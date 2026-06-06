अमरनाथ यात्रा 2024: मानसून की बारिश के कारण तैयारियों में तेजी, सेना और केंद्र सरक़ार हमेशा की तुलना में अधिक सतर्क

अमरनाथ यात्रा के दौरान मानसून की सामान्य से अधिक बारिश की आशंका के कारण सुरक्षा और तैयारियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा के प्रभावों की रोकथाम के लिए सेना और केंद्रीय गृह मंत्रालय तेजी से कार्य कर रहे हैं। बर्फ हटाने की कार्यवाही को बढ़ाया गया है और यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।

अमरनाथ यात्रा के लिए मौसम की तैयारियों में जटिलता दिख रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूर्वी हिस्सों में इस बार सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश होने की आशंका है। इस बार यात्रा तीन जुलाई से शुरू हो रही है और 57 दिनों तक चलेगी, जो कि 28 अगस्त तक रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मुख्तियार अहमद कहते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ और मानसून की तीव्रता के आधार पर जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में बारिश का रुझान सामान्य से अधिक रहेगा। इसके प्रभावों की रोकथाम के लिए सेना और केंद्रीय गृह मंत्रालय तेजी से तैयारी में जुटे हैं। यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चंदनबाड़ी में सीमा सड़क संगठन के करीब एक हजार कर्मचारी बर्फ हटाने में व्यस्त हैं, जबकि पहलगाम के 32 किलोमीटर दायरे में लगातार सात से आठ फीट की बर्फ पड़ी है। हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में यह मात्रा 10 से 12 फीट तक पहुंचती है। बीआरओ स्नो कटर, स्नो ब्लोअर, अर्थमूवर, जेसीबी और लोडर जैसे उपकरणों का उपयोग कर रहा है। सुरक्षा के लिए सेना भी पूरी तैयारी में है। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइसरी का कटिबद्धता से पालन करें और सतर्कता बरतें। यात्रा के दौरान कई हाई एल्टीट्यूड स्टेज हैं जहाँ पर हवामानी बदलाव तेज़ी से हो सकते हैं। सरकार ने आपातकालीन स्वास्थ्य और सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था भी की है। अमरनाथ यात्रा ह琼ां वर्षा के मौसम में होने के कारण साफ-सुथरे मौसम और सड़क स्थितियों पर निर्भर करती है, इसलिए पूर्वानुमानित बारिश के कारण स्थानिय सड़कों पर द Thai हो सकने के मौके बढ़ जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के अधिक वर्षा के कारण यात्रा के दौरान अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

अमरनाथ यात्रा के लिए मौसम की तैयारियों में जटिलता दिख रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूर्वी हिस्सों में इस बार सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश होने की आशंका है। इस बार यात्रा तीन जुलाई से शुरू हो रही है और 57 दिनों तक चलेगी, जो कि 28 अगस्त तक रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मुख्तियार अहमद कहते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ और मानसून की तीव्रता के आधार पर जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में बारिश का रुझान सामान्य से अधिक रहेगा। इसके प्रभावों की रोकथाम के लिए सेना और केंद्रीय गृह मंत्रालय तेजी से तैयारी में जुटे हैं। यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चंदनबाड़ी में सीमा सड़क संगठन के करीब एक हजार कर्मचारी बर्फ हटाने में व्यस्त हैं, जबकि पहलगाम के 32 किलोमीटर दायरे में लगातार सात से आठ फीट की बर्फ पड़ी है। हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में यह मात्रा 10 से 12 फीट तक पहुंचती है। बीआरओ स्नो कटर, स्नो ब्लोअर, अर्थमूवर, जेसीबी और लोडर जैसे उपकरणों का उपयोग कर रहा है। सुरक्षा के लिए सेना भी पूरी तैयारी में है। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइसरी का कटिबद्धता से पालन करें और सतर्कता बरतें। यात्रा के दौरान कई हाई एल्टीट्यूड स्टेज हैं जहाँ पर हवामानी बदलाव तेज़ी से हो सकते हैं। सरकार ने आपातकालीन स्वास्थ्य और सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था भी की है। अमरनाथ यात्रा ह琼ां वर्षा के मौसम में होने के कारण साफ-सुथरे मौसम और सड़क स्थितियों पर निर्भर करती है, इसलिए पूर्वानुमानित बारिश के कारण स्थानिय सड़कों पर द Thai हो सकने के मौके बढ़ जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के अधिक वर्षा के कारण यात्रा के दौरान अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा





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