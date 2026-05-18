अभिवक्ता ने बीमा कंपनी के खिलाफ हलद्वारा उपभोक्ता आयोग में दलील सुनी, दो मुश्किलों में उसे लगा बड़ा झटका

अधिवक्ता निखिल शर्मा ने संभल जिला उपभोक्ता आयोग में बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपनी लड़ाई जीती। चंदौसी निवासी अधिवक्ता ने जिला प्रतितोष उपभोक्ता आयोग में अपने अधिकार की लड़ाई जीती है, जिसमें बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला दिया है। आयोग ने बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त बाइक की मरम्मत राशि, ब्याज तथा मानसिक व आर्थिक क्षति का भुगतान करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता निखिल शर्मा ने संभल जिला उपभोक्ता आयोग में बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपनी लड़ाई जीती। चंदौसी निवासी अधिवक्ता ने जिला प्रतितोष उपभोक्ता आयोग में अपने अधिकार की लड़ाई जीती है, जिसमें बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला दिया है। आयोग ने बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त बाइक की मरम्मत राशि, ब्याज तथा मानसिक व आर्थिक क्षति का भुगतान करने का आदेश दिया है। निखिल शर्मा 12 मई 2025 को अपने एक मित्र के यहां आवास विकास कालोनी जा रहे थे। इसी दौरान सामने से तेज गति से आ रही बुलेट बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। घायल होने के बाद उन्होंने उपचार घर पर ही कराया। दुर्घटना के बाद उनकी बाइक को अधिकृत सर्विस सेंटर पर दिखाया गया तथा बीमा कंपनी को सूचना देकर सर्वे कराया गया। बीमा कंपनी ने सर्वेयर द्वारा मांगे गए एस्टीमेट के बाद उनकी क्लेम निरस्त कर दी। इसके बाद निखिल शर्मा ने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया। उनकी ओर से जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर किया गया। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने आयोग को बताया कि घायल व्यक्ति प्राथमिकता इलाज को देता है, न कि फोटोग्राफी को। चोटें गंभीर न होने के कारण घायल व्यक्ति अस्पताल नहीं गया और घर पर ही उपचार कराया। उसी पर परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दुर्घटना उसके मित्र की बाइक पर ही हुई थी और उसका ड्राइविंग लाइसेंस आयोग में प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने फैसला निखिल शर्मा के पक्ष में सुनाया। आयोग ने बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह उसे बाइक मरम्मत की राशि, ब्याज, मानसिक कष्ट, आर्थिक हानि तथा वाद व्यय के साथ 10 हजार रुपये तथा पांच हजार रुपये भी भुगतान करे.
अधिवक्ता निखिल शर्मा ने संभल जिला उपभोक्ता आयोग में बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपनी लड़ाई जीती। चंदौसी निवासी अधिवक्ता ने जिला प्रतितोष उपभोक्ता आयोग में अपने अधिकार की लड़ाई जीती है, जिसमें बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला दिया है। आयोग ने बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त बाइक की मरम्मत राशि, ब्याज तथा मानसिक व आर्थिक क्षति का भुगतान करने का आदेश दिया है। निखिल शर्मा 12 मई 2025 को अपने एक मित्र के यहां आवास विकास कालोनी जा रहे थे। इसी दौरान सामने से तेज गति से आ रही बुलेट बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। घायल होने के बाद उन्होंने उपचार घर पर ही कराया। दुर्घटना के बाद उनकी बाइक को अधिकृत सर्विस सेंटर पर दिखाया गया तथा बीमा कंपनी को सूचना देकर सर्वे कराया गया। बीमा कंपनी ने सर्वेयर द्वारा मांगे गए एस्टीमेट के बाद उनकी क्लेम निरस्त कर दी। इसके बाद निखिल शर्मा ने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया। उनकी ओर से जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर किया गया। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने आयोग को बताया कि घायल व्यक्ति प्राथमिकता इलाज को देता है, न कि फोटोग्राफी को। चोटें गंभीर न होने के कारण घायल व्यक्ति अस्पताल नहीं गया और घर पर ही उपचार कराया। उसी पर परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दुर्घटना उसके मित्र की बाइक पर ही हुई थी और उसका ड्राइविंग लाइसेंस आयोग में प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने फैसला निखिल शर्मा के पक्ष में सुनाया। आयोग ने बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह उसे बाइक मरम्मत की राशि, ब्याज, मानसिक कष्ट, आर्थिक हानि तथा वाद व्यय के साथ 10 हजार रुपये तथा पांच हजार रुपये भी भुगतान करे
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