अभिषेक शर्मा की आतिशी पारी से गूँजा आईपीएल का मैदान, तोड़े कई दिग्गज रिकॉर्ड

सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ तूफानी शतक जड़ते हुए आईपीएल और टी20 क्रिकेट के कई बड़े कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेल े गए इस रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी अविश्वसनीय बल्लेबाजी से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अभिषेक शर्मा की शानदार और नाबाद शतकीय पारी की बदौलत निर्धारित 20 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर 242 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। अभिषेक ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हुए मैदान के चारों तरफ बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाए। हालांकि हैदराबाद की टीम के

अन्य बल्लेबाजों ने भी उनका साथ देने की पूरी कोशिश की, जिसमें ट्रेविस हेड के 37 रन और कप्तान ईशान किशन के 25 रन महत्वपूर्ण रहे। अंत में हेनरिच क्लासेन ने 13 गेंदों में ताबड़तोड़ 37 रन बनाकर टीम के स्कोर को 240 के पार पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी लाइनअप हैदराबाद के बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई और अक्षर पटेल को छोड़कर कोई भी गेंदबाज अपना प्रभाव नहीं छोड़ सका। आईपीएल के गौरवशाली इतिहास पर नजर डालें तो व्यक्तिगत स्कोर के मामले में क्रिस गेल का नाम सबसे ऊपर आता है। गेल ने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हुए पुणे के खिलाफ नाबाद 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो आज भी एक अटूट रिकॉर्ड बनी हुई है। उनके बाद ब्रेंडन मैकुलम का नाम आता है, जिन्होंने 2008 के पहले आईपीएल मैच में नाबाद 158 रन बनाकर पूरी दुनिया को टी20 क्रिकेट के प्रति आकर्षित किया था। अभिषेक शर्मा अब इन दिग्गजों की सूची में तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं। आईपीएल 2025 में बनाए गए उनके 141 रन लीग के इतिहास का तीसरा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। इस प्रदर्शन के साथ ही अभिषेक ने क्विंटन डिकॉक जैसे विश्व स्तरीय बल्लेबाजों को पीछे छोड़ते हुए अपना नाम आईपीएल की इतिहास पुस्तिका में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया है। अभिषेक शर्मा की उपलब्धियां केवल एक मैच तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे टी20 क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने सर्वाधिक बार एक पारी में 130 से अधिक रन बनाने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। अभिषेक अब तक चार बार ऐसा कारनामा कर चुके हैं, जो कि क्रिस गेल और आरोन फिंच जैसे दिग्गजों से भी अधिक है। इन दोनों महान खिलाड़ियों ने अपने करियर में तीन-तीन बार ही 130+ का स्कोर हासिल किया था। इसके अलावा, अभिषेक ने टी20 क्रिकेट के प्रारूप में 350 छक्के मारने का एक और मील का पत्थर भी हासिल कर लिया है। उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता और आक्रामकता का जो मेल दिखता है, वह आने वाले समय में उन्हें भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा स्तंभ बनाने के लिए पर्याप्त है। हैदराबाद की यह शानदार जीत केवल एक मैच की जीत नहीं, बल्कि अभिषेक शर्मा के उभरते हुए करियर का एक नया और स्वर्णिम अध्याय है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आईपीएल अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट रिकॉर्ड टी20 क्रिकेट

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

108MP कैमरा वाले Motorola Edge 20 और Motorola Edge 20 Fusion फोन आज होंगे भारत में लॉन्चMotorola Edge 20 सीरीज़ में Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Lite और Motorola Edge 20 Pro स्मार्टफोन शामिल है, जो कि यूरोपियन मार्केट में पिछले महीने लॉन्च किए गए थे।

Read more »

फोन चलाते वक्त याद रखें 20-20 Rule, कभी नहीं होंगी आंखे खराब!फोन चलाते वक्त याद रखें 20-20 Rule, कभी नहीं होंगी आंखे खराब!

Read more »

रुक नहीं रहा सिलसिला! 85 विमानों को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकीजिन विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई हैं उनमें एयर इंडिया के 20, विस्तारा के 20, इंडिगो के 25 और अकासा के 20 विमान शामिल हैं.

Read more »

இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 4 - எந்தெந்த ராசிகள் ஆதாயமான நாள்...?November 20 Today Rasipalan: கார்த்திகை மாதம் 4ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 20), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

Read more »

தமிழ்நாட்டில் நாளை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!Tomorrow Saturday (December 20) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை சனிக்கிழமை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.

Read more »

आंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अभ्यास का तरीकाआंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अभ्यास का तरीका

Read more »