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अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी: पहली मुलाकात से 20वीं सालगिरह तक

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अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी: पहली मुलाकात से 20वीं सालगिरह तक
अभिषेक बच्चनऐश्वर्या रायबॉलीवुड
📆22-04-2026 14:44:00
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अभिषेक बच्चन ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ पहली मुलाकात, प्यार और 20वीं शादी की सालगिरह पर खास सरप्राइज के बारे में बताया।

बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा और आकर्षक जोड़ों में से एक, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, हमेशा से ही अपने प्रशंसकों के दिलों में बसे हुए हैं। इस जोड़े ने अपने जीवन के कई खूबसूरत पल साझा किए हैं, जो उनके प्रशंसकों को आनंदित करते रहे हैं। अभिषेक और ऐश्वर्या अपनी 14 वर्षीय बेटी आराध्या के साथ एक खुशहाल परिवार के रूप में जीवन बिता रहे हैं, जिसकी झलक अक्सर हवाई अड्डों पर देखने को मिलती है। वे न केवल एक आदर्श जोड़ा हैं, बल्कि एक जिम्मेदार माता-पिता भी हैं, जो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। अभिषेक बच्चन अक्सर अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के प्रति अपने प्रेम और सम्मान का इजहार करते हैं। उन्होंने कई बार बताया है कि कैसे ऐश्वर्या ने अपनी बेटी आराध्या की परवरिश के लिए अपने करियर को प्राथमिकता दी। अभिषेक ने हाल ही में डेक्कन क्रॉनिकल को दिए एक साक्षात्कार में उस खास पल को याद किया जब वे पहली बार ऐश्वर्या से मिले थे। अभिषेक ने बताया कि यह साल 2000 था, जब वे दिवंगत फिल्म निर्माता राज कंवर की फिल्म 'ढाई अक्षर प्रेम के' की शूटिंग के दौरान मिले थे। उस समय, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भविष्य में क्या होने वाला है। वे दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन अभिषेक ने स्वीकार किया कि उन्हें तब यह नहीं लगा था कि ऐश्वर्या उनकी सोलमेट होंगी। यह एक दिलचस्प खुलासा है, जो दिखाता है कि प्यार कभी-कभी अप्रत्याशित रूप से होता है। अभिषेक और ऐश्वर्या ने 'ढाई अक्षर प्रेम के' के बाद 'कुछ ना कहो', 'उमराव जान', 'धूम 2', 'सरकार राज' और 'गुरू' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। इन फिल्मों के दौरान, उनके बीच का प्यार और गहरा होता गया। अभिषेक ने बताया कि 'उमराव जान' की शूटिंग के दौरान ही उन्हें ऐश्वर्या के प्रति अपने प्रेम का एहसास हुआ। उन्होंने 'गुरू' फिल्म के प्रीमियर पर ऐश्वर्या को प्रपोज किया। अभिषेक ने फिल्म 'गुरू' के निर्देशक मणि रत्नम के महत्व को भी उजागर किया, और कहा कि मणि रत्नम उनके जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने मणि रत्नम को अपना अच्छा दोस्त और गॉडफादर बताया। अभिषेक ने यह भी खुलासा किया कि वे अपनी पत्नी ऐश्वर्या के लिए अपनी 20वीं शादी की सालगिरह पर एक खास सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या न केवल उनकी बेटी की मां हैं, बल्कि उनकी सोलमेट भी हैं। उनकी 19 साल की शादी एक सपने की तरह रही है, और उनकी 20वीं सालगिरह पर उनके मन में बहुत बड़े प्लान हैं, जिन्हें वे अभी गुप्त रखना चाहते हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी 20 अप्रैल 2007 को एक निजी समारोह में हुई थी। हाल ही में, जोड़े ने अपनी 19वीं सालगिरह एक प्यारी सी पोस्ट के साथ मनाई। अब, अभिषेक अपनी पत्नी ऐश्वर्या को 20वीं शादी की सालगिरह पर क्या सरप्राइज देंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। यह जोड़ा हमेशा से ही अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, और उनकी प्रेम कहानी बॉलीवुड में एक मिसाल है। उनकी शादी की सालगिरह का जश्न निश्चित रूप से उनके प्रशंसकों के लिए एक खुशी का अवसर होगा.

बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा और आकर्षक जोड़ों में से एक, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, हमेशा से ही अपने प्रशंसकों के दिलों में बसे हुए हैं। इस जोड़े ने अपने जीवन के कई खूबसूरत पल साझा किए हैं, जो उनके प्रशंसकों को आनंदित करते रहे हैं। अभिषेक और ऐश्वर्या अपनी 14 वर्षीय बेटी आराध्या के साथ एक खुशहाल परिवार के रूप में जीवन बिता रहे हैं, जिसकी झलक अक्सर हवाई अड्डों पर देखने को मिलती है। वे न केवल एक आदर्श जोड़ा हैं, बल्कि एक जिम्मेदार माता-पिता भी हैं, जो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। अभिषेक बच्चन अक्सर अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के प्रति अपने प्रेम और सम्मान का इजहार करते हैं। उन्होंने कई बार बताया है कि कैसे ऐश्वर्या ने अपनी बेटी आराध्या की परवरिश के लिए अपने करियर को प्राथमिकता दी। अभिषेक ने हाल ही में डेक्कन क्रॉनिकल को दिए एक साक्षात्कार में उस खास पल को याद किया जब वे पहली बार ऐश्वर्या से मिले थे। अभिषेक ने बताया कि यह साल 2000 था, जब वे दिवंगत फिल्म निर्माता राज कंवर की फिल्म 'ढाई अक्षर प्रेम के' की शूटिंग के दौरान मिले थे। उस समय, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भविष्य में क्या होने वाला है। वे दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन अभिषेक ने स्वीकार किया कि उन्हें तब यह नहीं लगा था कि ऐश्वर्या उनकी सोलमेट होंगी। यह एक दिलचस्प खुलासा है, जो दिखाता है कि प्यार कभी-कभी अप्रत्याशित रूप से होता है। अभिषेक और ऐश्वर्या ने 'ढाई अक्षर प्रेम के' के बाद 'कुछ ना कहो', 'उमराव जान', 'धूम 2', 'सरकार राज' और 'गुरू' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। इन फिल्मों के दौरान, उनके बीच का प्यार और गहरा होता गया। अभिषेक ने बताया कि 'उमराव जान' की शूटिंग के दौरान ही उन्हें ऐश्वर्या के प्रति अपने प्रेम का एहसास हुआ। उन्होंने 'गुरू' फिल्म के प्रीमियर पर ऐश्वर्या को प्रपोज किया। अभिषेक ने फिल्म 'गुरू' के निर्देशक मणि रत्नम के महत्व को भी उजागर किया, और कहा कि मणि रत्नम उनके जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने मणि रत्नम को अपना अच्छा दोस्त और गॉडफादर बताया। अभिषेक ने यह भी खुलासा किया कि वे अपनी पत्नी ऐश्वर्या के लिए अपनी 20वीं शादी की सालगिरह पर एक खास सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या न केवल उनकी बेटी की मां हैं, बल्कि उनकी सोलमेट भी हैं। उनकी 19 साल की शादी एक सपने की तरह रही है, और उनकी 20वीं सालगिरह पर उनके मन में बहुत बड़े प्लान हैं, जिन्हें वे अभी गुप्त रखना चाहते हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी 20 अप्रैल 2007 को एक निजी समारोह में हुई थी। हाल ही में, जोड़े ने अपनी 19वीं सालगिरह एक प्यारी सी पोस्ट के साथ मनाई। अब, अभिषेक अपनी पत्नी ऐश्वर्या को 20वीं शादी की सालगिरह पर क्या सरप्राइज देंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। यह जोड़ा हमेशा से ही अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, और उनकी प्रेम कहानी बॉलीवुड में एक मिसाल है। उनकी शादी की सालगिरह का जश्न निश्चित रूप से उनके प्रशंसकों के लिए एक खुशी का अवसर होगा

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