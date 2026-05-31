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अभिषेक बनर्जी हमला: पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार, ममता का बीजेपी पर आरोप

राजनीति News

अभिषेक बनर्जी हमला: पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार, ममता का बीजेपी पर आरोप
अभिषेक बनर्जीहमलाबीजेपी
📆31-05-2026 05:07:00
📰Navjivan
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पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हमले के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने आरोपों को खारिज किया है। पुलिस जांच में जुटी है।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में तपन माइती और आकाश भी शामिल हैं, जिन्हें घटना से जुड़े वीडियो में कथित तौर पर देखा गया था। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। यह घटना 21 नवंबर 2024 को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में हुई, जब अभिषेक बनर्जी पंचायत चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान कथित तौर पर एक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी गाड़ी को क्षति पहुंचाई गई और उन पर पथराव किया गया। हमले में अभिषेक बनर्जी बाल-बाल बचे, लेकिन घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। घटना के बाद टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमले के लिए भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस हमले की साजिश रची थी और पुलिस मिलीभगत से ऐसा हुआ। ममता बनर्जी ने कहा, ' अभिषेक बनर्जी को मारने की कोशिश की गई। भाजपा सरकार पूरी तरह से नाकाम है, जो अपने सांसद की सुरक्षा नहीं कर सकती।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पतालों पर दबाव डाला गया ताकि अभिषेक बनर्जी को इलाज न मिले। दूसरी ओर, बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ममता बनर्जी झूठे आरोप लगाकर माहौल खराब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास सबूत हैं तो पुलिस को दें, लेकिन बिना सबूत के राजनीति करना गलत है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना में किसी और की संलिप्तता की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से कई सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए हैं, जिनकी मदद से और आरोपियों की पहचान हो सकती है। वहीं, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि वह डरेंगे नहीं और पीड़ितों की मदद के लिए अपनी यात्रा जारी रखेंगे। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि हमला वरों को गिरफ्तार किया जाए। इस घटना ने पश्चिम बंगाल में राजनीति क माहौल को और गर्म कर दिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने लगातार बीजेपी पर चुनाव के बाद हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया है। वहीं, बीजेपी का कहना है कि टीएमसी ने हाविया सरकार में दमनकारी नीतियां अपनाईं। पुलिस की जांच जारी है और आगे की गिरफ्तारियां संभव हैं। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राज्य के मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है.

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में तपन माइती और आकाश भी शामिल हैं, जिन्हें घटना से जुड़े वीडियो में कथित तौर पर देखा गया था। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। यह घटना 21 नवंबर 2024 को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में हुई, जब अभिषेक बनर्जी पंचायत चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान कथित तौर पर एक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी गाड़ी को क्षति पहुंचाई गई और उन पर पथराव किया गया। हमले में अभिषेक बनर्जी बाल-बाल बचे, लेकिन घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। घटना के बाद टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमले के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस हमले की साजिश रची थी और पुलिस मिलीभगत से ऐसा हुआ। ममता बनर्जी ने कहा, 'अभिषेक बनर्जी को मारने की कोशिश की गई। भाजपा सरकार पूरी तरह से नाकाम है, जो अपने सांसद की सुरक्षा नहीं कर सकती।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पतालों पर दबाव डाला गया ताकि अभिषेक बनर्जी को इलाज न मिले। दूसरी ओर, बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ममता बनर्जी झूठे आरोप लगाकर माहौल खराब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास सबूत हैं तो पुलिस को दें, लेकिन बिना सबूत के राजनीति करना गलत है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना में किसी और की संलिप्तता की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से कई सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए हैं, जिनकी मदद से और आरोपियों की पहचान हो सकती है। वहीं, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि वह डरेंगे नहीं और पीड़ितों की मदद के लिए अपनी यात्रा जारी रखेंगे। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। इस घटना ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने लगातार बीजेपी पर चुनाव के बाद हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया है। वहीं, बीजेपी का कहना है कि टीएमसी ने हाविया सरकार में दमनकारी नीतियां अपनाईं। पुलिस की जांच जारी है और आगे की गिरफ्तारियां संभव हैं। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राज्य के मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है

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अभिषेक बनर्जी हमला बीजेपी पुलिस गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल

 

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