ए और टावर बी, शामिल होंगे, जिनमें पाँच बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर और कुल 24 मंजिलें होंगी। इस विशाल परियोजना में कुल 126 विशिष्ट आवासीय इकाइयाँ होंगी, जो भविष्य के खरीदारों के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करेंगी। फिलहाल, तबस्सुम ने इस संपत्ति के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, जिससे उनके प्रशंसकों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। तबस्सुम, जिनका असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है, भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी असाधारण अभिनय क्षमता और दमदार स्क्रीन उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार भूमिकाएँ निभाई हैं, जिनमें 'मकबूल', 'हैदर' और 'अंधाधुन' जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्में शामिल हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और लीक से हटकर भूमिकाओं का चयन करने की क्षमता के लिए पहचानी जाने वाली तबस्सुम को कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनकी नेट वर्थ लगभग 22 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो उनके सफल करियर और फिल्म उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। यह नई संपत्ति उनके वित्तीय पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। गौरतलब है कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में रियल एस्टेट में सितारों की दिलचस्पी कोई नई बात नहीं है। पिछले साल ही, जानी-मानी अभिनेत्री और मॉडल गौहर खान ने भी इसी इलाके में 10.13 करोड़ रुपये में तीन अपार्टमेंट खरीदे थे। वर्सोवा, जो मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में एक प्रमुख आवासीय केंद्र है, अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण बॉलीवुड हस्तियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। यह इलाका न केवल मनोरंजन उद्योग के केंद्रों के करीब है, बल्कि व्यापारिक जिलों तक भी उत्कृष्ट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। मेट्रो जैसी उन्नत परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता इसे निवासियों के लिए अत्यंत सुविधाजनक बनाती है। मुंबई के अन्य लोकप्रिय इलाके जैसे लोखंडवाला, खार, जुहू और बांद्रा भी कई बॉलीवुड सितारों का घर हैं, जो इन क्षेत्रों को शहर का सबसे प्रतिष्ठित पता बनाते हैं





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