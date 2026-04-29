अमरनाथ यात्रा: सुरक्षा समीक्षा बैठक, नशाखोरी के खिलाफ अभियान और नई ट्रेन सेवा

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और नशाखोरी के खिलाफ चल रहे अभियान पर चर्चा की। साथ ही, यात्रियों के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है।
जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के आगामी आयोजन को लेकर सुरक्षा तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। आज, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोकभवन में सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में, जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में राज्य के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) भी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा करना और जम्मू-कश्मीर में नशाखोरी और आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों पर विस्तृत चर्चा करना था। बैठक में, अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ाने, यात्रा मार्ग पर निवारक उपाय करने और समग्र सुरक्षा योजना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रा के दौरान किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। उन्होंने यह भी जोर दिया कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके अतिरिक्त, एलजी को पुलिस द्वारा नशाखोरी के खिलाफ शुरू किए गए 100 दिवसीय अभियान की प्रगति रिपोर्ट सौंपी गई। इस अभियान के तहत अब तक की गई कार्रवाई, गिरफ्तारियां और जब्त की गई ड्रग्स की मात्रा पर विस्तार से चर्चा की गई। एलजी ने नशाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने और ड्रग तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पड़ोसी देश ड्रग्स के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिश रच रहा है, और इस साजिश को विफल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस वर्ष, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी, जो कुल 38 दिनों की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी। श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड ने 15 अप्रैल से यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंजीकरण की सुविधा देश भर में 500 से अधिक बैंक शाखाओं - पीएनबी, एसबीआई, जेएंडके बैंक और यस बैंक - में उपलब्ध है। इसके अलावा, श्रद्धालु ऑनलाइन भी पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, और बिना आरएफआईडी कार्ड के यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा के नियमों के अनुसार, 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। पिछले वर्ष, लगभग 3.
5 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कराया था, जबकि इस वर्ष के पंजीकरण के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए, जम्मू और श्रीनगर के बीच 30 अप्रैल से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएगी, जिसमें 20 कोच होंगे और यह घाटी के मौसम के अनुरूप तैयार की गई है। इससे पहले, दिल्ली-कटरा-श्रीनगर मार्ग पर भी वंदे भारत ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। एलजी प्रशासन द्वारा 100 दिवसीय एंटी-ड्रग अभियान के तहत, अब तक एक दर्जन से अधिक ड्रग तस्करों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है, 80 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा स्वयं जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी और राजौरी में पदयात्रा कर लोगों को इस अभियान से जोड़ रहे हैं
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