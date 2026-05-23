अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी छात्रों को किया सम्मानित

नेशनल ओलंपियाड परीक्षा के नेशनल रैंक-1 विजेताओं को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों द्वारा सम्मानित किया गया, साथ ही नए सत्र के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं।

अमर उजाला द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की नेशनल ओलंपियाड परीक्षा ने देश भर के लाखों विद्यार्थियों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक उत्कृष्टता की नई लहर पैदा की है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों की तार्किक क्षमता, विषयगत ज्ञान और मानसिक कौशल को निखारना है। हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जिन्होंने विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा ही वह एकमात्र शस्त्र है जिससे भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाया जा सकता है। कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक भारत का युवा वर्ग ज्ञानार्जन के प्रति अत्यंत सजग और उत्साहित है। मुख्यमंत्री ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उनके कठिन परिश्रम और अटूट समर्पण का प्रमाण है। सम्मान का यह सिलसिला केवल मुख्यमंत्री तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें अन्य प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। 19 मई 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में नेशनल रैंक-1 प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं, इससे पूर्व 17 मई 2026 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के उन प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया था। इन सभी मेधावी छात्रों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 21,000 रुपये की नकद राशि, एक गौरवशाली ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। यह प्रोत्साहन न केवल छात्रों के लिए बल्कि उनके शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी गर्व का क्षण था। राज्य सरकारों और शिक्षा विदों का मानना है कि ऐसे आयोजनों से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होते हैं। अमर उजाला की यह पहल केवल वर्तमान विजेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी द्वार खोल रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के उन टॉपर्स को भी जल्द ही विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें उनकी पात्रता के आधार पर चुना गया है। इसके साथ ही, आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नेशनल ओलंपियाड के पंजीकरण की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। इस बार कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए पंजीकरण उपलब्ध हैं, जिसमें अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी और विशेष रूप से आधुनिक युग की मांग टेक एंड एआई (तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता) जैसे विषयों को शामिल किया गया है। यह कदम छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक तकनीक से जोड़ने का एक प्रयास है। इस प्रतियोगिता में कई स्कूलों के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों में अनुरुद्ध नेगी (डीएवी पब्लिक स्कूल), कुशाग्र जोशी (ऑरम द ग्लोबल स्कूल), शौर्य मिश्रा (पीटीएल क्राइस्ट अकादमी, खटूरा), आदित्य श्योरन (लॉर्ड कृष्णा इंटर कॉलेज), अमोघ गुप्ता (सेंट थेरेसा स्कूल), तनुज पटेल (सेक्रेड हार्ट एजुकेशन-2), आयुष कुमार गौर (बीआरएस कन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल), अनन्या श्रीवास्तव (गीता देवी सरस्वती बाल शिक्षण संस्थान), मानवी अग्रवाल (बालूनी पब्लिक स्कूल), अस्मी श्रीवास्तव (जीएम अकादमी), पूजा (एनएसडीएस विद्या मंदिर) और अर्पिता शुक्ला (कर्मयोगी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज) जैसे नाम शामिल हैं। इन विद्यार्थियों की सफलता यह दर्शाती है कि चाहे शहर का बड़ा स्कूल हो या छोटे कस्बे का शिक्षण संस्थान, प्रतिभा हर जगह मौजूद है। बस उसे सही मंच और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इस तरह के आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और छात्रों को किताबी ज्ञान से ऊपर उठकर व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

अमर उजाला द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की नेशनल ओलंपियाड परीक्षा ने देश भर के लाखों विद्यार्थियों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक उत्कृष्टता की नई लहर पैदा की है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों की तार्किक क्षमता, विषयगत ज्ञान और मानसिक कौशल को निखारना है। हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जिन्होंने विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा ही वह एकमात्र शस्त्र है जिससे भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाया जा सकता है। कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक भारत का युवा वर्ग ज्ञानार्जन के प्रति अत्यंत सजग और उत्साहित है। मुख्यमंत्री ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उनके कठिन परिश्रम और अटूट समर्पण का प्रमाण है। सम्मान का यह सिलसिला केवल मुख्यमंत्री तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें अन्य प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। 19 मई 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में नेशनल रैंक-1 प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं, इससे पूर्व 17 मई 2026 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के उन प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया था। इन सभी मेधावी छात्रों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 21,000 रुपये की नकद राशि, एक गौरवशाली ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। यह प्रोत्साहन न केवल छात्रों के लिए बल्कि उनके शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी गर्व का क्षण था। राज्य सरकारों और शिक्षाविदों का मानना है कि ऐसे आयोजनों से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होते हैं। अमर उजाला की यह पहल केवल वर्तमान विजेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी द्वार खोल रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के उन टॉपर्स को भी जल्द ही विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें उनकी पात्रता के आधार पर चुना गया है। इसके साथ ही, आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नेशनल ओलंपियाड के पंजीकरण की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। इस बार कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए पंजीकरण उपलब्ध हैं, जिसमें अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी और विशेष रूप से आधुनिक युग की मांग टेक एंड एआई (तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता) जैसे विषयों को शामिल किया गया है। यह कदम छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक तकनीक से जोड़ने का एक प्रयास है। इस प्रतियोगिता में कई स्कूलों के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों में अनुरुद्ध नेगी (डीएवी पब्लिक स्कूल), कुशाग्र जोशी (ऑरम द ग्लोबल स्कूल), शौर्य मिश्रा (पीटीएल क्राइस्ट अकादमी, खटूरा), आदित्य श्योरन (लॉर्ड कृष्णा इंटर कॉलेज), अमोघ गुप्ता (सेंट थेरेसा स्कूल), तनुज पटेल (सेक्रेड हार्ट एजुकेशन-2), आयुष कुमार गौर (बीआरएस कन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल), अनन्या श्रीवास्तव (गीता देवी सरस्वती बाल शिक्षण संस्थान), मानवी अग्रवाल (बालूनी पब्लिक स्कूल), अस्मी श्रीवास्तव (जीएम अकादमी), पूजा (एनएसडीएस विद्या मंदिर) और अर्पिता शुक्ला (कर्मयोगी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज) जैसे नाम शामिल हैं। इन विद्यार्थियों की सफलता यह दर्शाती है कि चाहे शहर का बड़ा स्कूल हो या छोटे कस्बे का शिक्षण संस्थान, प्रतिभा हर जगह मौजूद है। बस उसे सही मंच और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इस तरह के आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और छात्रों को किताबी ज्ञान से ऊपर उठकर व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं





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