अभिषेक बनर्जी का अमित शाह को चैलेंज: पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव बढ़ा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अभिषेक बनर्जी का अमित शाह को चैलेंज देने का बयान वायरल हो रहा है. टीएमसी सांसद ने कहा कि बीजेपी के नेता केवल चुनाव के मौसम में आते हैं. उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार पर भी बात की.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीति क दलों के नेताओं के बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं. इनमें से कुछ बयान चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए थे, जो अब वायरल हो रहे हैं.

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का एक बयान विशेष रूप से ध्यान आकर्षण कर रहा है, जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को 4 तारीख के लिए चैलेंज दिया था. कोलकाता में मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग, पार्टी की हार और चैलेंज पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता केवल चुनाव के मौसम में आते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण में जाने का कोई प्रमाण नहीं है.

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा है और पार्टी के कई कार्यालयों को तोड़फोड़ की गई है. उन्होंने कहा कि टीएमसी के सभी सैनिक डटे रहें और पार्टी के साथ रहें. इसके अलावा, 2014 के बाद जब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना पैर पसारना शुरू किया था, तो ममता बनर्जी ने भी अमित शाह को चैलेंज किया था.

अमित शाह ने धर्मतला में एक रैली में कहा था कि वह बंगाल की धरती से तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने आए हैं. इस तरह के बयानों ने राजनीतिक दलों के बीच तनाव को और बढ़ाया है. इस बीच, बीजेपी के नेता ट्विटर पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं. इस प्रकार, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिदृश्य में तनाव और चर्चा का माहौल बना हुआ है





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