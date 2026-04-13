अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू, पंजीकरण 15 अप्रैल से

इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जिसके लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से प्रारंभ होगा। यात्रा 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को समाप्त होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, 13 से 70 वर्ष के श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे। यात्रा दो मार्गो पहलगाम और बालटाल से होगी। स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और आरएफआईडी कार्ड अनिवार्य हैं।

जम्मू: इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी। यह पवित्र यात्रा 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को समाप्त होगी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया, जिसमें यात्रा के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु ओं की आयु 13 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पंजीकरण की सुविधा देश भर में 556 बैंक शाखाओं और ऑनलाइन माध्यमों से उपलब्ध होगी।

अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए, विभिन्न बैंकों की 556 शाखाओं का चयन किया गया है। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक प्रमुख हैं। यात्रा दो मार्गों से आयोजित की जाएगी - पहलगाम और बालटाल। इस वर्ष की पहली पूजा 19 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ दिन पर होगी।

यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक 'ई-केवाईसी' सत्यापन का उपयोग किया जाएगा। यात्रा परमिट श्राइन बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए एक वैध स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जो 8 अप्रैल 2026 या उसके बाद किसी अधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी किया गया हो। इसके साथ ही, उन्हें प्रति परमिट 150 रुपये की निर्धारित फीस का भुगतान भी करना होगा।

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की है। इनमें सभी तीर्थयात्रियों के लिए आरएफआईडी कार्ड की अनिवार्यता शामिल है, ताकि उनकी पहचान और ट्रैकिंग आसान हो सके। इसके अतिरिक्त, सामूहिक दुर्घटना बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में तीर्थयात्रियों को अधिक सुरक्षा मिल सके।

अमरनाथ यात्रा, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में स्थित, 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा मंदिर में आयोजित की जाती है। हर साल, भारत और विदेशों से हजारों तीर्थयात्री इस यात्रा में भाग लेते हैं। इस गुफा में बर्फ का एक प्राकृतिक रूप से बना शिवलिंग मौजूद है, जिसे श्रद्धालु भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं। यह शिवलिंग चंद्रमा की कलाओं के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है, जो इस यात्रा को और भी विशेष बनाता है।

इस यात्रा का उद्देश्य भगवान शिव के दर्शन करना और मोक्ष प्राप्त करना है। यात्रा के दौरान, तीर्थयात्री विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, जैसे कि पूजा, प्रार्थना और भजन-कीर्तन। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोग एक साथ इस पवित्र यात्रा में शामिल होते हैं। सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों और सुविधाओं के कारण, इस वर्ष अमरनाथ यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु बिना किसी बाधा के यात्रा का आनंद ले सकें।





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