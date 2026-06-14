संसद सदस्य अभिषेक बनर्जी सिग्नेचर मिसमैच घटना में अदालत के निर्देशानुसार सीआईडी से पूछताछ के लिए आये, साथ ही आगामी दो दिनों में अन्य जांचों का सामना करेंगे।
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव एवं लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को फिर एक बार पश्चिम बंगाल पुलिस के सीआईडी मुख्यालय का दौरा किया, ताकि सिग्नेचर मिसमैच मामले में पूछताछ का सामना कर सकें। यह घटना कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई, जिसमें राज्य पुलिस की खुफिया शाखा से जांच में सहयोग करने और पहले के दो सप्ताह के भीतर सीआईडी द्वारा किसी दंडात्मक कार्रवाई से बचाव करने का निर्देश दिया गया था। 12:00 बजे तक सीआईडी ने समझौते के अनुसार बनर्जी को उपस्थिति दर्ज कराना था, पर सांसद ने निर्धारित समय से पहले ही कार्यालय पहुँच कर अपनी पहचान पत्र प्रस्तुत की और रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर लिये। पूछताछ के दौरान परिसर में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया, अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय बलों की तैनाती भी देखी गई। इसके अलावा, 11 जून को भी अभिषेक बनर्जी को उसी सिग्नेचर जालसाजी मामले में लगभग साढ़े पांच घंटे तक पूछताछ की गई थी। उस दिन की पूछताछ के बाद वह कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के निवास पर लौट गए थे। अब, सोमवार (15 जून) को उन्हें पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच करने वाले प्रवर्तन निदेशालय के सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय में बुलाना है। मंगलवार (16 जून) को फ़िर सीआईडी मुख्यालय में एक अन्य मामला लाया गया है, जिसमें उन्हें विधानसभा चुनावों के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकाने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में सीआईडी ने 12 जून की शाम को नोटिस जारी किया था, पर यह स्पष्ट नहीं है कि वे दोनों दिनों में संबंधित जांच एजेंसियों के समक्ष उपस्थित होंगे या नहीं। अन्य खबरों के अनुसार, राहुल महाजन अब नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जिनके पास 12 साल से अधिक का अनुभवी पत्रकारिता अनुभव है। वे मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राजनीति और चुनावी घटनाओं को कवर करते हैं। हालांकि, ये विवरण मुख्य कहानी से अलग विषय हैं और हमारे समाचार प्रसंग में केवल समग्र पृष्ठभूमि के लिए शामिल किये गये हैं। इन सब घटनाओं के बीच, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव की अदालत और पुलिस की पूछताछ से प्रभावित साक्षात्कार, गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। वर्तमान में सीआईडी और हाईकोर्ट दोनों ही मामलों में साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं, जबकि सांसद के प्रबंधन को अभी भी स्पष्टीकरण और सुनवाई का सामना करना होगा.
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव एवं लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को फिर एक बार पश्चिम बंगाल पुलिस के सीआईडी मुख्यालय का दौरा किया, ताकि सिग्नेचर मिसमैच मामले में पूछताछ का सामना कर सकें। यह घटना कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई, जिसमें राज्य पुलिस की खुफिया शाखा से जांच में सहयोग करने और पहले के दो सप्ताह के भीतर सीआईडी द्वारा किसी दंडात्मक कार्रवाई से बचाव करने का निर्देश दिया गया था। 12:00 बजे तक सीआईडी ने समझौते के अनुसार बनर्जी को उपस्थिति दर्ज कराना था, पर सांसद ने निर्धारित समय से पहले ही कार्यालय पहुँच कर अपनी पहचान पत्र प्रस्तुत की और रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर लिये। पूछताछ के दौरान परिसर में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया, अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय बलों की तैनाती भी देखी गई। इसके अलावा, 11 जून को भी अभिषेक बनर्जी को उसी सिग्नेचर जालसाजी मामले में लगभग साढ़े पांच घंटे तक पूछताछ की गई थी। उस दिन की पूछताछ के बाद वह कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के निवास पर लौट गए थे। अब, सोमवार (15 जून) को उन्हें पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच करने वाले प्रवर्तन निदेशालय के सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय में बुलाना है। मंगलवार (16 जून) को फ़िर सीआईडी मुख्यालय में एक अन्य मामला लाया गया है, जिसमें उन्हें विधानसभा चुनावों के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकाने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में सीआईडी ने 12 जून की शाम को नोटिस जारी किया था, पर यह स्पष्ट नहीं है कि वे दोनों दिनों में संबंधित जांच एजेंसियों के समक्ष उपस्थित होंगे या नहीं। अन्य खबरों के अनुसार, राहुल महाजन अब नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जिनके पास 12 साल से अधिक का अनुभवी पत्रकारिता अनुभव है। वे मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राजनीति और चुनावी घटनाओं को कवर करते हैं। हालांकि, ये विवरण मुख्य कहानी से अलग विषय हैं और हमारे समाचार प्रसंग में केवल समग्र पृष्ठभूमि के लिए शामिल किये गये हैं। इन सब घटनाओं के बीच, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव की अदालत और पुलिस की पूछताछ से प्रभावित साक्षात्कार, गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। वर्तमान में सीआईडी और हाईकोर्ट दोनों ही मामलों में साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं, जबकि सांसद के प्रबंधन को अभी भी स्पष्टीकरण और सुनवाई का सामना करना होगा
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