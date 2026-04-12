अमरनाथ यात्रा 2026: 3 जुलाई से शुरू, 57 दिन चलेगी, पंजीकरण 15 अप्रैल से

अमरनाथ यात्रा 2026 की घोषणा, 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी, 57 दिनों तक चलेगी। पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू, बीमा कवरेज में वृद्धि, सुविधाओं और सुरक्षा पर जोर।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई से शुरू होकर रक्षा बंधन वाले दिन 28 अगस्त 2026 को समाप्त होगी। यह यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए आयोजित प्रथम पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून 2026 को होगी। यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शुरू होगा। पंजीकरण की सुविधा देशभर में जम्मू-कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक की 554 शाखाओं में उपलब्ध रहेगी। लोक भवन जम्मू में आयोजित

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शुरू होगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा में बढ़ चढ़कर आएं। चार बैंकों की शाखाओं में रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध। उन्होंने कहा कि पंजीकरण की सुविधा देशभर में जम्मू-कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक की 554 शाखाओं में उपलब्ध रहेगी। उपराज्यपाल ने बताया कि प्रत्येक पंजीकृत यात्री और सेवा प्रदाता को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आरएफआइडी) प्रदान किया जाएगा। पंजीकृत यात्रियों में प्रत्येक यात्री को 10 लाख रुपये तक का ग्रुप दुर्घटना बीमा मिलेगा। बीमा की राशि पिछले साल पांच लाख रुपये की थी जिसे दोगुना किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत घोड़ों की आकस्मिक और प्राकृतिक मृत्यु पर 50000 रुपये प्रति पशु का बीमा कवरेज भी दिया जाएगा। बालटाल मार्ग से लेकर पवित्र गुफा तक और गुफा से पंचतरणी तक ग्रिड बिजली की सुविधा उपलब्ध होगी। यात्रा मार्गों को पर्याप्त रूप से रोशन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न ई-सेवाएं और टट्टू, पिट्ठू, पालकी आदि के लिए प्री-पेड व्यवस्था उपलब्ध होगी। बालटाल, पंथाचौक (श्रीनगर), नुनवान और चंदरकोट में यात्री निवास की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं जम्मू का यात्री निवास में भी श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था होगी। हमेशा की तरह यात्री निवास भगवती नगर से श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बोर्ड ने देश भर के हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चिकित्सा केंद्रों व डाक्टरों की टीमों का ब्योरा उपलब्ध करवा दिया है। यात्रा के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया भी शुरु हो गई है। वर्ष श्रद्धालुओं ने किए दर्शन 2011 6.34 लाख 2012 6.22 लाख 2013 3.53 लाख 2014 3.73 लाख 2015 3.52 लाख 2016 2.20 लाख 2017 2.60 लाख 2018 2.85 लाख 2019 3.42 लाख 2020 कोरोना के कारण यात्रा नहीं हुई 2021 कोरोना के कारण यात्रा नहीं हुई 2022 3.04 लाख 2023 4.50 लाख 2024 5.10 लाख 2025 4.14 लाख। पिछले साल यात्रा तीन जुलाई को शुरु होकर 9 अगस्त 2025 को संपन्न हुई थी। यात्रा की अवधि 38 दिन की थी। बाबा बर्फानी लंगर आर्गेनाइजेशन के प्रधान राजन गुप्ता का कहना है कि हम बाबा अमरनाथ की 57 दिन की यात्रा का स्वागत करते है लेकिन अगर पिछले आठ दस साल की यात्रा पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि पहले बीस पच्चीस दिन अधिक यात्री आते हैं। उसके बाद कमी आ जाती है। अगर यात्रा की अवधि लंबी करनी है तो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अंत तक यात्री आते रहें। पिछले तीन चार साल से यह देखा जा रहा है कि यात्रा के आखिरी दस दिन सप्ताह पहले ही यात्रा को बंद कर दिया जाता है। लंगर वालों को वापस जाने की इजाजत देनी चाहिए बंद करने के लिए खराब मौसम व रास्ते खराब का हवाला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यात्रा की अवधि हर पहलू को ध्यान में रखकर ही निर्धारित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रा चाहे लंबी हो लेकिन जब श्रद्धालु कम हो जाते हैं या नहीं आते है तो उसी हिसाब से लंगर वालों को वापिस जाने की इजाजत देनी चाहिए। श्री बाबा अमरनाथ यात्रा की अवधि पहले भी दो महीने होती रही है। अक्सर यह देखा गया है कि यात्रा के पहले पंद्रह बीस दिनों में बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद यात्रियों की संख्या कम होती जाती है। एक पहलू यह भी है कि समय समय पर यात्रा की अवधि कम होने पर विवाद होते रहे है। हिंदू व धार्मिक संगठनों ने पहले कई बार यात्रा की अवधि कम होने पर सवाल उठाए हैं। हालांकि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यात्रा मार्गों पर बर्फ हटाने की प्रक्रिया, मरम्मत कार्यों व अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही हर पहलू पर विचार करके ही फैसला करता है। \अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं का भी पर्याप्त प्रबंध किया जाएगा। यात्रा मार्ग पर साफ-सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और विभिन्न स्थानों पर सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन दल भी तैनात किए जाएंगे।\यात्रा की सफलता के लिए सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। यात्रा के दौरान स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया जाएगा। यात्रा के सफल आयोजन के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी से सहयोग की अपील की जाती है। यात्रा के दौरान यात्रियों को सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है। यात्रा एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें सभी को मिलजुल कर भाग लेना चाहिए और इसकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए





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