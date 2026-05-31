कोलकाता में ममता बनर्जी अपने भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी से मिलकर रवाना हुईं। ममता बनर्जी ने कहा कि वह 2 जून को TMC नेताओं पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन करेंगी।

अभिषेक बनर्जी पर हमला: गिरफ्तार पांच आरोपियों को 1 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोलकाता में ममता बनर्जी अपने भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी से मिलकर रवाना हुईं। ममता बनर्जी ने कहा कि वह 2 जून को TMC नेताओं पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन करेंगी। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 1 से 4 जून के दौरान बारिश का अलर्ट है। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में असद के पिता समेत तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बीजेपी ने TMC नेता कल्याण बनर्जी के हमले के दावे को बताया ड्रामा। पीएम मोदी ने 'मन की बात' में कहा कि 'देश के एथलीट रिकॉर्ड बना रहे हैं। असम सरकार के मंत्रिपरिषद का विस्तार 5 जून को किया जाएगा। कोलकाता में दिलीप घोष ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, वह गलत था। सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर, इलाज के दौरान मौत हो गई। तमिलनाडु में बारिश के चलते पेड़ गिरा , पेरियाकुलम मार्ग पर आवाजाही ठप। डील न होने पर ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, US रक्षामंत्री हेगसेथ की धमकी। अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर भड़कीं ममता बनर्जी , कहा कि बीजेपी अस्पताल को डरा रही है.

अभिषेक बनर्जी पर हमला: गिरफ्तार पांच आरोपियों को 1 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोलकाता में ममता बनर्जी अपने भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी से मिलकर रवाना हुईं। ममता बनर्जी ने कहा कि वह 2 जून को TMC नेताओं पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन करेंगी। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 1 से 4 जून के दौरान बारिश का अलर्ट है। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड में असद के पिता समेत तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बीजेपी ने TMC नेता कल्याण बनर्जी के हमले के दावे को बताया ड्रामा। पीएम मोदी ने 'मन की बात' में कहा कि 'देश के एथलीट रिकॉर्ड बना रहे हैं। असम सरकार के मंत्रिपरिषद का विस्तार 5 जून को किया जाएगा। कोलकाता में दिलीप घोष ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, वह गलत था। सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर, इलाज के दौरान मौत हो गई। तमिलनाडु में बारिश के चलते पेड़ गिरा, पेरियाकुलम मार्ग पर आवाजाही ठप। डील न होने पर ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, US रक्षामंत्री हेगसेथ की धमकी। अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा कि बीजेपी अस्पताल को डरा रही है





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